राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कारांची यादी जाहीर! राज्यातील 123 गुरुजनांचा सन्मान, मुंबईतील 'या' 9 शिक्षकांची बाजी
मुंबईतील पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांमध्ये प्राथमिक प्रवर्गातून समीया शेख, पुष्पा कोळी आणि श्रद्धा रोहोकले यांची निवड झाली आहे.
Published : November 28, 2026 at 6:42 AM IST
मुंबई : महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने सन 2025-26 या वर्षासाठी दिल्या जाणाऱ्या ‘क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कारां’ची घोषणा केली आहे. राज्य निवड समितीच्या शिफारशीनुसार विविध प्रवर्गांतील एकूण 123 शिक्षकांची या पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली असून, त्यामध्ये मुंबईतील नऊ शिक्षकांचा समावेश आहे. प्राथमिक, माध्यमिक, आदर्श शिक्षिका आणि विशेष शिक्षक (कला) अशा प्रवर्गांत मुंबईतील शिक्षकांनी स्थान मिळवले आहे. या पुरस्कारांचे वितरण 3 डिसेंबर रोजी मुंबईत होणार आहे.
मुंबईतील पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांमध्ये प्राथमिक प्रवर्गातून समीया शेख, पुष्पा कोळी आणि श्रद्धा रोहोकले यांची निवड झाली आहे. माध्यमिक प्रवर्गातून विवेक थोरात, सोपान मोरे, मनोहर बाविस्कर आणि डॉ. संजू परदेशी यांना पुरस्कार जाहीर झाला आहे. तर आदर्श शिक्षिका प्रवर्गातून डॉ. ममता झा आणि विशेष शिक्षक (कला) प्रवर्गातून मनोहर म्हात्रे यांची निवड करण्यात आली आहे.
मुंबईतील पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांची नावे
समीया तौसीफ शेख – सहाय्यक शिक्षक, मुंबई पब्लिक स्कूल, दीनदयाळ उपाध्याय मार्ग महानगरपालिका उर्दू शाळा, टी-वॉर्ड, मुलुंड पश्चिम.
पुष्पा मोहन कोळी – मुख्याध्यापक, संत कक्कया मार्ग महानगरपालिका उच्च प्राथमिक हिंदी शाळा क्रमांक 2, धारावी.
श्रद्धा सुधाकर रोहोकले – मुख्याध्यापक, आकुर्ली मुंबई पब्लिक अकुर्ली मराठी शाळा क्रमांक 2, कांदिवली पूर्व.
विवेक जगन्नाथ थोरात – मुख्याध्यापक, विवेक विद्यालय, शिवकृपा सोसायटी, आनंदगड, पार्कसाईट, विक्रोळी पश्चिम.
सोपान नामदेव मोरे – सहाय्यक शिक्षक, मराठा मंदिराचे बाबासाहेब गावडे हायस्कूल, बी.डी.डी. चाळ क्रमांक 49, वरळी.
मनोहर शिवाजी बाविस्कर – सहाय्यक शिक्षक, हिमालय हायस्कूल, बोरिवली पश्चिम, एस.व्ही. रोड.
डॉ. संजू सुभाष परदेशी – सहाय्यक शिक्षक, अॅफॅक इंग्लिश स्कूल आणि ज्युनियर कॉलेज, प्रिन्सिपल एम. यू. मंडलेचा मार्ग, सुभाष नगर, चेंबूर.
डॉ. ममता शशी झा – सहाय्यक शिक्षक, श्री विलेपार्ले केळवणी मंडळाचे नरसी मोनजी वाणिज्य आणि अर्थशास्त्र महाविद्यालय, भक्तिवेदांत मार्ग, विलेपार्ले पश्चिम.
मनोहर परशुराम म्हात्रे – सहाय्यक शिक्षक, संदेश विद्यालय, पार्कसाईट, विक्रोळी पश्चिम.
