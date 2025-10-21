ETV Bharat / state

वाचन संस्कृती वाढवण्यासाठी 'एसटी'चा अनोखा उपक्रम: राज्यातील 75 बसस्थानकांवर मोफत 'वाचन कट्टा'

वाचन संस्कृती वाढवण्यासाठी परिवहन विभागानं पुढाकार घेतला आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी याबाबत अपडेट माहिती दिली आहे.

Maharashtra To Launch Free Library
संपादित छायाचित्र (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 21, 2025 at 3:48 PM IST

2 Min Read
मुंबई : गाव-खेड्यात आणि ग्रामीण भागात आजही दळणवळणाचं मुख्य साधन म्हणून लालपरी अर्थात एसटीकडं पाहिलं जाते. दररोज हजारो प्रवाशी लालपरीतून प्रवास करतात. हीच लालपरी आता दिवसागणिक कात टाकत आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या विभागाची सुत्रं हाती घेतली, तेव्हापासून ते नवनवीन उपक्रम राबवताहेत. दरम्यान, आता वाचन संस्कृती वाढवण्यासाठी एसटी परिवहन विभागाकडून अनोखा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 75 व्या वाढदिवसाचं औचित्य साधत महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळानं राज्यातील प्रमुख 75 एसटी बसस्थानकांवर मोफत “वाचनालय” सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat Reporter)

जनतेला ज्ञानाची ‘अनमोल भेट’ : दुसरीकडं हा ‘वाचन कट्टा’ मराठी भाषेचा समृद्ध वारसा जपणारा असेल आणि समाजात वाचन संस्कृतीचा नवा सुवर्णप्रकाश पसरवेल, असा विश्वास मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला आहे. दरम्यान, "मोफत वाचनालय हा उपक्रम खासदार श्रीकांत शिंदे आणि ज्येष्ठ नेते विनय सहस्रबुद्धे यांच्या संकल्पनेतून पुढं आला आहे. तसेच कित्येक वर्षापासून मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळत नव्हता, मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळवून दिला आहे. म्हणून त्यांच्या 75 व्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून एसटी बसस्थानकांवर मोफत वाचनालय सुरु करण्याचा आम्ही निर्णय घेतला आहे. या मोफत वाचनामुळं जनतेला ज्ञानाची ही ‘अनमोल भेट’ देत आहोत. यामुळं वाचन संस्कृती आणि मराठी साहित्याचा प्रसार आणि प्रचार होईल. आणि लोकांना विनामूल्य पुस्तकं वाचण्यास मिळतील," असं मंत्री सरनाईक यांनी माध्यमांशी बोलाताना सांगितलं आहे.

राज्यातील 75 बसस्थानकांवर मोफत 'वाचन कट्टा' (ETV Bharat Reporter)

साहित्य, संस्कृती जोपसण्याचा प्रयत्न : राज्यातील मुख्य 75 एसटी बसस्थानकांवर मोफत “वाचनालय” सुरू करण्याचा महत्वाचा निर्णय महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. मोफत वाचनालय हा एक आगळावेगळा आणि लोकाभिमुख आणि वाचन संस्कृती वाढवणारा तसेच संस्कारमूल्ये जपणारा उपक्रम आहे. तसेच राज्यातील प्रमुख 75 एसटी बसस्थानकांवर मोफत “वाचनालय” उभारून पुस्तकी ज्ञान, साहित्य आणि संस्कृतीचा दिवा जनतेसाठी प्रज्वलित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या उपक्रमातून साहित्य, संस्कृती जोपसण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचं परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितलं आहे.

कोणत्या प्रसिद्ध लेखकांची असणार पुस्तकं ? :

वि स खांडेकर

कुसुमाग्रज

पु ल देशपांडे

नामदेव ढसाळ

व पु काळे

विश्वास पाटील

कसा असणार उपक्रम? : राज्यातील प्रमुख 75 एसटी बसस्थानकांवर मोफत “वाचनालय” सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये पालघर विभाग, मुंबई विभाग, नागपूर विभाग, कोल्हापूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर विभाग आदी महत्वाच्या विभागात हे मोफत वाचनालय असणार आहे. तसेच इथं केवळ वृत्तपत्र किंवा मासिक न ठेवता मराठी साहित्यातील महत्वाची आणि प्रसिद्ध पुस्तकं असणार आहेत. यामध्ये कथा, कविता, ललित लेख, कांदबरी, प्रवास वर्णनं, चरित्र, आत्मचरित्र आदी साहित्य उपलब्ध असणार आहे. विशेष म्हणजे यूपीएससी आणि एमपीएससी परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मौल्यवान तथा महत्वाचे संदर्भग्रंथ सुद्धा या मोफत वाचनालयमध्ये असणार आहेत. या मोफत वाचनालयामध्ये पुस्तकं तुम्ही वाचू शकता, पण तुम्ही घरी घेऊन पुस्तकं वाचायला जाऊ शकत नाही. सध्या हे वाचनालय कसं असणार? त्याचा आराखडा कसा असणार? यावर सध्या काम सुरू आहे. दिवाळीनंतर याचं काम पूर्ण होईल, अशी माहिती एसटीचे जनसंपर्क अधिकारी अभिजीत भोसले यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली आहे.

TAGGED:

FREE LIBRARY ON ST DEPOT
MINISTER PRATAP SARNAIK
बसस्थानकांवर मोफत वाचन कट्टा
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक
MAHARASHTRA TO LAUNCH FREE LIBRARY

