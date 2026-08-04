देशभर मान्सूनचा बदलता प्रवास! विदर्भात उघडीप, आणखी दोन दिवसांनी हलक्या पावसाची शक्यता
विदर्भासह मध्य महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, मुंबई तसेच गुजरातच्या अनेक भागात चांगला ते मुसळधार पाऊस झाला.
Published : August 4, 2026 at 4:07 PM IST
अमरावती - मागील आठवड्यात बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्राची तीव्रता वाढवून त्याचे हलके वादळात रूपांतर झाले. ही प्रणाली विदर्भातून गुजरातकडे सरकल्यानं विदर्भासह मध्य महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, मुंबई तसेच गुजरातच्या अनेक भागात चांगला ते मुसळधार पाऊस झाला. या पावसामुळे अनेक भागातील पावसाची तूट मोठ्या प्रमाणात भरून निघाली असून, खरीप पिकांना वाढीच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर आवश्यक पाणी मिळालं.
विदर्भातील पिकांना मोठा दिलासा - "जुलै अखेर झालेल्या दमदार पावसामुळं विदर्भातील सोयाबीन, कापूस, तुर, मुग, उडीद आणि इतर खरीप पिकांची स्थिती सध्या समाधानकारक आहे. दीर्घ उघडीपीनंतर आलेल्या वेळेवरच्या पावसानं पिकांना नवसंजीवनी मिळाली असून, अनेक भागातील शेतकऱ्यांची चिंता कमी झाली," असं अमरावतीच्या श्री शिवाजी कृषी महाविद्यालयातील माजी हवामान विभाग प्रमुख प्रा. अनिल बंड यांनी 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना सांगितलं.
मान्सूनची सध्या विदर्भातून माघार - कमी दाबाचं क्षेत्र गुजरातकडे सरकल्यानंतर विदर्भातील मान्सून पुन्हा निष्क्रिय झाला आहे. सध्या पश्चिमेकडून वारे वाहत असल्यामुळं वातावरण ढगाळ राहत असलं तरी या ढगांमध्ये जोरदार पावसाची क्षमता नाही. त्यामुळं केवळ विखुरलेल्या स्वरूपात हलक्या सरी पडत असून, 6 ऑगस्टपर्यंत अशीच उघडीप राहण्याची शक्यता प्रा. अनिल बंड यांनी व्यक्त केलीय.
7 आणि 8 ऑगस्टला पावसाची शक्यता - "7 आणि 8 ऑगस्ट दरम्यान विदर्भासह महाराष्ट्रातील काही भागात हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. या पावसामुळे जमिनीतील ओलावा टिकून राहण्यास मदत होईल. जर बंगालच्या उपसागरात नव्यानं हवामान प्रणाली निर्माण झाली तर पुढील आठवड्यात पावसाची तीव्रता वाढू शकते," असं देखील प्रा. अनिल बंड यांनी स्पष्ट केलं.
मान्सूनची सक्रियता आता उत्तर भारतात - "सध्या मान्सूनची ट्रफ रेषा हिमालयाच्या पायथ्याकडं सरकली असून दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब तसेच ईशान्य भारतातील काही भागात मान्सून अधिक सक्रिय आहे. त्यामुळे या राज्यांमध्ये मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता कायम आहे. महाराष्ट्र, मध्य भारत आणि विदर्भात मात्र सध्या मान्सूनची सक्रियता कमी झाली," असं प्रा. अनिल बंड यांनी सांगितलं.
पुढील आठवड्यात नव्या प्रणालीकडे सर्वांचं लक्ष - "सध्या अरबी समुद्र किंवा बंगालच्या उपसागरात कोणतेही प्रभावी कमी दाबाचे क्षेत्र किंवा चक्राकार वाऱ्याची प्रणाली अस्तित्वात नाही. त्यामुळे पुढील सात दिवस महाराष्ट्रात सर्व दूर मुसळधार पावसाची शक्यता कमी आहे. मात्र, बंगालच्या उपसागरात नवीन कमी दाबाचे क्षेत्र तयार झाल्यास ऑगस्ट महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात मान्सून पुन्हा सक्रिय होऊन महाराष्ट्रासह विदर्भात पावसाचा जोर वाढू शकतो," असं प्रा. अनिल बंड यांनी स्पष्ट केलं.
शेतकऱ्यांसाठी सध्याची परिस्थिती अनुकूल - "सध्या पिकांना पुरेसा ओलावा उपलब्ध असल्याने अंतरमशागत, तण नियंत्रण, खत व्यवस्थापन आणि आवश्यक असल्यास रोग किडींचे निरीक्षण करण्यासाठी हा काळ अनुकूल आहे. पुढील पावसाचा अंदाज लक्षात घेऊन नियोजन केल्यास खरीप हंगामात चांगलं उत्पादन मिळण्यास मदत होईल," असं देखील प्रा. अनिल बंड यांनी स्पष्ट केलं.
शेतकऱ्यांना महत्त्वाचा सल्ला -
6 ऑगस्टपर्यंत मोठ्या पावसाची शक्यता कमी, आंतर मशागत, तणनियंत्रण व खत व्यवस्थापनाची कामं पूर्ण करता येईल.
सध्या पिकांमध्ये पुरेसा ओलावा असल्याने अनावश्यक सिंचन टाळा आणि जमिनीतील ओलावा जपण्यावर भर द्या.
7 आणि 8 ऑगस्टला हलक्या ते मध्यम पावसाची शक्यता असल्याने फवारणी व खतांचा वापर हवामानाचा अंदाज पाहूनच करावा.
पिकांमध्ये रोग किंवा किडीची लक्षणे दिसल्यास कृषी तज्ञांच्या सल्ल्यानेच उपाययोजना करा, अंदाजावर आधारित फवारणी टाळा.
पुढील आठवड्यात बंगालच्या उपसागरातील हवामान प्रणालीवर लक्ष ठेवा. नवीन कमी दाबाचे क्षेत्र तयार झाल्यास महाराष्ट्रात पुन्हा मान्सून सक्रिय होण्याची शक्यता आहे.
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