महाराष्ट्राच्या 'ब्लू इकॉनॉमी'ला 56 हजार कोटींचा बूस्टर; सागरी क्षमता वाढणार, अर्थव्यवस्थेला बळ मिळणार!

'इंडिया मेरीटाईम वीक 2025' मध्ये महाराष्ट्रानं तब्बल 55 हजार 969 कोटी रुपयांचे 15 सामंजस्य करार करून सागरी क्षेत्रात ऐतिहासिक पाऊल उचललं आहे.

Maharashtra's 'Blue Economy' to get a booster of Rs 56,000 crore;
'इंडिया मेरीटाईम वीक 2025' मध्ये 55 हजार 969 कोटी रुपयांचे 15 सामंजस्य करार! (ETV Bharat Reporter)
October 28, 2025

मुंबई : 'इंडिया मेरीटाईम वीक 2025' मध्ये महाराष्ट्रानं तब्बल 55 हजार 969 कोटी रुपयांचे 15 सामंजस्य करार करून सागरी क्षेत्रात ऐतिहासिक पाऊल उचललं आहे. नेस्को, गोरेगाव इथं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या करारांमुळं बंदर विकास, जहाज बांधणी, जलवाहतूक आणि सागरी पर्यटनाला चालना मिळेल. हे करार राज्याच्या ब्लू इकॉनॉमीला मजबूत करून जीडीपीमध्ये 2 ते 3 टक्क्यांची वाढ आणि 1 लाखांहून अधिक नोकऱ्या निर्माण करतील. शिवाय कार्बन उत्सर्जनात 25 टक्के घट नोंदवली जाईल. परिणामी, महाराष्ट्र देशाच्या सागरी व्यापारात आघाडीवर येईल, अशी माहिती राज्याचे बंदरे आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी दिली.

मुंबईचा लॉजिस्टिक्स खर्च 15 ते 20 टक्क्यांनी कमी होणार : "सध्या देशातील 95 टक्के व्यापाराची वाहतूक सागरी मार्गानं होते. महाराष्ट्रातील बंदरे (मुंबई पोर्ट ट्रस्ट आणि जावाहरलाल नेहरू पोर्ट) यातील 30 टक्के वाटा उचलतात. वाढवण बंदरासारख्या प्रकल्पांमुळं महाराष्ट्राची कंटेनर हँडलिंग क्षमता 20 टक्क्यांनी वाढेल, निर्यात-आयात सुलभ होईल आणि मुंबईसारख्या शहरांचा लॉजिस्टिक्स खर्च 15 ते 20 टक्क्यांनी कमी होईल. IIT मुंबईसोबतचे तीन करार (जहाज डिझाईन संशोधन, प्रशिक्षण आणि कौशल्यविकास) दीर्घकालीन फायदे देतील. याअंतर्गत सुमारे 50 हजार नव्या नोकऱ्या निर्माण होतील. त्यात 40 टक्के कुशल मजुरांचा समावेश असेल," असंही मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितलं.

कार्बन उत्सर्जन 30 टक्क्यांनी कमी होईल

  • "इंडिया मेरीटाईम वीक 2025 मध्ये एकूण 10 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची चर्चा झाली, ज्यात महाराष्ट्राचा वाटा 5 टक्के आहे. यामुळं भारताचा जागतिक सागरी व्यापार हिस्सा 2.5 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो, ज्याचा थेट परिणाम GDP मध्ये एक ते दीड टक्क्यांच्या वाढीत दिसेल. सागरी इकोसिस्टिमला याचा दुहेरी लाभ मिळेल," असं मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितलं.
  • "इचान्डीया मरीन एबी सोबतचा करार (10 कोटी) टग बोट्ससाठी सागरी बॅटरी ऊर्जा प्रणाली विकसित करेल. ज्यामुळं कार्बन उत्सर्जन 30 टक्क्यांनी कमी होईल. कँडेला टेक्नॉलॉजी एबी (स्वीडन) सोबतचा करार प्रवासी जहाज बांधणीसाठी आहे. ज्यामुळं गेटवे ऑफ इंडिया ते नवी मुंबई विमानतळ दरम्यान वॉटर टॅक्सी सेवा सुरू होईल. यामुळं रस्ते वाहतुकीवरील भार आणि प्रदूषण कमी होईल. तसंच मुंबई पोर्ट प्राधिकरण सोबतचा करार महानगरातील जलवाहतूक सशक्त करेल, ज्यामुळं मरीन बायोडायव्हर्सिटीला फायदा होईल," अशी माहिती मंत्री नितेश राणे यांनी दिली.

