मागण्या मान्य करा, अन्यथा आंदोलनाचा दुसरा टप्पा शासनाला परवडणार नाही-आंदोलनातील शिक्षक संघटनांचा इशारा
राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी राज्य सरकारविरोधात एल्गार पुकारला आहे. त्यामुळं राज्यातील अनेक शाळा शुक्रवारी बंद आहेत.
Published : December 5, 2025 at 2:33 PM IST
पुणे : मुख्याध्यापक संघ महाराष्ट्र राज्य आणि शिक्षक व शिक्षकेतर संघटना समन्वय समितीच्या वतीनं शुक्रवारी विविध मागण्यासंदर्भात शाळा बंद आंदोलन करण्यात आलं. या आंदोलनात शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी मोठ्या संख्येनं सहभागी झाले होते. राज्य सरकारनं आमच्या मागण्या मान्य कराव्या अन्यथा तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा यावेळी आंदोलकांकडून देण्यात आला.
आंदोलकांची जोरदार घोषणाबाजी : टीईटी परीक्षेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. तसंच शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करावी. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया तत्काळ सुरू करावी, अशा विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी पुणे जिल्ह्यासह राज्यातील अनेक शाळा शुक्रवारी बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. राज्यातील अनेक जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर शिक्षक आणि शिक्षकेतर संघटना समन्वय समितीच्या वतीनं मोर्चा काढण्यात आला. पुणे जिल्ह्यात झालेल्या मोर्चामध्ये मोठ्या संख्येनं शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी झाले होते. यावेळी त्यांनी विविधा मागण्यांसाठी जोरदार घोषणाबाजी करून परिसर दणाणून सोडला.
आंदोलनाचा दुसरा टप्पा शासनाला परवडणार नाही : "2013 साल आधीच्या शिक्षकांना अनिवार्य केेली टीईटी अन्यायकारक आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शनचे विषय अजून बाकी आहेत. तसेच अनेक शाळांमध्ये पदरिक्त असून शिक्षक भरती करण्यात आलेली नाही. अशा विविध मागण्या प्रलंबित असून या मागण्यासाठी आज मोर्चा काढण्यात आला. राज्य सरकारनं आमच्या मागण्या मान्य कराव्या अन्यथा आंदोलनाचा दुसरा टप्पा हा शासनाला परवडणार नाही. आज अनेक शिक्षकांनी रजा टाकून आंदोलनात सहभाग घेतला आहे. आमच्या मागण्या लवकरात लवकर पूर्ण व्हाव्या अशी आमची मागणी आहे," असं शिक्षक आणि शिक्षकेतर संघटना समन्वय समितीचे अध्यक्ष शिवाजी खांडेकर यांनी सांगितलं.
हेही वाचा :