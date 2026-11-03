महाराष्ट्राचा 'राज्य कोळी' म्हणून व्याघ्रकोळीला मान्यता मिळणार? वन्यजीव अभ्यासकांचा शासनाकडे ऐतिहासिक प्रस्ताव!
वन्यजीव अभ्यासक यादव तरटे पाटील यांनी महाराष्ट्रातील 'व्याघ्रकोळी'ला देशातील पहिला 'राज्य कोळी' घोषित करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे मांडलाय, माहिती घेतलीय ईटीव्ही भारतचे शशांक लावरे यांनी.
Published : November 3, 2026 at 5:46 PM IST
अमरावती : वाघांचे जंगल, पक्ष्यांचा किलबिलाट, रंगीबेरंगी फुलपाखरे आणि वन्यजीवांचे आकर्षक विश्व यांबद्दल निसर्गप्रेमींमध्ये नेहमीच कुतूहल असते. मात्र, याच निसर्गविश्वातील एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक असलेला कोळी आजही दुर्लक्षित आहे. घराच्या कोपऱ्यातील जाळे म्हटले की ते साफ करण्याची घाई केली जाते. अनेकांच्या मनात कोळ्यांविषयी भीती, ते विषारी असण्याचा गैरसमज आणि त्यांच्यामुळे त्वचारोग पसरत असल्याच्या समजुती आहेत. प्रत्यक्षात कोळी हा निसर्गाचा शत्रू नसून परिसंस्थेतील कीटक नियंत्रणाची महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडणारा मित्र आहे. निसर्गाच्या कुशीत नाजूक रेशमी धाग्यांनी केवळ जाळे विणणारा कोळी आपल्या कलाकुसरीनेच थक्क करत नाही, तर पर्यावरणाचा समतोल राखण्यातही मोलाची भूमिका बजावतो. अशा या दुर्लक्षित जीवाचे महत्त्व समाजासमोर आणण्यासाठी आणि त्यांच्या संवर्धनाला संस्थात्मक ओळख मिळवून देण्यासाठी वन्यजीव अभ्यासक यादव तरटे पाटील यांनी महाराष्ट्रात आढळणाऱ्या व्याघ्रकोळीला महाराष्ट्राचा 'राज्य कोळी' घोषित करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे मांडला आहे. महाराष्ट्राला राज्य प्राणी, राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष, राज्य फूल आणि राज्य फुलपाखराप्रमाणे 'राज्य कोळी'ही असावा, ही त्यामागची भूमिका आहे. हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात आल्यास कोळ्यांच्या संवर्धन आणि संशोधनाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र देशासाठी नवा आदर्श निर्माण करू शकतो. या पार्श्वभूमीवर कोळ्यांचे जीवन व त्यांचे जाळे या संदर्भात 'ईटीव्ही भारत'चा हा स्पेशल रिपोर्ट.
वाघाच्या अधिवासाशी नाते सांगणारा व्याघ्रकोळी
व्याघ्रकोळी हा कोळ्यांच्या विश्वातील देखणा आणि वैशिष्ट्यपूर्ण प्रतिनिधी आहे. शरीरावरील आकर्षक रंगसंगती आणि वाघाच्या अंगावरील पट्ट्यांची आठवण करून देणारी रचना यांमुळे त्याला 'व्याघ्रकोळी' हे नाव प्राप्त झाले आहे. या कोळ्यामध्ये मादी ही आकाराने नरापेक्षा मोठी आणि अधिक उठावदार रंगाची असते. झुडपे, गवताळ प्रदेश, बागा आणि शेतांच्या परिसरात त्याचे वास्तव्य आढळते. त्याचे सर्वात लक्षवेधी वैशिष्ट्य म्हणजे त्याने विणलेले गोलाकार आणि चक्राकार जाळे होय. या जाळ्याच्या मध्यभागी पांढऱ्या रेशमासारख्या धाग्यांनी तयार केलेली झिगझॅक (Zig-Zag) स्वरूपाची आकर्षक रचना असते. या विशिष्ट रचनेला 'स्टॅबिलीमेंटम' असे वैज्ञानिक नाव आहे. या रचनेचा नेमका उपयोग काय, याबाबत संशोधन सुरू असून भक्ष्य आकर्षित करणे, पक्ष्यांना जाळ्याची जाणीव करून देणे जेणेकरून ते जाळे फाडणार नाहीत किंवा जाळ्याचे संरक्षण करणे अशा विविध शक्यता अभ्यासल्या जात असल्याची माहिती यादव तरटे पाटील यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली. ज्या परिसरात वाघांचे वास्तव्य आहे, अशा नैसर्गिक अधिवासांमध्ये या कोळ्यांचे अस्तित्व आढळते. मेळघाटात व्याघ्रकोळींची संख्या मोठी आहे; तसेच त्यांचा आकारही मोठा असतो. त्यांचे जाळे देखील भले मोठे असते. त्यामुळे व्याघ्रकोळी हा केवळ नावापुरता आकर्षक जीव नसून जंगलातील जैवविविधतेचा एक महत्त्वाचा घटक आहे, असेही यादव तरटे पाटील यांनी सांगितले.