महाराष्ट्र देशाच्या सागरी विकासाचे केंद्र बनेल : "महाराष्ट्रासाठी हा अभिमानाचा क्षण आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीमुळे सागरी क्षेत्रात प्रचंड संधी निर्माण झाल्या आहेत. जहाज बांधणी धोरण, प्रवासी जलवाहतूक आणि सागरी पर्यटनात महाराष्ट्र अग्रगण्य आहे. लवकरच राज्य देशाच्या सागरी विकासाचे केंद्र बनेल. या करारांमुळं बंदर विकास, जहाज दुरुस्ती आणि वाहतूक क्षेत्रात गुंतवणुकीचा नवा अध्याय सुरू झाला आहे," अशी प्रतिक्रिया मंत्री नितेश राणे यांनी दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया (ETV Bharat Reporter)

वाढवण बंदर देशाच्या विकासाला चालना देईल - मुख्यमंत्री : "या सामंजस्य करारांमधून महाराष्ट्र देशाच्या सागरी व्यापार आणि उद्योग क्षेत्राचे नेतृत्व करेल. सुमारे 56 हजार कोटींच्या गुंतवणुकीमुळं बंदरे, जलवाहतूक आणि मरिन व्यवसाय जागतिक दर्जाचे होतील. मुंबईसाठी जलवाहतूक महत्त्वाची आहे. रो-रो सेवेला उत्तम प्रतिसाद मिळाला असून, आता गेटवे ऑफ इंडिया ते नवी मुंबई विमानतळ दरम्यान वॉटर टॅक्सी आणि EV व्हेसल ताफा येईल. वाढवण बंदर राज्यासह देशाच्या विकासाला चालना देईल," अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

सागरी क्षेत्रात गुंतवणुकीचा नवा अध्याय : याविषयी मरिन क्षेत्रातील तज्ज्ञ संजय पवार म्हणाले, "या सामंजस्य करारांमुळं महाराष्ट्रात बंदर विकास, जहाज बांधणी, सागरी संशोधन, आणि तांत्रिक प्रशिक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होणार आहे. दिघी बंदर आणि वाढवण बंदर या दोन महत्त्वाच्या प्रकल्पांमुळं राज्याच्या सागरी व्यापार क्षमतेत वाढ होणार आहे. राज्यात या माध्यमातून हजारो रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील."

एकूण गुंतवणूक : 55 हजार 969 कोटी.
प्रकल्प प्रकार : बंदर विकास, जहाजबांधणी, सागरी संशोधन, जलवाहतूक, ग्रीन टेक्नॉलॉजी, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य.

कोणाची किती गुंतवणूक?

1. अदानी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन लि.
प्रकल्प : दिघी बंदर → मेगा पोर्ट विकास
गुंतवणूक : 42,500 कोटी (76% हिस्सा)
स्थान : रायगड जिल्हा, दिघी
उद्देश : १०० मिलियन टन वार्षिक क्षमता; कंटेनर, बल्क कार्गो, LNG, POL टर्मिनल; रेल्वे-रस्ते कनेक्टिव्हिटी.
अपेक्षित परिणाम : JNPT वरील भार 30 टक्क्यांनी कमी होईल; निर्यात-आयात खर्चात 15 ते 20 टक्के बचत; 50 हजार थेट रोजगार निर्मिती.

2. जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.
प्रकल्प : जयगड + धरमतर बंदर विस्तार
गुंतवणूक : 3,709 कोटी
स्थान : रत्नागिरी (जयगड), रायगड (धरमतर)
अपेक्षित परिणाम : कोकण लॉजिस्टिक्स हब बनेस; 8 हजार रोजगार तयार होतील; स्टील-सिमेंट उद्योगांना बूस्ट मिळेल.

3. चौगुले अँड कंपनी प्रा. लि.
प्रकल्प : जहाजबांधणी + दुरुस्ती + ऑफशोअर हब
गुंतवणूक : 5 हजार कोटी
ठिकाण : रत्नागिरी/रायगड (निश्चित होणार)
उद्देश : जहाज बांधणी/दुरुस्ती कारखाना; रिग दुरुस्ती, ऑफशोअर विंड फार्म.
अपेक्षित परिणाम : भारतातील पहिला इंटिग्रेटेड शिपयार्ड क्लस्टर; 10 हजार कुशल रोजगार तयार होतील.

