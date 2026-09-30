महिला सुरक्षेच्या उपाययोजनांबाबत राज्य सरकार गंभीर नाही, परिवहन आयुक्तांना हायकोर्टाची नोटीस
नव्या प्रवासी वाहनांची नोंदणी करताना अथवा जुन्या वाहनांना फिटनेस सर्टिफिकेट देताना त्यात लोकेशन ट्रॅकर आणि पॅनिक बटण बसवणं अनिवार्य आहे. प्रशासनाकडून त्याला बगल दिली जातेय.
Published : September 30, 2026 at 10:40 PM IST
मुंबई - प्रवासी महिलांवरील होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी रिक्षा-टॅक्सीसह अन्य प्रवासी वाहनांमध्ये लोकेशन ट्रॅकर, पॅनिक बटण बसवणं केंद्र सरकारनं बंधनकारक केलंय. गेल्या वर्षभरापासून महाराष्ट्रात प्रत्येक प्रवासी वाहनांची नोंदणी फिटनेस सर्टिफिकेट देताना लोकेशन ट्रॅकर पॅनिक बटणची तपासणी न करताच ते दिले जातंय, असा आरोप करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालीय. याची गंभीर दखल घेत हायकोर्टानं राज्य सरकार आणि परिवहन आयुक्तांना नोटीस जारी केलीय. प्रवासी वाहनात जर लोकेशन ट्रॅकर पॅनिक बटण असल्यास महिलेसह अन्य प्रवासीही आप्तकालिन परिस्थितीत मदतीसाठी त्याचा वापर करु शकतात. ही यंत्रणा योग्य प्रकारे संबंधित सरकारी विभागांशी जोडलेली असली तरच प्रवाशांना वेळेत मदत मिळू शकेल. अशी महत्त्वपूर्ण यंत्रणा प्रवासी वाहनात आहे की नाही हे न तपासताच नोंदणी फिटनेस सर्टिफिकेट जारी होतेय. त्यामुळे सध्या राज्यातील महिला प्रवाशांची सुरक्षा ही रामभरोसेच असल्याचं स्पष्ट होतं, असा आरोप या याचिकेतून करण्यात आलाय.
काय आहे याचिका - ओम ऑटो टेक कंपनीनं वकील अटल दुबे यांच्यामार्फत ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाय दाखल केलीय. दिल्लीतील निर्भया प्रकरणानंतर केंद्र सरकारनं मोटार वाहन नियमावलीत दुरुस्ती केलीय. ज्यानुसार प्रवासी वाहनात लोकेशन ट्रॅकर, पॅनिक बटण बसवण्याची सक्ती करण्यात आलीय. जेणेकरुन प्रवासात काही अनुचित प्रकार घडत असल्यास महिला त्या पॅनिक बटणचा वापर मदत मागण्यासाठी करु शकेल, त्याआधारावर संबंधित सेवा पुरवणा-या कंपनीला त्या वाहनाचं लोकेशन तत्काळ कळेल. या प्रक्रियेने पीडितेला तातडीनं मदत मिळू शकेल, हाच यामागचा मुख्य हेतू आहे. साल 2019 पासून हा नियम लागू झालेला असतानाही त्याची योग्य पद्धतीनं अंमलबजावणी होत नाहीए, असा दावा या याचिकेतून करण्यात आलाय.
याचिकेतील प्रमुख मागण्या काय - जून 2025 पासून या नियमांची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात होत नाही. लोकेशन ट्रॅकर, पॅनिक बटण वाहनात आहे की नाही याची शहानिशा न करताच वाहनांची नोंदणी व फिटनेस सर्टिफिकेट जारी केले जातायत. यामुळे राज्यातील महिला सुरक्षा धोक्यात आलेली आहे. तेव्हा लोकेशन ट्रॅकर व पॅनिक बटण नसल्यास प्रवासी वाहनांची नोंदणीच करु नये. तसंच त्यांना फिटनेस सर्टिफिकेट जारी केले जाऊ नये, असे आदेश न्यायालयाने प्रशासनाला द्यावेत, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आलीय. या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाथा यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. या याचिकेची दखल घेत हायकोर्टानं राज्य सरकार व परिवहन आयुक्तांना नोटीस जारी केली व ही सुनावणी तहकूब केलीय.