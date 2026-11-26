फ्लॅट खरेदीतील फसवणूक टळणार, आता प्रत्येक सदनिकेसाठी स्वतंत्र प्रॉपर्टी कार्ड
राज्यातील प्रत्येक फ्लॅटला मालकी हक्क, कर्ज व थकबाकीची नोंद असणारे स्वतंत्र डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड देणार; फार्मर आयडी, जमीन लीजिंग, पडीक जमिनींबाबतही महसूल विभागाचे मोठे निर्णय.
Published : November 26, 2026 at 5:56 PM IST
मुंबई : राज्यातील प्रत्येक सदनिकेची स्वतंत्र ओळख आणि मालकी हक्कांची सरकारी नोंद तयार करण्यासाठी प्रत्येक सदनिकेला स्वतंत्र डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचा प्रस्ताव असून, त्यावर सदनिकाधारकाचे नाव, क्षेत्रफळ, संबंधित हक्क, मंजूर बांधकाम तसेच सदनिकेवर असलेले कर्ज आणि अन्य बोजा यांची नोंद केली जाणार आहे. यामुळे मालमत्तेच्या मालकी हक्कांवरून होणारे वाद कमी होण्यास आणि खरेदी-विक्रीचे व्यवहार अधिक पारदर्शक होण्यास मदत होईल, अशी माहिती राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी गृहराज्यमंत्री योगेश कदम उपस्थित होते.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 अंतर्गत इमारतींमधील सदनिकांचे अधिकार अभिलेख तयार करणे आणि ते सुरक्षित ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने 2026 चे नियम प्रस्तावित केले आहेत. सध्या ग्रामीण भागातील 7/12 उताऱ्यावर किंवा शहरी भागातील मालमत्ता पत्रकावर प्रत्येक सदनिकेचे स्वतंत्र हक्क आणि बोजे नोंदविण्याची एकसमान व्यवस्था नाही. ही त्रुटी दूर करण्यासाठी प्रत्येक सदनिकेचा स्वतंत्र अधिकार अभिलेख तयार करण्याची योजना आहे.
प्रस्तावित व्यवस्थेनुसार, नगर भूमापन क्षेत्रातील इमारतींसाठी 'डी-1' आणि प्रत्येक सदनिकेसाठी 'डी-2' नमुना निश्चित करण्यात आला आहे; तर ग्रामीण आणि अन्य क्षेत्रांतील इमारतींसाठी 'आय-ए' आणि प्रत्येक सदनिकेसाठी 'आय-बी' नमुना प्रस्तावित आहे. प्रत्येक सदनिकेला स्वतंत्र ओळख क्रमांक दिला जाणार असून, त्यामध्ये मालकाचे नाव, क्षेत्रफळ, संबंधित हक्क, मंजूर बांधकाम, सामायिक क्षेत्र आणि खुल्या जागेचा तपशील नोंदविला जाईल.
बँक कर्ज आणि थकबाकीचीही नोंद
प्रॉपर्टी कार्डमध्ये केवळ मालकी हक्कच नव्हे, तर बँकेचे कर्ज, गहाणखत, मालमत्ता कराची थकबाकी, संस्थांची देणी, न्यायालयीन निर्बंध आणि शासकीय थकबाकीचाही तपशील नोंदविला जाणार आहे. त्यामुळे सदनिका खरेदी करण्यापूर्वी संबंधित मालमत्तेवर कर्ज किंवा अन्य कायदेशीर अडचण आहे का, याची माहिती मिळू शकेल. मालमत्तेची खरेदी-विक्री आणि बँकेकडून कर्ज घेण्याची प्रक्रियाही अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे.
