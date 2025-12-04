ETV Bharat / state

५ डिसेंबरला शिक्षकांचे राज्यभरात शाळा बंद आंदोलन; सहभागी झाल्यास वेतन कापण्याची शिक्षण विभागाकडून तंबी

सरकारचं धोरण शाळाविरोधी असल्याचा आरोप करत राज्य शिक्षण परिषदेनं ५ डिसेंबरला शाळा बंद आंदोलन पुकारलयं. तर शिक्षण विभागानं आंदोलनात सहभागी झाल्यास वेतन कापण्याचे निर्देश दिलेत.

school shutdown protest in Maharashtra
संग्रहित- डावीकडे नंदुरबारमध्ये विद्यार्थ्यांची डोंगरदऱ्यातून पायपीट, उजवीकडे वर्गात कमी असलेली पटसंख्या (Source- ETV Bharat Reporter)
मुंबई : गेल्या दोन–तीन वर्षांत शालेय शिक्षण विभागानं राबवलेल्या नव्या धोरणांमुळे शिक्षक, शाळा आणि विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत असल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांकडून करण्यात आला आहे. प्रशासनाला शाळा आणि शिक्षकांशी काही देणं-घेणं राहिलं नाही, अशी स्पष्ट नाराजी विविध शिक्षक संघटनांनी व्यक्त केली आहे. सरकारच्या शाळाविरोधी धोरणाचा निषेध करण्यासाठी राज्यातील सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांनी ५ डिसेंबरला एकदिवसीय शाळा बंद आंदोलन जाहीर केलं आहे.


कमी पटसंख्या असलेल्या जिल्हा परिषद शाळा बंद करून विद्यार्थ्यांना जवळच्या समूह शाळांत विलीन करण्याची राज्य सरकारकडून प्रक्रिया सुरू आहे. त्याला शिक्षक संघटनांचा विरोध आहे. पण, कमी विद्यार्थी असल्यानं शाळा बंद करावी लागत आहे, अशी शालेय शिक्षण विभागाची भूमिका आहे. दुसरीकडं शालेय शिक्षण विभागाच्या भूमिकेमुळे विद्यार्थ्यांना काय अडचणींना सामोरे जावे लागते, याबाबत शिक्षकांनी वस्तुस्थिती सांगितली आहे. मुख्याध्यापक विनोदकुमार भोंग यांनी सांगितलं की, डोंगराळ आणि आदिवासी भागातील मुलांना रोज काही किलोमीटर प्रवास करून शाळेत पाठवणं अवघड आहे. वाहतूक भत्त्याचं आश्वासन कागदावरच राहीलं तर या मुलांचा शिक्षणाशी संबंध तुटेल. शिक्षक समायोजनाच्या प्रक्रियेमुळे राज्यातील तब्बल ६०० मराठी शाळांना बंद पडण्याचा धोका आहे. त्यातून सुमारे २५ हजार विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होण्याची भीती शिक्षक संघटनांनी व्यक्त केली आहे.

मुख्यतः ग्रामीण भागातील शाळा बंद करणं, समूह शाळांचा प्रयोग, कंत्राटी शिक्षक, शिक्षक समायोजन, आरटीईमधील बदल आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंदाधुंद अंमलबजावणी या सर्व गोष्टींचा थेट फटका मुलांच्या शिक्षणावर बसत असल्याचे चित्र दिसत आहे-महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद मुंबई कार्यवाह, शिवनाथ दराडे


शिकवण्यापेक्षा कागदोपत्री काम जास्त- शाळेत विद्यार्थी संख्या कमी असल्याचे कारण देऊन मोठ्या संख्येनं शिक्षक 'अतिरिक्त' घोषित केले जात आहेत. मात्र, वर्ग कमी आणि काम हे दुप्पटीनं वाढल्याची तक्रार शिक्षक करतात, असं यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानचे माधव सूर्यवंशी यांनी सांगितलं. अनेक शाळांमध्ये फक्त दोनच शिक्षक असताना इयत्ता सहावी ते आठवीपर्यंत सर्व विषय शिकवण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर येते. त्यात वर्ग न घेता माहिती सादर करणं आणि कागदपत्रे यासाठी शिक्षकांना वेळ द्यावा लागतो. त्याचा परिणाम थेट विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होतो, असे त्यांनी सांगितलं.


कंत्राटी शिक्षक म्हणजे दुर्गम भागातील मुलांच्या शिक्षणाला धोका- २० आणि १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये कायमस्वरूपी शिक्षकांऐवजी कंत्राटी शिक्षक नेमण्याचा राज्य सरकारचा निर्णयही वादग्रस्त ठरला आहे. कंत्राटी नोकरी अस्थिर असल्यानं गुणवत्तापूर्ण शिक्षक दुर्गम भागात जाण्यास कचरतात. कमी सुविधांमुळे विद्यार्थ्यांचे स्थलांतर वाढेल किंवा ते शाळा सोडण्याची भीती आहे, असे मुख्याध्यापक विनोदकुमार भोंग यांनी सांगितलं.

आंदोलनात सहभागी झाल्यास वेतन कपात- शिक्षक संघटनांकडून शाळा बंद पुकारण्यात आल्यानंतर शालेय शिक्षण विभागानं त्यांना कारवाईची तंबी दिली आहे. शिक्षक संघटनांकडून जाहीर करण्यात आलेल्या शाळा बंद आंदोलनात, विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेता सहभागी होऊ नये, असे शिक्षण विभागानं शिक्षकांना आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आवाहन केलं आहे. या आवाहनानंतरदेखील आंदोलनात सहभागी झालेल्यांचा एक दिवसाचं वेतन कापला जाईल, असा इशारा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक महेश पालकर यांनी पत्रकातून दिला आहे.

राज्यात काय आहे परिस्थिती?सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांची आणि शिक्षकांची संख्या सर्वत्र समान नाही. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ३८ शाळांमध्ये शून्य शिक्षक आहेत. त्यामुळं शिक्षक समायोजन प्रत्यक्षात कसे होणार, असा प्रश्न यापूर्वीच सिंधुदुर्ग जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ अध्यक्ष वामन रामचंद्र तर्फे उपस्थित केला. कोल्हापूरमधील आजरा तालुक्यात १०, करवीरमध्ये ४, कागलमध्ये ३ तर गडहिंग्लज तालुक्यात ५ सरकारी किंवा सरकारी अनुदानित शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. पटसंख्या हे कारण देत या शाळांच्या नरडीला नख लावलं गेल्याची खंत अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघटना महासंघचे सचिव सुधाकर सावंत यांनी व्यक्त केलीय. केंद्र सरकारशी संलग्नित 'युडीआयएसई' या यंत्रणेच्या माहितीनुसार मुंबईमधील मराठी शाळांची संख्या शंभरानं घटल्याचं आढळलं.