91 कुळे, 54 हजारांहून अधिक प्रजाती
कोळ्यांचे जग हे कल्पनेपेक्षाही अधिक वैविध्यपूर्ण आहे. जगभरातील कोळ्यांच्या 136 कुळांची 'वर्ल्ड स्पायडर कॅटलॉग' (World Spider Catalog) च्या या वर्षीच्या नोंदीनुसार, कोळ्यांच्या प्रजातींची संख्या 54244 वर पोहोचली आहे. भारताच्या बाबतीतही हे वैविध्य विलक्षण आहे. 'भारतीय प्राणी सर्वेक्षण'च्या (Zoological Survey of India) नोंदीनुसार देशात कोळ्यांच्या 61 कुळांतील 2009 प्रजातींची नोंद झाली आहे. यांतील तब्बल 1376 प्रजाती भारतातच आढळणाऱ्या स्थानिक प्रजाती आहेत. याचा अर्थ जगातील कोळ्यांच्या विविधतेमध्ये भारताचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असे यादव तरटे पाटील म्हणाले. जागतिक पातळीवरील 136 कुळांच्या तुलनेत भारतात 61 कुळांचे अस्तित्व आढळते. यावरून देशातील भौगोलिक आणि पर्यावरणीय विविधतेची कल्पना येते. हिमालयापासून पश्चिम घाटापर्यंत, सातपुड्यापासून सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यापर्यंत आणि जंगलांपासून शेतीच्या परिसरापर्यंत कोळ्यांच्या विविध प्रजातींचे वास्तव्य आहे, असे यादव तरटे पाटील सांगतात.
कोळ्यांचे जाळे म्हणजे अद्भुत अभियांत्रिकी
कोळ्यांचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांचे जाळे होय. प्रत्येक कोळी एकाच प्रकारचे जाळे विणतो असे नाही. अधिवास, शिकार करण्याची पद्धत आणि प्रजाती यांनुसार जाळ्यांच्या रचनेत बदल होतो. साधारणतः 16 प्रकारच्या जाळ्यांच्या रचना आढळतात. गोलाकार व चक्राकार जाळे, आडवे किंवा उभे पसरलेले जाळे, पत्र्यासारखे (शीट वेव्ह) जाळे, त्रिमितीय जाळे आणि अनियमित स्वरूपातील जाळे अशा अनेक रचना निसर्गात पाहायला मिळतात. काही कोळी जमिनीवर राहतात, काही झाडांवर तर काही गवत आणि झुडपांमध्ये जाळे तयार करतात. काही प्रजाती पाण्याच्या आसपासच्या अधिवासातही आढळतात. प्रत्येक जाळ्याची रचना ही त्या कोळ्याच्या जीवनपद्धतीशी निगडित असते. त्यामुळे कोळ्याचे जाळे हे केवळ शिकार पकडण्याचे साधन नसून नैसर्गिक अभियांत्रिकीचा उत्कृष्ट नमुना आहे, असे यादव तरटे पाटील म्हणाले. कोळ्यांच्या रेशमाचा धागा हा त्याच्या वजनाच्या तुलनेत अत्यंत मजबूत आणि लवचिक असतो. या नैसर्गिक गुणधर्मांमुळे जगभरात त्यावर वैज्ञानिक संशोधन सुरू आहे. कृत्रिमरीत्या कोळ्याच्या रेशमासारखे गुणधर्म असणारे पदार्थ विकसित करण्याच्या दृष्टीनेही प्रयत्न होत आहेत. भविष्यात वैद्यकीय क्षेत्र, संरक्षण साहित्य, हलके पण मजबूत तंतू आणि औद्योगिक वापरासाठी या संशोधनाचा उपयोग होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः मजबूतपणा आणि लवचिकता यांचा एकत्रित गुणधर्म कोळ्याच्या रेशमाला संशोधनाच्या केंद्रस्थानी आणतो. कोळ्यांच्या जाळ्याच्या साहाय्याने अमेरिकेमध्ये बुलेटप्रूफ जॅकेट तयार करता येते का, या संदर्भात प्राथमिक स्तरावर संशोधन सुरू आहे. पेन्सिलच्या जाडीचा कोळ्याचा धागा एखाद्या विमानालाही थांबवू शकतो, हे देखील संशोधनात सिद्ध झाले असल्याची माहिती यादव तरटे पाटील यांनी दिली.
