सर्वसामान्य माणूस हाच आपला 'विठ्ठल' असून त्याच्या सेवेसाठीच टेक वारी - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

सोमवारी (4 मे) सामान्य प्रशासन विभागातर्फे आयोजित 'टेक-वारी 2.0' अंतर्गत 'महाराष्ट्र प्रशिक्षण सप्ताह कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.

Published : May 4, 2026 at 4:50 PM IST

मुंबई : तंत्रज्ञानाचा अंतिम उद्देश हा सामान्य नागरिकांचं जीवन सुलभ करणं आहे. सर्वसामान्य माणूस हाच आपला 'विठ्ठल' असून त्याच्या सेवेसाठीच टेक वारी आहे. केवळ तंत्रज्ञान नव्हे तर मानवी संवेदना, मानसिक आरोग्य, आत्मपरीक्षण "आर्ट ऑफ हँडलिंग क्रिटिसिझम" विषयही प्रशासनासाठी महत्त्वाचा आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या 'टेक वारी' उपक्रमाच्या माध्यमातून राज्यात नागरिक-केंद्रित प्रशासनाचा वेगवान रोडमॅप राबविला जात असून तंत्रज्ञानाच्या सहाय्यानं शासन अधिक कार्यक्षम आणि सुलभ करण्यावर भर दिला जात आहे, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगितलं. मंत्रालयातील त्रिमुर्ती प्रांगणात सोमवारी (4 मे) सामान्य प्रशासन विभागातर्फे आयोजित 'टेक-वारी 2.0' अंतर्गत 'महाराष्ट्र प्रशिक्षण सप्ताह कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.

'टेक वारी' ही संकल्पना वारीच्या परंपरेप्रमाणेच प्रेरणादायी : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "प्रशासनात तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून नागरिकांचे जीवन अधिक सुलभ करण्यासाठी 'टेक वारी' हा उपक्रम आहे. 'टेक वारी' ही संकल्पना वारीच्या सातत्यपूर्ण परंपरेप्रमाणेच प्रेरणादायी आहे. जसे वारकरी कोणत्याही परिस्थितीत पंढरपूरची वारी चुकवत नाहीत, तसंच आजच्या वेगानं बदलणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या युगात सातत्यानं शिकणं अत्यावश्यक आहे. तंत्रज्ञान दररोज बदलत असून, ते आपण जर स्वीकारलं नाही तर व्यक्ती काळाच्या ओघात मागे पडू शकतात. अक्षरज्ञानापासून इंटरनेटपर्यंत साक्षरेतेची व्याख्या विकसित झाली असून आता ती एआयपर्यंत पोहोचली आहे. 'ज्याला एआय समजतं आणि वापरता येतं, तोच खऱ्या अर्थानं आज साक्षर आहे. तसंच एआयमुळं नोकरीच्या स्वरूपात मोठे बदल होणार असून, पुढील एक हजार दिवसात 80 ते 90 टक्के कामकाजाचं स्वरूप बदलू शकतं," असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला.

'टेक-वारी २.०' अंतर्गत 'महाराष्ट्र प्रशिक्षण सप्ताहाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उदघाटन (ETV Bharat Reporter)

स्वतःची कौशल्ये सातत्यानं अद्ययावत ठेवावी लागतील : याचबरोबर, तंत्रज्ञानाला घाबरण्याऐवजी ते स्वीकारण्याची गरज अधोरेखित करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संगणक क्रांतीचं उदाहरण दिलं. संगणकामुळं कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता वाढली, तसंच मोठ्या प्रमाणात सकारात्मक बदल झाले. 'आयगॉट'प्लॅटफॉर्मद्वारे राज्यातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात प्रशिक्षण घेतल्याचा उल्लेख करत त्यांनी अभिमान व्यक्त केला. विशेषतः एआय आणि आधुनिक तंत्रज्ञान विषयांबाबत अधिकाऱ्यांनी दाखवलेली उत्सुकता ही सकारात्मक बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले. विविध विभागांनी एआय आणि ब्लॉकचेनसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. ही क्षमता योग्य प्रकारे वापरली, तर महाराष्ट्र इतर राज्यांना मार्गदर्शन करू शकणारी कन्सल्टिंग क्षमता विकसित करू शकतो. एआय एजंट "वासुदेव" अत्यंत कार्यक्षम पद्धतीनं काम करतात. त्यामुळं भविष्यात त्यांच्याशी स्पर्धा करण्यासाठी आपल्यालाही स्वतःची कौशल्ये सातत्यानं अद्ययावत ठेवावी लागतील.

आत्मविकासातून डिजिटल युगासाठी सक्षम होण्याची सुवर्णसंधी - उपमुख्यमंत्री

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार म्हणाल्या की, "वेगानं बदलणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या पार्श्वभूमीवर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी सतत शिकत राहणं आवश्यक आहे. 'टेक-वारी 2.0' मधून केवळ तांत्रिक ज्ञान नव्हे, तर आत्मविकास, कार्यक्षमता आणि आधुनिक दृष्टिकोन विकसित करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. वारकऱ्यांची पंढरपूरकडे जाणारी वारी जशी शिस्त, श्रद्धा आणि एकात्मतेचं प्रतीक आहे, त्याचप्रमाणे 'टेक वारी' ही प्रशासनाची तंत्रज्ञानाकडे वाटचाल दर्शवणारी चळवळ आहे. भविष्यात नागरिक-केंद्रित आणि सक्षम शासन घडवण्यासाठी ही वारी महत्त्वाची ठरणार आहे." याचबरोबर, मागील वर्षीच्या 'टेक वारी' उपक्रमानं तंत्रज्ञानाबाबत जागरूकतेचा भक्कम पाया घातला असून, हा उपक्रम केवळ तंत्रज्ञानाची ओळख नसून, मानव संसाधन विकासाची व्यापक चळवळ आहे. महाराष्ट्रानं 'साधना सप्ताह' उपक्रमात देशात प्रथम क्रमांक मिळवल्याचा उल्लेख करत त्यांनी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचं अभिनंदन केलं.

