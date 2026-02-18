ETV Bharat / state

दहावीच्या परीक्षेला यंदाच्या वर्षी 16 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांची नोंद; तणावमुक्तीकरिता 10 समुपदेशकांची नियुक्ती

येत्या 20 तारखेपासून सुरू होणाऱ्या दहावीच्या परीक्षेसंदर्भात मंडळाचे अध्यक्ष नंदकुमार बेडसे यांची आज पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.

Maharashtra SSC Exams 2026
संग्रहित-दहावीची परीक्षा (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 18, 2026 at 9:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे: संपूर्ण राज्यात दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 5,111 मुख्य केंद्रावर 20 फेब्रुवारी ते 18 मार्च 2026 परीक्षा आयोजित करण्यात आली आहे, अशी माहिती बोर्डाचे अध्यक्ष नंदकुमार बेंडसे यांनी दिली.

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर व कोकण या नऊ विभागीय मंडळांमार्फत फेब्रुवारी-मार्च 2026 मध्ये घेण्यात येणारी माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.10 वी) परीक्षा 20 फेब्रुवारी ते 18 मार्च 2026 या कालावधीत आयोजित करण्यात आली आहे. या परीक्षेसाठी एकूण 16,15,489 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केलेली आहे. त्यामध्ये 8,65,740 मुले आणि 7,49,736 मुली आणि 13 ट्रान्सजेंडर आहेत. एकूण 23,683 शाळांमधून या विद्यार्थ्यांची नोंदणी झालेली आहे.


परीक्षेची ठळक वैशिष्टये

  • फेब्रुवारी-मार्च 2026 च्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.10 वी) परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईत स्विकारण्यात आलेली आहेत. UDISE + डेटावरुन शाळांची माहिती घेऊन आवेदनपत्रे ऑनलाईन भरलेली आहेत. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित लक्षात घेता एकही विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहू नये, यासाठी दिनांक 09/02/2026 पर्यंत आवेदनपत्रे स्विकारण्यात आलेली आहेत.
  • विद्यार्थ्यांच्या मनावरील ताण कमी होण्याच्या दृष्टीनं फेब्रुवारी-मार्च 2026 च्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.10 वी) परीक्षेचे वेळापत्रक तयार करण्यात आलं आहे. परीक्षेदरम्यान महत्वाच्या बहुतांश विषयांच्या पेपरमध्ये खंड ठेवण्यात आला आहे. मंडळामार्फत प्रसिद्ध आणि छपाई केलेले वेळापत्रकच ग्राह्य धरावे. अन्य संकेतस्थळावरील किंवा अन्य यंत्रणेनं छपाई केलेले वेळापत्रक ग्राह्य धरू नये.
  • फेब्रुवारी-मार्च 2026 च्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.10 वी) परीक्षेचे वेळापत्रक दिनांक 31/10/2025 रोजी मंडळाच्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आलेलं आहे.
  • परीक्षांच्या कालावधीत अनेक विद्यार्थी नकारात्मक विचारानं किंवा परीक्षेच्या भीतीनं मानसिक दडपणाखाली असतात. अशा विद्यार्थ्यांना नैराश्येतून बाहेर काढण्यास मदत करण्यासाठी राज्य मंडळ स्तरावरुन समुपदेशन करण्यासाठी 10 समुपदेशकांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी आणि त्यांच्या शंकांचं निरसन करण्यासाठी विभागीय मंडळ स्तरावर जिल्हानिहाय प्रत्येकी दोन याप्रमाणे समुपदेशकांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. तसेच राज्य मंडळ आणि 9 विभागीय मंडळात नियंत्रण कक्ष कार्यरत करुन हेल्पलाईन सुविधा उपलब्ध करुन दिलेली आहे.

विद्यार्थ्यांना या आहेत महत्त्वाच्या सूचना

  • सर्व परीक्षार्थ्यांना परीक्षेच्या निर्धारित वेळेपूर्वी किमान अर्धा तास अगोदर परीक्षा केंद्रावर पोहोचण्याच्या सूचना माध्यमिक शाळांमार्फत परीक्षार्थ्यांना देण्यात आलेल्या आहेत. सकाळ सत्रात सकाळी साडेदहा वाजता आणि दुपार सत्रात अडीच वाजता परीक्षार्थींनी परीक्षा दालनात उपस्थित राहणं आवश्यक आहे.
  • विभागीय मंडळाच्या कार्यकक्षेतील सर्व माध्यमिक शाळांना School Login मध्ये ऑनलाईन प्रवेशपत्र (Hall Ticket) उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहेत. प्रवेशपत्रावर विषयासमोर दिनांक आणि परीक्षा कक्षात उपस्थित राहण्याची वेळ याचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षेसाठी प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी त्यांचे प्रवेशपत्र (Hall Ticket) आणि उत्तरपत्रिकेवरील सूचनांचे काळजीपूर्वक वाचन आणि पालन करावे.
  • गतवर्षीप्रमाणेच फेब्रुवारी-मार्च 2026 परीक्षेसाठी परीक्षेच्या निर्धारित वेळेनंतर दहा मिनिटे वेळ वाढवून देण्यात आलेली आहे.

परीक्षा निकोप वातावरणात पार पडावी- जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दक्षता समिती अध्यक्ष यांना त्यांच्या जिल्ह्यात इ.10 वी आणि इ.12 वीची परीक्षा पारदर्शक होण्यासाठी आवश्यकतेप्रमाणे नियोजन करण्याची मुभा राहील. कॉपीमुक्त अभियानाअंतर्गत सार्वजनिक परीक्षा निकोप वातावरणात पार पडावी म्हणून राज्य मंडळामार्फत राज्यातील जिल्हाधिकारी (सर्व), विभागीय आयुक्त (सर्व) यांना अर्धशासकीय पत्राव्दारे आवाहन करण्यात आलेलं आहे. विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रावर जाण्यासाठी महामंडळामार्फत गाड्या नियमित आणि वेळेत सोडणेबाबत महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन (एस.टी.) महामंडळ यांना तसेच परीक्षा केंद्रावर अखंडीत विद्युत पुरवठा ठेवण्याबाबत महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी यांना राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळानं कळविलेलं आहे.

TAGGED:

MSBSHSE ON SSC EXAM
SSC 2026 MAHARASHTRA BOARD
दहावी महाराष्ट्र बोर्ड परीक्षा
MAHARASHTRA SSC EXAMS 2026
SSC MAHARASHTRA EXAM

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.