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ऊस गाळपाचा मुहूर्त ठरला; 15 ऑक्टोबरपासून हंगामाचा श्रीगणेशा

बैठकीत कारखान्यांच्या आर्थिक अडचणींवरही चर्चा झाली. काही कारखान्यांकडे जुन्या देणी असल्याने ती फेडण्यासाठी कमी व्याजाच्या कर्जावरील व्याजाचा भार कमी करण्याबाबत विचार करण्यात आला.

Maharashtra Sugarcane Crushing Season
ऊस गाळपाचा मुहूर्त ठरला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 9, 2026 at 6:29 PM IST

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मुंबई : राज्यातील यंदाचा ऊस गाळप हंगाम 15 ऑक्टोबर 2026 पासून सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. दसरा आणि दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर साखरेची मागणी वाढत असल्याने कारखाने लवकर सुरू करून बाजारात नवीन साखर उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

सणासुदीच्या काळात मिठाई, फराळ आणि इतर खाद्यपदार्थांसाठी साखरेची मागणी वाढते. त्यामुळे बाजारात साखरेचा तुटवडा निर्माण होऊ नये तसेच दरवाढीवर नियंत्रण राहावं, यासाठी गाळप हंगाम लवकर सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

गेल्या वर्षीच्या गाळप हंगामाचाही आढावा : मात्र, 15 ऑक्टोबरपासून गाळप सुरू झाल्यानं ऊस तोडणीचे नियोजन महत्त्वाचं ठरणार आहे. ऊस पूर्णपणे परिपक्व होण्यापूर्वी तोडणी झाल्यास त्यातून मिळणाऱ्या साखरेचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे कोणत्या भागातील ऊस आधी तोडायचा, उपलब्ध ऊसाचं प्रमाण किती आहे आणि कारखाने किती काळ चालतील, याचे नियोजन कारखान्यांना करावे लागणार आहे. बैठकीत गेल्या वर्षीच्या गाळप हंगामाचाही आढावा घेण्यात आला. कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना देय असलेली ऊसाची थकबाकी, देशातील साखरेचा शिल्लक साठा, इथेनॉलचा पुरवठा, राज्यातील ऊसाचे क्षेत्र आणि यंदाच्या साखर उत्पादनाचा अंदाज याबाबत चर्चा करण्यात आली.

कारखान्यांच्या अडचणींवरही चर्चा : बैठकीत कारखान्यांच्या आर्थिक अडचणींवरही चर्चा झाली. काही कारखान्यांकडे जुन्या देणी असल्याने ती फेडण्यासाठी कमी व्याजाच्या कर्जावरील व्याजाचा भार कमी करण्याबाबत विचार करण्यात आला. तसेच, काही कारखान्यांनी तयार केलेली वीज विक्रीचे करार संपल्याने अशा कारखान्यांना पूर्वीप्रमाणे प्रत्येक युनिट विजेमागे 1.50 रुपये मदत देण्याबाबतही चर्चा झाली.

साखर पॅकिंगसाठी ज्युटच्या पोत्यांचा वापर करण्याची सक्ती कमी करण्याचा आणि उसापासून कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG) तयार करणाऱ्या प्रकल्पांना मदत देण्याचा मुद्दाही बैठकीत मांडण्यात आला.

यंदाच्या हंगामात ऊस उत्पादन वाढविण्यासाठी चांगल्या ऊस वाणांचा वापर, दर्जेदार बेणे, ठिबक सिंचन, खतांचा योग्य वापर, आधुनिक पद्धतीने ऊस लागवड आणि यंत्रांचा वापर यांना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्र सरकारकडे साखरेची किमान विक्री किंमत वाढविणे, इथेनॉलचा दर वाढविणे आणि इथेनॉल प्रकल्पांना मिळणारी रखडलेली व्याजाची मदत लवकर देण्याची मागणी करण्याचेही बैठकीत ठरले.

बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे आणि साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

TAGGED:

MAHARASHTRA SUGAR MILLS
SUGARCANE SEASON
ऊस गाळप हंगाम
साखर कारखाने गाळप हंगाम
SUGARCANE CRUSHING SEASON

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