ETV Bharat / state

महाराष्ट्रात एकूण सव्वा लाख कोटींची कामं, नितीन गडकरींनी स्पष्टच सांगितलं

विधान परिषदेचा 100 वर्षांचा वैशिष्ट्यपूर्ण इतिहास संकलित करून आजच्या पिढीसाठी, अभ्यासकांसाठी तो ग्रंथरूपाने उपलब्ध करून देण्यात येतोय, ही अभिनंदनीय बाब आहे," असंही नितीन गडकरी म्हणालेत.

Union Minister Nitin Gadkari
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 13, 2025 at 11:58 AM IST

|

Updated : December 13, 2025 at 12:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नागपूर- केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी महाराष्ट्र आज विधान परिषदेच्या शतक महोत्सवानिमित्त विधान भवन नागपूर येथे आयोजित ग्रंथ प्रकाशन कार्यक्रमाला आज संबोधित केले. "राष्ट्रकुल संसदीय मंडळाच्या वतीने दर वर्षी अधिवेशनादरम्यान अनेक विद्यार्थी या ठिकाणी येतात. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, 10व्या इयत्तेत असताना मीदेखील विद्यार्थी म्हणून इथे आलो होतो, त्याची आठवण होत आहे. विधान परिषदेचा 100 वर्षांचा वैशिष्ट्यपूर्ण इतिहास संकलित करून आजच्या पिढीसाठी, अभ्यासकांसाठी तो ग्रंथरूपाने उपलब्ध करून देण्यात येत आहे, ही अतिशय आनंदाची आणि अभिनंदनीय बाब आहे," असंही नितीन गडकरी म्हणालेत.

नव्या महामार्गामुळे पुणे ते संभाजीनगर प्रवास दोन तासांत पूर्ण करता येणार : गडकरी प्रसारमाध्यमांसोबत बोलताना म्हणाले की, पुण्यापासून ते संभाजीनगर नवीन एक्सप्रेस हायवे बांधतो आहे. 16 हजार कोटींचा हा रस्ता आहे, त्याचे सामंजस्य करार झालेले आहेत. शिक्रापूरवरून नवीन महामार्ग बांधून अहमदनगरच्या बाहेरून संभाजीनगरपर्यंत ग्रीनफिल्ड हायवे बांधला जाणार आहे, अशी घोषणा त्यांनी यावेळी केलीय. या नव्या महामार्गामुळे पुणे ते संभाजीनगर प्रवास दोन तासांत पूर्ण करता येणार असल्याचे ते म्हणाले आहेत.

नाशिक ते आळंदी, आळंदी ते खेड असे दोन टप्प्यांत काम होणार : निवडणूक आटोपल्या की भूमिपूजन होणार आहे. या शिवाय हडपसर ते यवत महामार्गाचा सामंजस्य करार झाला आहे. याचेही निवडणुकीनंतर भूमिपूजन होणार आहे. एनएचएआयकडून पुणे (खेड) ते नाशिक फाटा असा महामार्ग होणार आहे. 93 टक्के जमिनीचे अधिग्रहण झाले आहे. नाशिक ते आळंदी आणि आळंदी ते खेड असे दोन टप्प्यांत काम होणार आहे. नागपूर ते काटोल सेक्शन, काटोल बायपास अशा रस्त्यांवर ही काम चालू आहे. वार्षिक योजनेत जवळपास 60 हजार कोटींच्या कामांना मंजुरी दिली आहे, त्यापैकी 20 हजार कोटींची काम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. महाराष्ट्रात एकूण सव्वा लाख कोटींची काम केली जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिलीय.

हेही वाचाः

महाराष्ट्रात लहान मुलं पळवण्याच्या अन् ती बेपत्ता होण्याच्या प्रमाणात वाढ, मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालून अधिवेशनात चर्चा करावी, राज ठाकरे कडाडले

Last Updated : December 13, 2025 at 12:05 PM IST

TAGGED:

NITIN GADKARI
ONE AND A QUARTER LAKH CRORE RUPEES
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी
MAHARASHTRA PROJECTS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.