पाच जागा, इच्छुकांची भाऊगर्दी! पुणे, नागपूर, अमरावती पदवीधर-शिक्षक निवडणुकीत जागावाटपात खरी परीक्षा
केंद्रीय निवडणूक आयोगानं तीन पदवीधर, तसेच दोन शिक्षक मतदारसंघांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी याबाबत काशिनाथ म्हादे यांचा स्पेशल रिपोर्ट.
Published : September 23, 2026 at 7:33 AM IST
मुंबई : विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांतील 5 जागांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होताच राज्यातील राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. नव्या मतदार यादीमुळे या निवडणुकीतील राजकीय गणितं बदलण्याची शक्यता आहे. महाविकास आघाडी आणि महायुतीतील भाजपा, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस या घटक पक्षांकडून पाचही मतदारसंघांवर दावा केला जात असल्यानं उमेदवार निश्चिती आणि जागावाटपावरून दोन्ही आघाड्यांमध्ये खलबतं सुरू होणार आहेत.
विशेषतः पुणे विभागातील पदवीधर आणि शिक्षक या दोन्ही मतदारसंघांवर इच्छुकांनी स्वतंत्रपणे तयारी सुरू केल्यानं जागावाटपाचा पेच वाढण्याची शक्यता आहे. पक्षीय समीकरणे जुळविताना इच्छुकांची नाराजी टाळण्याचं आव्हानही महायुतीच्या नेतृत्वासमोर राहणार आहे.
दरम्यान, केंद्रीय निवडणूक आयोगानं छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आणि पुणे या तीन पदवीधर, तसेच पुणे आणि अमरावती या दोन शिक्षक मतदारसंघांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. येत्या 23 ऑक्टोबरला मतदान होणार आहे. निवडणूक जाहीर होताच इच्छुकांनी पक्ष नेतृत्वाकडे मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये यावेळी राजकीय गणित बदलण्याची शक्यता :
छत्रपती संभाजीनगर पदवीधर मतदारसंघात सतीश चव्हाण यांनी 2020 मध्ये सलग तिसऱ्यांदा विजय मिळविला होता. मात्र, नव्या मतदार नोंदणीमुळे यावेळी मतदारसंघातील राजकीय गणित बदलण्याची शक्यता आहे. भाजपाकडून मतदार नोंदणीसह संघटनात्मक तयारीवर भर दिला जात असल्याची चर्चा आहे. भाजपाकडून एम. के. देशमुख आणि किरण पाटील यांच्या नावांची इच्छुक म्हणून चर्चा आहे. त्यामुळे छत्रपती संभाजीनगर पदवीधर मतदारसंघातील लढतीत भाजपाची संघटनात्मक तयारी, इच्छुकांची वैयक्तिक मोर्चेबांधणी आणि महाविकास आघाडीचा संभाव्य उमेदवार हे प्रमुख घटक ठरणार आहेत.
नागपुरात भाजपाची प्रतिष्ठा पणाला :
नागपूर पदवीधर मतदारसंघात 2020 च्या निवडणुकीत काँग्रेसचे अभिजित वंजारी यांनी भाजपाच्या संदीप जोशी यांचा पराभव करून भाजपा-जनसंघाच्या दीर्घकाळच्या वर्चस्वाला धक्का दिला होता. यावेळी हा मतदारसंघ पुन्हा मिळविण्यासाठी भाजपाकडून मतदार नोंदणी आणि संघटनात्मक बांधणीवर भर दिला जात आहे.
भाजपाकडून माजी आमदार सुधाकर कोहळे आणि अनिल सोले यांच्या नावांची चर्चा आहे. काँग्रेसकडून विद्यमान आमदार अभिजित वंजारी यांना पुन्हा संधी मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे नागपुरात भाजपाकडून जुने संघटनात्मक वर्चस्व परत मिळविण्याचे प्रयत्न, तर काँग्रेसकडून विद्यमान आमदाराची पकड कायम ठेवण्याची तयारी, अशी राजकीय स्थिती निर्माण झाली आहे.