घरट्यांमध्ये पक्षी करतात जाळ्याचा उपयोग
कोळ्याच्या जाळ्याचे महत्त्व केवळ त्याच्या स्वतःच्या जीवनापुरते मर्यादित नाही. निसर्गातील इतर जीवसृष्टीही त्याचा उपयोग करते. काही पक्षी घरटे तयार करताना कोळ्याच्या जाळ्यातील रेशमी धाग्यांचा वापर करतात. विशेषतः पर्पल-रम्ड सनबर्ड या पक्ष्याच्या घरट्यांच्या बांधकामात कोळ्याच्या जाळ्यांचा वापर आढळतो. कोळ्याच्या जाळ्यातील चिकट आणि लवचिक धागे घरट्यांमधील विविध साहित्य एकत्र बांधण्यास मदत करतात. त्यामुळे घरट्याला मजबुती आणि लवचिकता मिळते. काही पक्ष्यांच्या घरट्यांमध्ये अशा धाग्यांचा वापर घरट्याची रचना टिकवून ठेवण्यासाठीही उपयुक्त ठरतो. कोळ्याच्या रेशमातील प्रथिनयुक्त संरचना आणि त्याच्या नैसर्गिक गुणधर्मांमुळे या विषयाला विशेष संशोधनात्मक महत्त्व आहे. एका छोट्याशा कोळ्याने विणलेले जाळे इतर पक्ष्यांच्या प्रजनन प्रक्रियेतही उपयोगी पडते, ही निसर्गातील परस्परावलंबित्वाची विलक्षण बाब आहे, असे यादव तरटे पाटील म्हणाले.
कोळी आहे शेतकऱ्यांचा मित्र
कोळी हा प्रामुख्याने कीटकभक्षी जीव आहे. विविध प्रकारच्या कीटकांची शिकार करून तो त्यांची संख्या नियंत्रित ठेवण्यास मदत करतो. पिकांचे नुकसान करणाऱ्या अनेक कीटकांचा कोळी भक्ष्य म्हणून उपयोग करतो. त्यामुळे शेतीच्या परिसरातील नैसर्गिक कीटक नियंत्रणामध्ये त्याची भूमिका महत्त्वाची ठरते. कीटकांची अनियंत्रित वाढ रोखण्यास हे कोळी मदत करत असल्यामुळे, अन्नसाखळीतील संतुलन टिकवण्यातही त्यांचा महत्त्वाचा वाटा आहे.
कोळ्यांचे संवर्धन ही काळाची गरज
कोळ्यांचे अस्तित्व हे एखाद्या परिसरातील पर्यावरणीय स्थिती समजून घेण्यासाठीही उपयुक्त ठरते. अधिवासाचा ऱ्हास, कीटकनाशकांचा वाढता वापर, प्रदूषण आणि हवामानातील बदल यांचा परिणाम कोळ्यांच्या प्रजातींवर आणि त्यांच्या संख्येवर होऊ शकतो. यामुळे पर्यावरणीय अभ्यासात काही कोळ्यांचा जैविक निर्देशक म्हणूनही विचार केला जातो. कोळ्यांचे संवर्धन म्हणजे केवळ एका जीवाचे संरक्षण नसून, संपूर्ण परिसंस्थेच्या आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल आहे, असे यादव तरटे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
अमरावतीत कोळ्यांच्या संशोधनाचा मोठा वाटा
कोळ्यांच्या अभ्यासाच्या दृष्टीने अमरावती जिल्ह्याला विशेष महत्त्व आहे. संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठात प्राणीशास्त्रज्ञ असणारे दिवंगत डॉ. गणेश वानखडे यांनी कोळ्यांच्या संशोधनासाठी मोठे योगदान दिले. डॉ. गणेश वानखडे हे आमचे गुरू आहेत. त्यांच्या संशोधन कार्यामुळे या विषयाकडे शास्त्रीय दृष्टिकोनातून पाहण्याची दिशा मिळाली. त्यांच्या निधनानंतरही त्यांनी उभे केलेले संशोधनाचे काम आणि त्यातून निर्माण झालेली जिज्ञासा पुढे नेण्याची गरज आहे, असे यादव तरटे पाटील म्हणाले.
