एआय, डिजिटल शिक्षण आणि संशोधनाला चालना: राज्य मंत्रिमंडळाचे विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय

आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या हिताचे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

मुख्यमंत्रि देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्रिमंडळ बैठकीचे आजचे निर्णय
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 5, 2026 at 4:07 PM IST

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंगळवारी (5 मे) राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत विद्यार्थी कल्याण, शिक्षण व्यवस्था आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरासंदर्भात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

शैक्षणिक व प्रशासकीय प्रणाली अधिक गतिमान करण्याच्या उद्देशानं शिक्षण क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल गव्हर्नन्स आणि माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान आणि एआय क्षेत्र अधिक सक्षम करण्यासाठी स्वतंत्र आयुक्तालय स्थापन केलं जाणार आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना भविष्यातील तंत्रज्ञान क्षेत्रात अधिक संधी उपलब्ध होणार असल्याचं सरकारनं स्पष्ट केलं.

तांत्रिक शिक्षणाच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार : मंत्रिमंडळ बैठकीत रिमोट सेन्सिंग अ‍ॅप्लिकेशन सेंटर (MRSAC) चं रूपांतर कंपनी कायद्यांतर्गत स्वतंत्र कंपनीत करण्यास मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे भू-स्थानिक तंत्रज्ञान, शहरी नियोजन, जलसंपदा व्यवस्थापन तसेच ‘ई-पंचनामा’सारख्या डिजिटल सेवांना गती मिळणार आहे. यासोबतच विद्यार्थ्यांसाठी संशोधन व तांत्रिक शिक्षणाच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार असल्याचं सरकारनं स्पष्ट केलं.

तसेच महाराष्ट्र भू-तंत्रज्ञान उपयोजन केंद्र (महाजिओटेक) स्थापन करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून भू-स्थानिक तंत्रज्ञान, संशोधन आणि नवोन्मेषाला चालना मिळणार असून विद्यार्थ्यांना आधुनिक तांत्रिक शिक्षणाच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.

ऊर्जा विभागाशी संबंधित निर्णयात महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीच्या आर्थिक पुनर्रचनेस मंजुरी देण्यात आली आहे. भांडवली बाजारातून निधी उभारणं तसेच कृषी वितरण व्यवसायाचे विभाजन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे वीज पुरवठा व्यवस्थेत सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन विभागांतर्गत ‘महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम’ राबवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या कार्यक्रमासाठी जागतिक बँकेकडून निधी मिळणार आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित नागरिकांना गृहकर्ज सवलत, सूक्ष्म व लघु उद्योगांना आर्थिक मदत तसेच विमा सुरक्षा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

या सर्व निर्णयांमुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षण, संशोधनाच्या संधी आणि तंत्रज्ञानाधारित भविष्यासाठी मजबूत पाया मिळणार असल्याचंदेखील सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात या निर्णयांकडे सकारात्मक पाऊल म्हणून पाहिलं जात आहे.

