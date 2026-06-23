ETV Bharat / state

विधानसभेत विरोधी पक्षाचा एकनाथ शिंदेवर आक्षेप घेऊन सभात्याग; उपमुख्यमंत्र्यांची ऑपरेशन टायगरवरून टोलेबाजी

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांचे आरोप फेटाळत टोलेबाजी केली.

Eknath Shinde
एकनाथ शिंदे (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 23, 2026 at 5:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई- विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विधानसभेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या खात्यांशी संबंधित प्रश्नांची उत्तरे स्वतः न देता इतर मंत्र्यांना अधिकार दिल्याच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी जोरदार आक्षेप घेतला. ही पद्धत नियमबाह्य आणि बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत संबंधित मंत्री अनेकदा त्या विषयांवरील चर्चेलाही अनुपस्थित राहत असल्याचा मुद्दा विरोधकांनी कामकाज पद्धतीच्या हरकतीद्वारे उपस्थित केला. मात्र, सरकारकडून मिळालेल्या उत्तराने समाधान न झाल्याने विरोधकांनी अखेर सभात्याग केला.

विरोधकांनी केला सभात्याग-विरोधी पक्षनेते जयंत पाटील, विजय वडेट्टीवार, नाना पटोले आणि आदित्य ठाकरे यांनी हा मुद्दा लावून धरत सरकारवर जोरदार टीका केली. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी हस्तक्षेप करत, सभागृहाचे कामकाज नियमांनुसारच सुरू असल्याचं स्पष्ट केलं. 2019 आणि 2020 मध्येही अशीच पद्धत अवलंबण्यात आली होती. त्यासंदर्भात यापूर्वीही निर्देश देण्यात आल्याचं त्यांनी नमूद केलं. मात्र, अध्यक्षांच्या या स्पष्टीकरणावर नाराजी व्यक्त करत विरोधकांनी सभागृहातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.


विरोधकांच्या सभात्यागानंतर काही वेळातच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सभागृहात दाखल झाले. त्यांनी विरोधकांच्या भूमिकेवर जोरदार पलटवार केला. विरोधकांकडे आता मुद्दे उरले नसून पराभवाच्या धक्क्यातून ते अजून सावरलेले नाहीत, अशी टीका करत त्यांनी विरोधी बाकांवर निशाणा साधला.



ऑपरेशन टायगरवरून शिंदे यांची टोलेबाजी- “काल त्यांना जो ‘जोर का झटका धीरे से’ बसला. त्यातून त्यांचे मानसिक संतुलन ढासळले आहे. पुढे आणखी झटके बसणार आहेत,” अशा शब्दांत एकनाथ शिंदेंनी विरोधकांवर हल्लाबोल केला. सभागृहाच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांना फटकारताना शिंदे म्हणाले की," अध्यक्षांनी विरोधकांना आपली बाजू मांडण्यासाठी पुरेशी संधी दिली. मात्र, उत्तर ऐकण्याऐवजी गोंधळ घालणे आणि स्टंटबाजी करणे, एवढाच त्यांचा कार्यक्रम राहिला आहे."

“सरकारला प्रश्न विचारायचे आणि उत्तराची वेळ आली की सभागृह सोडून जायचे, ही विरोधकांची जुनी सवय आहे. प्रश्न विचारून पळ काढणाऱ्यांनी आम्हाला शिकवू नये,” असा टोला उपमुख्यमंत्र्यांनी लगावला. शेतकरी प्रश्नावरून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या विरोधकांनाही शिंदे यांनी प्रत्युत्तर दिलं. महायुती सरकारनं आतापर्यंत शेतकऱ्यांसाठी 45,000 कोटींची मदत दिली असून नुकसानभरपाईचे निकष बदलून दुप्पट मदत देण्याचा निर्णय घेतल्याचं त्यांनी सांगितलं. “शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला, सरकारनं मदत केली नाही, हा विरोधकांचा दावा म्हणजे निव्वळ दिशाभूल आहे,” असे ठणकावत त्यांनी विरोधकांचे आरोप फेटाळले.


यावेळी विरोधकांच्या राजकीय अस्तित्वावरही शिंदे यांनी सवाल उपस्थित केला. “महाराष्ट्राच्या जनतेने विरोधकांना त्यांची जागा दाखवून दिली आहे. त्यांची राजकीय स्पेस कमी होत आहे, तर महायुतीवरील जनतेचा विश्वास वाढत आहे,” असे ते म्हणाले. सभागृहाच्या पावित्र्याचा मुद्दा उपस्थित करताना अध्यक्षांच्या निर्णयावर टीका करणाऱ्यांना सुनावत, “अध्यक्षांचा निर्णय अंतिम असतो. त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा अधिकार कुणालाही नाही,” असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले. तसेच, 2019 ते 2022 या काळात विरोधी पक्षातील अनेक नेते सभागृहात नियमित उपस्थित राहत नसत, याची आठवण करून देत त्यांनी विरोधकांना आत्मपरीक्षणाचा सल्लाही दिला. “जो शीशे के घर में रहते हैं, वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारते,” असे म्हणत त्यांनी विरोधकांना प्रत्युत्तर दिले. शिंदे यांच्या आक्रमक भाषणामुळे सभागृहात काही काळ वातावरण तापले होते.

हेही वाचा-

TAGGED:

MH LEGISLATIVE ASSEMBLY SESSION
OPPOSITION STAGES WALKOUT
ऑपरेशन टायगरवरून शिंदे टोलेबाजी
विधिमंडळ अधिवेशन 2026
MAHARASHTRA ASSEMBLY SESSION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.