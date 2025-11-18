ETV Bharat / state

बिबट्याचे हल्ले ‘राज्य आपत्ती’ ठरवण्याचा प्रस्ताव आणा ; बिबट्यांची नसबंदी करा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

राज्यातील अनेक भागात बिबट्यांच्या हल्ल्यात मोठी वाढ झाली अनेक नागरिकांचा बळी गेला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना तातडीनं प्रस्ताव सादर करण्यास बजावलं आहे.

Devendra Fadnavis On Leopard Attack
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 18, 2025 at 9:53 PM IST

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील विविध भागात बिबट्यांचे हल्ले मानवी वस्तीवर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. बिबट्यांचे हल्ले ही मोठी समस्या निर्माण झाली. त्यामुळं हे हल्ले रोखण्यासाठी आवश्यक ठिकाणी तातडीनं पिंजरे बसवावेत. तसेच बिबट्यांच्या उपचार आणि पुनर्वसनासाठी पुणे जिल्ह्यात दोन रेस्क्यू सेंटर सुरू करण्यात यावेत. विशेष म्हणजे बिबट्यांना वन्यजीव संरक्षण अधिनियमाच्या शेड्यूल - 1 मधून वगळून शेड्यूल - 2 मध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव तयार करून तातडीनं तो सादर करण्यात यावा. वाढते बिबट्यांचे हल्ले ही समस्या राज्य आपत्ती म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले. राज्यातील बिबट्यांचे वाढते हल्ल्याबाबत आज मंत्रालयात बैठक पार पडली. यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते.

तातडीनं उपाययोजना राबवाव्यात : पुढं बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "राज्यात बिबट्यांचे हल्ले वाढले आहेत, ही गंभीर बाब आहे. यावर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी कालबद्ध पद्धतीनं तातडीचे आणि दीर्घकालीन अशा दोन प्रकारे उपाययोजना करण्यात याव्यात. ग्रामीण भागात आणि शहरी भागात बिबट्यांना शोधून काढून त्यांना पकडण्यासाठी ड्रोनची मदत घेण्यात यावी. बिबट्यांना जेरबंद करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ, पिंजरे, वाहनं आदी साहित्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून निधी उपलब्ध करून द्यावा. विशेष म्हणजे कायमस्वरुपी उपाययोजनेसाठी बिबट्यांची नसबंदी करण्यात यावी. पकडलेल्या बिबट्यांना ठेवण्यासाठी रेस्क्यू सेंटर तातडीनं उभारावेत. रेस्क्यू सेंटरची संख्या वाढविण्यात यावी. महत्वाचे म्हणजे बिबट्यांच्या नसबंदीसाठी केंद्र सरकारकडून परवानगी मिळाली आहे," असंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितलं.

हल्ले रोखण्यासाठी काय करावं :

  • नरभक्षक बिबट्यांना शोधून नसबंदी करा
  • पुणे जिल्ह्यात दोन बचाव केंद्रं त्वरित सुरू करावीत
  • रेस्क्यू टीम आणि वाहनांची संख्या लवकर वाढवावी
  • गाम्रीण भागात आणि शहरात फिरणाऱ्या बिबटे पकडण्यासाठी ड्रोनचा वापर करा
  • बिबट्यांचा वावर असलेल्या भागात पोलीस आणि वन विभागानं गस्त वाढवावी

