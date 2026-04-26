सूर्य आग ओकतोय! अकोल्यात उष्णतेची लाट; पारा 46.9 अंशावर
राज्यात दिवसेंदिवस तापमानाचा पारा वाढत आहे. रविवारी अकोल्यात विक्रमी तापमानाची म्हणजे 46.9 अंश तापमानाची नोंद झाली.
Published : April 26, 2026 at 8:02 PM IST
अकोला : अकोल्यात उष्णतेची लाट आली असून अकोल्याचं तापमान 46.9 अंश सेल्सिअसच्यावर गेलं आहे. विदर्भात गेल्या काही दिवसापासून तापमानाचा पारा चढता असून देशात उष्णतेचा सर्वाधिक फटका अकोला शहराला बसत आहे. शनिवारी (25 एप्रिल) अकोल्याचं तापमान 45.6 एवढं नोंदवण्यात आलं. आज अकोल्याचं किमान तापमान 27.5 तर कमाल तापमान 46.9 अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात आल्याची माहिती, भारत हवामान शास्त्र विभागाचे सहाय्यक वैज्ञानिक शुभम धुळेकर यांनी दिली. तर विदर्भात नव्हे तर राज्यात हे तापमान सर्वात जास्त असल्याचं बोलल्या जात आहे.
तापमानाचा पारा 46.9 अंशावर : राज्यात दिवसेंदिवस तापमानाचा पारा वाढत असल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. अनेक जिल्ह्यात तापमान 40 अंशावर आहे. त्यामुळं नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. विशेषतः विदर्भात उष्णतेची लाट आहे. अकोल्याचं तापमान आज 46.9 इतकं नोंदवण्यात आलं आहे. तापमानाचा पारा 46.9 अंशावर गेल्यानं अकोल्यात सकाळपासूनच उष्णतेची काहिली नागरिकांना त्रासदायक ठरली. उष्णतेच्या प्रचंड प्रखरतेनं नागरिकांसह पशुपक्ष्यांचेही हाल झाल्याचं चित्र अनेक ठिकाणी बघायला मिळालं. दुपारी बारानंतर अनेक भागातील रस्ते निर्मनुष्य झाले होते. अकोल्यात विक्रमी तापमानाची नोंद दिवसेंदिवस होत आहे.
तापमानाचा पारा वाढायला सुरुवात : मध्यंतरी ढगाळ वातावरणामुळं तापमानात मोठी घट झाली होती. मात्र, पुन्हा एकदा तापमानाचा पारा वाढायला सुरुवात झाली आहे. दुसरीकडं अकोला जिल्ह्यात 25 ते 27 एप्रिल दरम्यान उष्णतेची लाट राहण्याची शक्यता प्रादेशिक हवामान केंद्राने वर्तवली आहे. त्यामुळं गेल्या तीन दिवसापासून अकोल्याचं तापमान सतत वाढत आहे. गेल्या दोन दिवसापासून अकोल्याचं तापमान 45 अंशापर्यंत राहत आहे. परिणामी, वातावरणात उष्णता मोठ्या प्रमाणात आहे. वाहन चालवताना डोक्याला दुपट्टा, रूमाल किंवा टोपी जरी बांधलेली असली तरी उन्हाचे चटके जाणवत आहेत. अशातच आजच्या विक्रमी तापमानाने अकोलेकरांना बेहाल करून टाकलं.
उष्णतेच्या तीव्रतेमुळं काडी-कचऱ्याला लागली आग : एप्रिल महिन्यामध्येच मे महिन्यासारखे चटके नागरिकांना सहन करावे लागत आहेत. त्यातच आगीच्या घटना दिवसेंदिवस घडत आहेत. रोज दोन ते तीन ठिकाणी आग लागल्याच्या घटना घडत असून आज अचानक सुकलेल्या व वाळलेल्या काडी-कचऱ्याला अचानक उष्णतेच्या तीव्रतेमुळं आग लागली. कचरा सुकलेला असल्यामुळं आग वनव्यासखरखी पेटत गेली. तुकाराम चौक, मलकापूर रोडवर रस्त्याच्या कडेला असलेल्या चार चाकी गाड्यांना या आगीमुळं नुकसान पोहोचलं आहे. परिसरातील नागरिकांनी तत्काळ आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पाणी टाकून आग विझविण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, तरीसुद्धा नवीनच असलेली चार चाकी गाडीची एक बाजू संपूर्णपणे जळून राहत झाली.
उन्हात बाहेर जाणे टाळा : नागरिकांसाठी जिल्हा प्रशासनातर्फे मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. दुपारी 12 ते 4 दरम्यान उन्हात बाहेर जाणे टाळा. बाहेर तापमान अधिक असल्यास शारीरिक श्रमाची कामे टाळा. उन्हात वाहने शक्यतो चालवू नये. ज्वलनशील पदार्थापासून दूर राहावे. लहान मुले व पाळीव प्राण्यांना दरवाजा बंद असलेल्या वाहनात किंवा पार्क केलेल्या वाहनात ठेवू नये. तहान असो किंवा नसो, भरपूर पाणी प्यावे. आदी दक्षता घेण्याचं आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आलं आहे.
हेही वाचा -