ऑनलाइन अर्जापासून डिजिटल कार्डपर्यंत प्रक्रिया
प्रस्तावानुसार, अर्ज, कागदपत्रांची छाननी, त्रुटींची पूर्तता, अभिलेखांना मंजुरी आणि डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त कार्ड वितरित करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन असेल. यासाठी एकात्मिक डिजिटल प्रणाली विकसित केली जाणार असून, या प्रणालीमध्ये नोंदणी व मुद्रांक विभाग, सहकार विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नियोजन प्राधिकरणांच्या अभिलेखांचेही एकत्रीकरण केले जाणार आहे. नवीन बांधकामांसाठी सक्षम प्राधिकरणाचे बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र, तर जुन्या इमारतींसाठी भोगवटा प्रमाणपत्र आणि नोंदणीकृत दस्तऐवजांच्या आधारे अभिलेख तयार केले जातील. जमीनधारक, प्रवर्तक, विकासक, सदनिकाधारक किंवा संस्थेचा अधिकृत प्रतिनिधी यासाठी अर्ज करू शकेल.
पुनर्विकासानंतरही अभिलेख अद्ययावत होणार
इमारतीचे पाडकाम, पुनर्विकास किंवा पुनर्बांधणी झाल्यास नव्या मंजूर बांधकाम आराखड्यानुसार प्रॉपर्टी कार्डमध्ये बदल केले जातील. त्यामुळे सदनिकेचे मालकी हक्क आणि संबंधित अभिलेख अद्ययावत ठेवणे शक्य होणार आहे. प्रस्तावित नियमांवर ३० दिवसांच्या आत हरकती व सूचना मागवून त्यांची छाननी करणे, नियम अंतिम करणे आणि प्रायोगिक स्तरावर अंमलबजावणी सुरू करण्याचे नियोजन आहे. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने या व्यवस्थेचा राज्यभर विस्तार केला जाणार आहे.
जमिनींच्या नोंदींचा प्रश्न सोडविण्याचे आव्हान
देवस्थान, देवराई आणि वतन जमिनींच्या नोंदींचा प्रश्न सोडवून संबंधित शेतकऱ्यांना 'फार्मर आयडी' उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. या जमिनींच्या नोंदी संबंधित व्यक्तींच्या नावावर करण्याची प्रक्रिया आणि त्यातून फार्मर आयडी तयार करण्याचा मार्ग शोधला जात आहे. हा प्रश्न मार्गी लागल्यास फार्मर आयडीअभावी शासकीय योजनांच्या लाभापासून दूर राहिलेल्या लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकेल, असे ते म्हणाले.
पडीक जमीन शेतीखाली आणण्याचे आवाहन
मोठ्या प्रमाणावर शेतजमिनी खरेदी करून त्या पडीक ठेवणाऱ्या जमीनधारकांनाही सरकारने इशारा दिला आहे. अशा जमिनी पुढील तीन ते पाच वर्षांत शेतीखाली आणाव्यात; किमान चारा किंवा बांबूची लागवड करून जमिनीचा वापर करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. मात्र, हा नियम पारंपरिक आणि वडिलोपार्जित शेती करणाऱ्या सामान्य शेतकऱ्यांसाठी नसून, मोठ्या प्रमाणावर जमीन खरेदी करून ती विनावापर ठेवणाऱ्यांसाठी असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
जमीन भाड्याने देण्यासाठी लीजिंग कायद्यात सुधारणा
शेती करणे शक्य नसलेल्या जमीनमालकांना आता करारनामा करून आपली जमीन दुसऱ्याला शेतीसाठी भाड्याने देता येणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. यासाठी लीजिंग कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. कराराच्या आधारे जमीन वापरणाऱ्या शेतकऱ्याला शेती करता येईल आणि जमीनमालकाचा मालकी हक्क कायम राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अतिक्रमण आणि बेकायदा भाडेकरूंवर कारवाई
शहरांतील काही गाळे आणि जागांचा अनधिकृत वापर होत असल्याच्या तक्रारींचीही बैठकीत दखल घेण्यात आली. बेकायदा पद्धतीने गाळे वापरणाऱ्या आणि अतिक्रमण करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, यासंदर्भात आदेश काढण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
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