कोळी हा निसर्गाचा मित्र
समाजात कोळ्यांविषयी अनेक गैरसमज प्रचलित आहेत. प्रत्येक कोळी विषारी असतो, कोळ्यांच्या संपर्कामुळे त्वचारोग होतात किंवा घरात कोळी दिसणे धोकादायक असते, अशा समजुती अनेकदा ऐकायला मिळतात. प्रत्यक्षात बहुसंख्य कोळी माणसांपासून दूर राहणे पसंत करतात. त्यांचे विष प्रामुख्याने भक्ष्य पकडण्यासाठी असते. काही प्रजातींच्या दंशामुळे वेदना, लालसरपणा किंवा सूज येऊ शकते; मात्र सर्वच कोळी माणसांसाठी धोकादायक नसतात. अनोळखी कोळ्यांना हाताळणे टाळावे, एवढी काळजी घ्यायला हवी. घरातील किंवा परिसरातील प्रत्येक जाळे नष्ट करण्याऐवजी कोळ्यांची भूमिका समजून घेणे आवश्यक आहे. निसर्गातील कीटक नियंत्रणापासून ते पक्ष्यांच्या घरट्यांच्या निर्मितीपर्यंत त्यांचे योगदान आहे. त्यामुळे कोळ्यांना केवळ भीतीच्या नजरेतून न पाहता, जैवविविधतेचा महत्त्वपूर्ण घटक म्हणून त्यांना स्वीकारायला हवे, असे यादव तरटे पाटील म्हणाले.
महाराष्ट्राने देशातील पहिला राज्य कोळी घोषित करावा
महाराष्ट्राच्या जैवविविधतेत कोळ्यांचे स्थान अधोरेखित करण्याची ही योग्य वेळ आहे. 'राज्य वन्यजीव मंडळा'वर कार्यरत असताना, मी स्वतः महाराष्ट्राला स्वतंत्र राज्य कोळी असावा या उद्देशाने शासनाकडे प्रस्ताव मांडला होता. राज्य वन्यजीव मंडळाच्या माध्यमातून या प्रस्तावाला पुढे नेण्यात आले आणि शासनाने त्यासाठी समितीही गठीत केली होती. व्याघ्रकोळीला 'राज्य कोळी' म्हणून मान्यता मिळावी अशी माझी प्रमुख मागणी आहे, असे यादव तरटे पाटील म्हणाले. महाराष्ट्राला राज्य प्राणी म्हणून शेकरू, राज्य पक्षी म्हणून हरियाल, राज्य फुलपाखरू म्हणून 'ब्लू मॉर्मन' आणि राज्य फूल म्हणून जारूळ यांसारखी प्रतीके आहेत. त्याच धर्तीवर राज्य कोळी घोषित केल्यास निसर्गातील एका दुर्लक्षित घटकाला स्वतंत्र ओळख मिळेल. यामुळे शाळा-महाविद्यालयांमध्ये कोळ्यांविषयी अभ्यासाची उत्सुकता वाढेल, स्थानिक संशोधकांना प्रेरणा मिळेल आणि संवर्धनाच्या दृष्टीने व्यापक जनजागृती होऊ शकेल. सातपुडा, मेळघाटचे घनदाट जंगल आणि सह्याद्रीचा घाटमाथा अशा समृद्ध नैसर्गिक प्रदेशांचा वारसा लाभलेल्या महाराष्ट्राने या विषयात पुढाकार घ्यावा. देशात 'राज्य कोळी' घोषित करणारे पहिले राज्य होण्याची संधी महाराष्ट्राकडे आहे, असे मत यादव तरटे पाटील यांनी व्यक्त केले.