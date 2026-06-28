पेपर फुटला, परीक्षा टळली! तणावाच्या वातावरणात सोशल मीडियावर शिक्षकांची 'मिश्कील' जुगलबंदी
टीईटी पेपरफुटीमुळं राज्य परीक्षा परिषदेनं परीक्षा पुढं ढकलली आहे. उमेदवारांमध्ये निराशा असली, तरी सोशल मीडियावरील व्हॉट्सॲप ग्रुप्सवर ताण हलका करण्यासाठी विनोदांची रेलचेल पाहायला मिळत आहे.
Published : June 28, 2026 at 2:55 PM IST
मुंबई : विद्यार्थ्यांना संस्कार आणि दिशा देणाऱ्या शिक्षकांमध्ये टीईटी पेपरफुटीची चर्चा सुरू होताच मोठा गोंधळ निर्माण झाला. अधिकृत घोषणा होईपर्यंत परीक्षा होणार की नाही? याबाबत संभ्रमाचे वातावरण होतं. मात्र महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून अधिकृत पत्र जारी करण्यात आलं आणि पत्रकार परिषदेत टीईटी पेपर फुटल्यामुळं परीक्षा पुढं ढकलण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. या निर्णयामुळं राज्यभरातील लाखो शिक्षक उमेदवारांमध्ये निराशा पसरली असली, तरी अनेक शिक्षकांनी या तणावपूर्ण परिस्थितीकडे विनोदी नजरेनं पाहण्याचा प्रयत्न केला. सोशल मीडियावरील विविध शिक्षकांच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये मिश्कील प्रतिक्रिया, उपरोधिक संदेश आणि विनोदांची अक्षरशः रेलचेल पाहायला मिळाली. स्वतःचा तसंच सहकारी शिक्षकांचा ताण हलका करण्यासाठी अनेकांनी विनोदाचा आधार घेतल्याचं दिसून आलं.
सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला 'प्रकटन की प्रगटन?'चा हटके मीम : या संपूर्ण गोंधळात सोशल मीडियावर एक मीम प्रचंड व्हायरल झालं आहे. ते शिक्षण विभागाच्या कारभारावर आणि शुद्धलेखनावर मोठा कटाक्ष करतं. या चित्रात एक शिक्षक उमेदवार घाबरलेल्या आणि गोंधळलेल्या अवस्थेत 'शिक्षक पात्रता तपास समिती'च्या टेबलावर बसलेल्या साहेबांना विचारत आहे "साहेब.... जाहीर प्रकटन असतं की प्रगटन असतं?" यावर ते साहेब स्वतःचं डोकं खाजवत विचार करत आहेत आणि वर "तुम्हालाच नीट माहिती नाही..." अशी थट्टा करणारा इमोजी दिसत आहे. दुसरीकडं टेबलावर 'तपासणी यादी'चा बोर्ड आहे, ज्यावर शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, कागदपत्रं, फायली, इंटरव्यूह 'आणि बाकी सगळं...' तपासायची यादी असून खाली हसणारा इमोजी आहे. तर समोरच 'टीईटी चा पेपर फुटला...' अशी ब्रेकिंग न्यूज असलेलं वर्तमानपत्र आणि 'शिक्षक बनवणं आमचं काम' असा मजकूर लिहिलेला चहाचा कप दिसत आहे. शेवटी "अन चाललं... शिक्षकांची पात्रता तपासायला..." असा सणसणीत टोला मारत हसणारे इमोजी टाकून या मीमच्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या कारभाराचे जाहीर वाभाडे काढले आहेत.
'कर्मणी प्रयोग' आणि 'फोडाफोडीत डॉक्टरेट' : एका शिक्षकानं परीक्षा पुढं ढकलल्याकडं सकारात्मक दृष्टीकोनातून बघत बरं झालं, अभ्यासाला अजून काही दिवस जादा वेळ मिळाला, अशी प्रतिक्रिया दिली. तर दोन महिने कसून अभ्यास केलेल्या एका शिक्षकानं निरागसपणे विचारलं, साहेब, फुटलेला टीईटी पेपर सरावासाठी मिळेल का? या संदेशानं अनेकांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलवलं. मराठी व्याकरणाच्या धर्तीवरही शिक्षकांनी मिश्कील टोले लगावले. "टीईटी चा पेपर फुटला" या वाक्यातील प्रयोग ओळखण्याचा प्रश्न विचारत, "फुटण्याची क्रिया पेपरवर झाली असल्यानं हा कर्मणी प्रयोग आहे. यात कर्ता नाही. म्हणजे पेपर कुणी फोडला नाही, तो आपोआप फुटला," असा उपरोधिक निष्कर्ष काढण्यात आला. त्यासोबत "सगळे दोषमुक्त" अशी टिप्पणीही जोडण्यात आली. स्पर्धा परीक्षांच्या पेपरफुटीवर भाष्य करताना एका शिक्षकाने, नीट आणि टीईटी दोन्ही पेपर महाराष्ट्रातच फुटलेत. एकंदरीत महाराष्ट्र आता फोडाफोडीत डॉक्टरेट झालाय, असा टोला लगावला.
बदलत्या मूल्यव्यवस्थेवर ज्येष्ठांची खंत : ज्येष्ठ शिक्षकांनी बदलत्या मूल्यव्यवस्थेवरही भाष्य केलं. लहानपणी पाटी फुटली तर वडिलांकडून मार मिळायचा. त्यामुळं पाटी फुटू नये म्हणून काळजी घ्यायचो. आता मात्र नुसती फुटाफुटी; ना भीती, ना आदर. पैसा आणि पदासाठी काहीही, अशी खंत व्यक्त करण्यात आली. मुख्याध्यापक संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनीही विनोदी शैलीत, टीईटी परीक्षेसाठी दिलेल्या शुभेच्छा तूर्त मागे घेत आहोत. पेपरच्या दिवशी काही तास अगोदर पुन्हा देण्यात येतील, असा संदेश प्रसारित केला. तर टीईटी पेपर काढणाऱ्यांना आणि घेणाऱ्यांना शुभेच्छा, असा उपरोधिक संदेशही मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाला. पेपरफुटीच्या गंभीर घटनेमुळे शिक्षक उमेदवारांमध्ये नाराजी आणि संताप असला, तरी कठीण प्रसंगातही विनोदबुद्धी कायम ठेवत तणाव हलका करण्याचा प्रयत्न शिक्षकांनी केल्याचे या सोशल मीडिया प्रतिक्रियांवरून स्पष्ट दिसत होते.
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