4. सिनर्जी शिपबिल्डर्स एन डॉक वर्क्स लि.
प्रकल्प : शिपयार्ड + जहाज पुनर्वापर
गुंतवणूक : 1 हजार कोटी
उद्देश : ग्रीन शिप रिसायकलिंग; 100 जहाजांची प्रतिवर्ष निर्मिती.
अपेक्षित परिणाम : गुजरातच्या अलंग कारखान्यावरील अवलंबित्व कमी; अडीच हजार रोजगार निर्माण होणार

5. गोवा शिपयार्ड लि.
प्रकल्प : महाराष्ट्रात शिपयार्ड
गुंतवणूक : 2 हजार कोटी
उद्देश : संरक्षण + व्यावसायिक जहाजे; ड्रोन शिप्स, इलेक्ट्रिक फेरी निर्मिती.
अपेक्षित परिणाम : 4 हजार कुशल रोजगार.

6. IIT मुंबईसोबत तांत्रिक सहकार्य करार
- जहाज डिझाईन R&D; स्वदेशी डिझाईन, पेटंट
- प्रशिक्षण सुविधा; सागरी अभियंत्रिकी कोर्स; दरवर्षी 5 हजार इंजिनिअर्स घडवणार
- कौशल्यविकास विभागाकडून मेरीटाईम बोर्डातील 1 हजार कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणार

7. नॉलेज मरीन अँड इंजिनिअरिंग वर्क्स लि.
प्रकल्प : लहान शिपयार्ड
गुंतवणूक : 250 कोटी
उद्देश : मासेमारी नौका, फेरी बांधणी
अपेक्षित परिणाम : 500 रोजगार.

8. टीएसए एंटरप्रायझेस प्रा. लि.
प्रकल्प : वाढवण बंदरात CFS + शिपयार्ड + फ्लोटेल
गुंतवणूक : 500 कोटी
उद्देश : कंटेनर फ्रेट स्टेशन; फ्लोटिंग हॉटेल.
अपेक्षित परिणाम : 1 हजार 500 रोजगार निर्मिती; सागरी पर्यटन चालना.

9. कँडेला टेक्नॉलॉजी एबी (स्वीडन)
प्रकल्प : हायड्रोफॉइल इलेक्ट्रिक फेरी शिपयार्ड
गुंतवणूक : तंत्रज्ञान हस्तांतरण
उद्देश : 75 नॉट्स वेगाने चालणाऱ्या वॉटर टॅक्सी तयार करणे, शून्य उत्सर्जन
अपेक्षित परिणाम : प्रवास वेळ 60 मिनिटांवरून 20 मिनिटांवर येणार

10. अबुधाबी पोर्ट्स ग्रुप (UAE)
करार : सागरी सहकार्य
उद्देश : तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण; मुंबई-दुबई शिपिंग कॉरिडॉर.

11. अटल टर्नकी प्रोजेक्ट्स (नेदरलँड्स)
प्रकल्प : सागरी सहकार्य
गुंतवणूक : 1 हजार कोटी
उद्देश : ड्रेजिंग, पोर्ट ऑटोमेशन; रॉटरडॅम मॉडेल.
अपेक्षित परिणाम : 100 पोर्ट डिजिटल होतील

12. इचान्डीया मरीन एबी
प्रकल्प : सागरी बॅटरी असेंब्ली प्लांट
गुंतवणूक : 10 कोटी (सुरुवातीची)
उद्देश : टग बोट्ससाठी लिथियम बॅटरी; 100 टक्के इलेक्ट्रिक टग.
अपेक्षित परिणाम : कार्बन उत्सर्जन 30 टक्क्यांनी कमी होईल.

13. मुंबई पोर्ट प्राधिकरण
करार : प्रवासी जलवाहतूक सशक्तीकरण
उद्देश : 100 + जेटी, रो-रो, वॉटर टॅक्सी निर्मिती

गुंतवणुकीचा तपशील

  • बंदर विकास : 46 हजार 709 कोटी (एकूण वाटा - 83.5 टक्के)
  • जहाजबांधणी/दुरुस्ती : 8 हजार 250 कोटी (एकूण वाटा 14.7 टक्के)
  • तंत्रज्ञान/प्रशिक्षण - 1 हजार 10 कोटी (एकूण वाटा 1.8 टक्के
  • एकूण गुंतवणूक - 55 हजार 969 कोटी

अपेक्षित परिणाम (2030 पर्यंत)

  • रोजगार : 1 लाख (प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष)
  • बंदर क्षमता वाढ : 150 मिलियन टन
  • जीडीपी योगदान : 1.5 लाख कोटी
  • कार्बन उत्सर्जन कमी : - 25 टक्के (EV + ग्रीन शिपिंग)
  • निर्यात वाढ : 18 टक्के एकट्या कोकणातून