पुणे पदवीधरमध्ये लाड कुटुंबाभोवती पेच :
पुणे पदवीधर मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अरुण लाड विद्यमान आमदार आहेत. यावेळी त्यांचे पुत्र शरद लाड भाजपाकडून इच्छुक असल्यानं महायुतीतील उमेदवारीचा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा झाला आहे. अरुण लाड यांनी दिलेला शब्द पाळावा आणि शरद लाड यांची समजूत काढावी, असं सार्वजनिक आवाहन मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केलं आहे.
त्यामुळे पुणे पदवीधर मतदारसंघात केवळ भाजपा विरुद्ध राष्ट्रवादी अशी लढत न राहता महायुतीतील जागावाटप, दिलेले शब्द आणि इच्छुकांची राजकीय प्रतिष्ठा हे मुद्देही केंद्रस्थानी आले आहेत.
पुणे शिक्षकमध्ये आसगावकरांसमोर आव्हान :
पुणे शिक्षक मतदारसंघात 2020 मध्ये काँग्रेसचे जयंत आसगावकर विजयी झाले होते. त्यांनी अपक्ष दत्तात्रेय सावंत यांचा 6 हजार 823 मतांनी पराभव केला होता. यावेळी त्यांच्यासमोर शिवसेनेचे मंगेश चिवटे तसेच भाजपाकडून इच्छुक असलेले सौरभ गावडे यांचे आव्हान आहे.
शिक्षक संघटनांची भूमिका, पक्षीय पाठिंबा आणि उमेदवारांचा वैयक्तिक संपर्क हे घटक महत्त्वाचं ठरणार आहेत. मात्र, अंतिम उमेदवार निश्चित होईपर्यंत या मतदारसंघातील राजकीय चित्र बदलण्याची शक्यता आहे.
चिवटे-मुश्रीफ समीकरणामुळे पुणे शिक्षक मतदारसंघ चर्चेत :
पुणे शिक्षक मतदारसंघातील घडामोडी महायुतीतील अंतर्गत जागावाटपाच्या दृष्टीने लक्षवेधी ठरल्या आहेत. मंगेश चिवटे यांनी शिवसेनेकडून या मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्याची घोषणा केली असून, त्यांना पक्षातील नेत्यांकडूनही पाठिंबा मिळत आहे. चिवटे यांनी निवडणुकीसाठी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.
दरम्यान, पुणे पदवीधर मतदारसंघ राष्ट्रवादीकडे ठेवण्यासाठी मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडून प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी त्यांचे नातेवाईक भैय्या माने यांना उमेदवारी मिळावी, अशी भूमिका मांडली जात आहे. पुणे शिक्षक मतदारसंघ भाजपाला देऊन पदवीधर मतदारसंघ राष्ट्रवादीकडे ठेवण्याचा जागावाटपाचा फॉर्म्युला मुश्रीफांनी सुचविला आहे. त्यासाठी चिवटेंची समजूत काढण्याचा पर्यायही मांडण्यात आला आहे.
मात्र, चिवटेंनी माघार घेण्याची भूमिका अद्याप घेतलेली नाही. त्यामुळे राष्ट्रवादीसाठी पदवीधर मतदारसंघ राखण्याचा मुश्रीफांचा प्रयत्न आणि शिक्षक मतदारसंघासाठी चिवटेंची स्वतंत्र मोर्चेबांधणी यामुळे महायुतीतील जागावाटपाचा पेच कायम आहे.
अमरावतीतही लक्षवेधी लढत :
अमरावती शिक्षक मतदारसंघात 2020 मध्ये किरण सरनाईक यांनी अपक्ष म्हणून विजय मिळविला होता. त्यांनी तत्कालीन आमदार प्रा. श्रीकांत देशपांडे यांचा पराभव केला होता. यंदा मात्र सरनाईकांनी शिवसेनेत प्रवेश केल्यानं मतदारसंघातील राजकीय समीकरणं बदलली आहेत. शिक्षक संघटनांची भूमिका आणि महायुती तसेच महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांची जुळवाजुळव याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागलं आहे.