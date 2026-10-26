तेलंगणाच्या 'थुमिडीहेट्टी' प्रकल्पाला महाराष्ट्राचे निकष! उंचीवाढीचा स्वतंत्र अभ्यास; मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले 'नुकसान होत नसेल तर...'
तेलंगणाच्या प्रकल्पाला महाराष्ट्राने काही निकष घातले आहेत. थुमिडीहेट्टी प्रकल्पाच्या उंचीवाढीचा स्वतंत्र अभ्यास करुन समिती अहवाल सादर करणार आहे.
Published : October 26, 2026 at 4:54 PM IST
मुंबई - तेलंगणाच्या थुमिडीहेट्टी जलसंपदा प्रकल्पाच्या उंची वाढी संदर्भात निकषाची पूर्तता करण्यासाठी दोन्ही राज्यांची संयुक्त समिती नेमली जाईल. महाराष्ट्रातील संभाव्य बुडीत क्षेत्राचा तसेच प्रकल्प विषयक मुद्द्यांचा संबंधित समिती स्वतंत्र अभ्यास करेल. तांत्रिक मुद्दे यावेळी तपासले जातील. मात्र, महाराष्ट्रातील नागरिकांचे नुकसान न करता तेलगंणाला सहकार्य करू, अशी ठाम भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली.
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी तेलंगणा राज्यातील थुमिडीहेट्टी जलसंपदा प्रकल्पाची उंची वाढविण्याबाबत शिष्टमंडळासोबत फडणवीस यांची भेट घेतली. मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात फडणवीस आणि रेड्डी यांची महत्वपूर्ण बैठक पार पडली. दरम्यान, तेलंगणाचे जलसंपदा मंत्री उत्तमकुमार रेड्डी, महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, तेलंगणाचे मुख्य सचिव संजय जाजू, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, सचिव जयंत बोरकर, सचिव प्रकाश मिसाळ, संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
सध्याच्या 148 मीटर उंचीवरून ती 152 मीटरपर्यंत वाढविण्यास महाराष्ट्राने मान्यता द्यावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री रेड्डी आणि तेलंगणाचे जलसंपदामंत्री उत्तमकुमार रेड्डी यांनी केली. फडणवीस यांनी यावर महाराष्ट्राची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, शेजारील राज्यांच्या प्रश्नांवर सहकार्याची महाराष्ट्राची भूमिका राहिली आहे. मात्र, महाराष्ट्राचे नुकसान होत नसेल आणि दुसऱ्या राज्याला त्याचा फायदा होत असेल, तर सकारात्मक निर्णय घेण्यास हरकत नाही. यापूर्वीही महाराष्ट्र सरकारने तेलंगणाच्या प्रस्तावाबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. मात्र, यापूर्वी दिलेल्या मान्यतेनंतर प्रत्यक्ष बुडीत क्षेत्र अपेक्षेपेक्षा वाढल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे उंची वाढीच्या नव्या प्रस्तावाचा सखोल अभ्यास आवश्यक केला जाणार आहे.
बुडीत क्षेत्रासह अभयारण्याचाही अभ्यास - प्रकल्पाच्या ठिकाणातील बदलामुळे महाराष्ट्रातील किती क्षेत्र पाण्याखाली जाण्याची शक्यता आहे, संबंधित अभयारण्यावर काय परिणाम होईल आणि नदीपात्राबाहेर किती जमीन लागेल, याची तपासणी करावी लागेल, असे स्पष्ट केले. दरम्यान, दोन्ही राज्यांचे मुख्य सचिव आणि जलसंपदा विभागाचे सचिव यांची संयुक्त समिती नेमण्याची सूचना केली. तसेच समितीच्या अभ्यासातील निष्कर्षांवर मतभेद झाल्यास दोन्ही राज्यांचे अधिकारी चर्चा करतील. आवश्यकता असल्यास तज्ज्ञांची मतं घेण्यात येतील, अशी भूमिका मांडली.
सरकार भूमिका मांडणार - पाणी वाटप आणि वैधानिक मंजुरीशी संबंधित बाबी या केंद्रीय जल आयोगाच्या कार्यक्षेत्रात येतात. आयोगाने महाराष्ट्राचा अभिप्राय मागितल्यानंतर राज्य तथ्यांच्या आधारे आपली भूमिका मांडली जाईल. मात्र, स्वतंत्र अभ्यास आणि तांत्रिक चर्चेनंतरच प्रकल्पाबाबत पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
'असा' आहे प्रकल्प - तेलंगणातील दुष्काळी आणि आदिवासीबहुल भागाला पाणी पुरवण्यासाठी थुमिडीहेट्टी जलसंपदा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. तेलंगणा आणि महाराष्ट्र राज्याच्या सीमेवर प्रकल्पाची आखणी केली आहे. गोदावरी नदीची प्रमुख उपनदी असलेल्या प्राणहिता नदीवर आणि तेलंगणा राज्यातील आदिलाबाद जिल्ह्यातील कौटाला मंडलमधील तुम्मिदिहेट्टी गावाजवळ हा प्रकल्प नियोजित आहे. पूर्व आदिलाबाद जिल्ह्यातील चेन्नूर, बेल्लमपल्ली, सिरपूर आणि आसिफाबाद येथील सुमारे 2 लाख 508 एकर शेती क्षेत्राला सिंचन सुविधा यामुळे उपलब्ध होईल.