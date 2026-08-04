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राज्यात 90 टक्के पेरणी पूर्ण! कोकणात सर्वाधिक 109 टक्के पाऊस; कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली मंत्रालयातून महत्त्वाची माहिती

राज्यात झालेल्या समाधानकारक पावसामुळं 90 टक्के पेरणी पूर्ण झाली आहे. कोकणात 109% तर विदर्भात 85% पेरणी झाल्याची माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.

DATTATRAY BHARNE PC
माध्यमांशी बोलताना मंत्री दत्तात्रय भरणे (File Photo ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 4, 2026 at 4:35 PM IST

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मुंबई : राज्यात यंदा पावसाची स्थिती समाधानकारक असून, अनेक भागात पेरणीच्या कामाला वेग आला आहे. राज्याचे कृषी मंत्री दत्ता भरणे यांनी मंगळवारी (दि.4) मंत्रालयामध्ये राज्यातील पाऊस, पेरणी, खतसाठा आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणींबाबत पत्रकारांना माहिती दिली. तसंच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्याबाबत महाराष्ट्र काँग्रेसच्या 'एक्स' (ट्विटर) हँडलवर करण्यात आलेल्या आक्षेपार्ह ट्वीट प्रकरणावरही राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून देण्यात आलेल्या स्पष्टीकरणाचा त्यांनी उल्लेख केला.

राज्यात चांगला पाऊस : "राज्यात सध्या पाऊस चांगला पडत आहे. मराठवाड्यात पावसाचं प्रमाण तुलनेनं कमी असलं तरी पेरणीसाठी आवश्यक तेवढा पाऊस झाला आहे. आजच्या परिस्थितीचा विचार केला तर कोकण विभागात 109 टक्क्यांपेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे. नाशिक विभागात 97 टक्के, पुणे विभागात 91 टक्के, तर विदर्भात 94 टक्के पावसाची नोंद झाली आहे," अशी माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरण यांनी दिली.

राज्यात पेरणीचं काम 90 टक्के पूर्ण : "यावर्षी मागील वर्षीच्या सरासरीच्या तुलनेत जवळपास 90 टक्के पेरणीचं काम पूर्ण झालं आहे. कमी पेरणी झालेल्या भागात नाशिक विभाग आघाडीवर आहे. ठाणे विभागात सर्वाधिक पेरणी झाली आहे. विदर्भातही जवळपास 85 टक्के पेरणी पूर्ण झाली आहे. उर्वरित भागात पावसाचा जोर वाढल्यानंतर पेरणीचं काम पूर्ण होईल," असं सांगत कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी पेरणीच्या परिस्थितीची माहिती दिली.

खताचा काळाबाजार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई : "खतसाठ्याबाबत शेतकऱ्यांनी चिंता करू नये. राज्यात खताचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. सध्या जवळपास 52 लाख 59 हजार मेट्रिक टन खतसाठा उपलब्ध आहे. खताचा काळाबाजार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. शेतकऱ्यांकडून जास्त पैसे घेतले जात असतील किंवा त्यांची पिळवणूक होत असेल. तर त्यांनी कृषी विभागाला तातडीनं माहिती द्यावी. यासाठी टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध आहे. या तक्रारीवर लगेच कारवाई केली जाईल," असं कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केलं.

...तर त्या बँकेवर कारवाई करणार : "कर्ज वाटपामध्ये काही गैरप्रकार किंवा घोटाळा आढळल्यास चौकशी केली जाईल. चौकशीत संबंधित बँकेची चूक आढळल्यास त्या बँकेवर कारवाई करण्यात येईल," असं म्हणत कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी कर्ज वितरणाच्या तक्रारीबाबत प्रतिक्रिया दिली.

महिला नेत्यांविषयी असं बोलणं योग्य नाही : सुनेत्रा पवार 'एक्स' पोस्ट प्रकरणावर बोलताना दत्ता भरणे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते उमेश पाटील यांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणाचा उल्लेख केला. "सुनेत्रा पवार यांच्यावरील पोस्टबाबत उमेश पाटील यांनी पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. तेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचं अधिकृत स्पष्टीकरण आहे." राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते उमेश पाटील यांनीही काँग्रेसच्या अधिकृत एक्स (X) हँडलवरून एका महिला अध्यक्ष आणि राज्याच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्र्यांबाबत करण्यात आलेल्या वक्तव्यावर नाराजी व्यक्त केली. महिला नेत्यांविषयी अशा प्रकारची भाषा वापरणं योग्य नाही, असं त्यांनी सांगितलं.

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DATTATRAY BHARNE PC

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