राज्यभरातील 123 शिक्षकांची प्रवर्गनिहाय निवड
राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या यादीत प्राथमिक प्रवर्गातील 38, माध्यमिक प्रवर्गातील 39 आणि आदिवासी क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या 19 प्राथमिक शिक्षकांचा समावेश आहे. याशिवाय क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले आदर्श शिक्षिका प्रवर्गातून आठ, विशेष शिक्षक (कला) प्रवर्गातून आठ आणि विशेष शिक्षक (क्रीडा) प्रवर्गातून आठ शिक्षकांची निवड झाली आहे. दिव्यांग शिक्षक किंवा दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शाळेतील एका शिक्षकासह स्काऊट आणि गाईड प्रवर्गातून प्रत्येकी एका शिक्षकाला पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
1962 पासून पुरस्कार योजना
महाराष्ट्रात राज्य शिक्षक पुरस्कार योजना 1962-63 पासून राबविण्यात येत आहे. 2021-22 पासून पुरस्काराच्या निकषांमध्ये सुधारणा करून या योजनेचे नाव ‘क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कार’ असे करण्यात आले. समाजाची निःस्वार्थ भावनेने सेवा करणाऱ्या आणि शैक्षणिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या शिक्षकांना प्रोत्साहन देणे, त्यांच्या कामाची दखल घेणे आणि त्यांच्या योगदानाचा गौरव करणे हा या पुरस्कारामागील उद्देश आहे.
13 जून 2011 च्या शासन निर्णयानुसार पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना 10 हजार रुपयांची रक्कम दिली जाते. तसेच 4 सप्टेंबर 2014 च्या शासन निर्णयानुसार राष्ट्रीय किंवा राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांसाठी एक लाख रुपये रक्कम देण्याची तरतूद आहे.
या पुरस्कारांसाठी राज्य निवड समितीची बैठक 25 ऑगस्ट 2026 रोजी झाली. या बैठकीत शिक्षकांची अंतिम निवड करण्यात आली. त्यानंतर 27 ऑगस्ट रोजी निवड यादी शासनाला सादर करण्यात आली. अखेर 27 नोव्हेंबर रोजी शासन निर्णयाद्वारे पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांची नावे जाहीर करण्यात आली.
‘23 वर्षांच्या शैक्षणिक प्रवासाची पोचपावती’ – डॉ. संजू परदेशी
पुरस्कारप्राप्त सहाय्यक शिक्षक डॉ. संजू परदेशी यांनी या सन्मानाबद्दल आनंद व्यक्त केला. “महाराष्ट्र शासनाचा प्रतिष्ठेचा ‘क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कार’ मिळाल्याने मनस्वी आनंद आणि समाधान वाटत आहे. हा पुरस्कार माझ्यासाठी केवळ वैयक्तिक सन्मान नसून गेल्या 23 वर्षांच्या शैक्षणिक प्रवासाची पोचपावती आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
2003 पासून अध्यापन क्षेत्रात कार्यरत असताना विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि नाविन्यपूर्ण शैक्षणिक उपक्रमांना नेहमीच प्राधान्य दिले. या प्रवासात विद्यार्थी, सहकारी शिक्षक, संस्थेचे पदाधिकारी, प्राचार्य आणि कुटुंबीयांची साथ मोलाची ठरल्याचे त्यांनी नमूद केले. हा पुरस्कार केवळ त्यांचा वैयक्तिक सन्मान नसून सर्वांच्या सामूहिक प्रयत्नांचा गौरव असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.
क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या शैक्षणिक विचारांचा आदर्श डोळ्यांसमोर ठेवून भविष्यातही अधिक समर्पणाने शिक्षणक्षेत्रात कार्यरत राहण्याचा संकल्प त्यांनी व्यक्त केला. हा सन्मान जबाबदारी वाढवणारा असून विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी काम करण्याची प्रेरणा देणारा असल्याचेही डॉ. परदेशी यांनी सांगितले.