शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या तारखेत बदल, आता 22 फेब्रुवारीला होणार परीक्षा

महाराष्ट्रातील इयत्ता पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी होणारी शिष्यवृत्ती परीक्षा आता 22 फेब्रुवारीला होणार आहे. पूर्वी ही परीक्षा 8 फेब्रुवारीला होणार होती.
मुंबई : राज्यातील इयत्ता पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी होणारी शिष्यवृत्ती परीक्षा 2026 आता 8 फेब्रुवारीऐवजी 22 फेब्रुवारी 2026 रोजी घेतली जाणार आहे. राज्य परीक्षा परिषद (MSCE) यांनी हा बदल अधिकृत पत्रकाद्वारे जाहीर केला आहे. विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी नवीन परीक्षेची तारीख लक्षात ठेवून आवश्यक ते नियोजन करावं, असं आवाहन परिषदेकडून करण्यात आलं आहे.
तारीख बदलण्याचे कारण : 8 फेब्रुवारी 2026 रोजी सीटीईटी (केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा) आयोजित करण्यात येत असल्याने शिष्यवृत्ती परीक्षेची तारीख बदलण्यात आली आहे. राज्यातील हजारो शिक्षक सीटीईटी परीक्षेला बसणार असून, याच शिक्षकांवर शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या दिवशी परीक्षा केंद्रांवरील देखरेखीची जबाबदारी येते. दोन्ही परीक्षा एकाच दिवशी घेतल्यास केंद्रांवर आवश्यक कर्मचारी कमी पडण्याची शक्यता होती. या पार्श्वभूमीवर शिक्षक, प्राचार्य आणि प्रशासन यांच्या मागणीनुसार शिष्यवृत्ती परीक्षा 8 फेब्रुवारीऐवजी 22 फेब्रुवारी 2026 रोजी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शिष्यवृत्ती परीक्षेचं महत्त्व : ही परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शिष्यवृत्ती मिळते, ज्यामुळे पुढील शिक्षणाला आर्थिक आणि मानसिक आधार मिळतो. अनेक विद्यार्थ्यांसाठी ही परीक्षा पुढील वाटचालीतील महत्त्वाचा टप्पा ठरते, असं करिअर काउन्सिलर आणि शिक्षक जयवंत कुलकर्णी सांगतात.
अभ्यासक्रम आणि प्रश्न पॅटर्न : 5वी व 8वी दोन्ही वर्गांसाठी प्रश्न खालील प्रमुख विभागांतून येतात.
मराठी / पहिली भाषा — समज, व्याकरण, शब्दभांडार, अपठित गद्य
गणित / बुद्धिमत्ता कसोटी — मूलभूत गणित, तर्कशक्ती, चित्र/आकृती आधारित प्रश्न
सामान्य अध्ययन / पर्यावरण (इयत्ता 5) किंवा इतिहास–भूगोल–विज्ञान (इयत्ता 8)
लक्षात ठेवा : प्रश्न बहुपर्यायी (Objective) स्वरूपातील असतात आणि वेळ व्यवस्थापन महत्त्वाचे असते, अशी माहिती कुलकर्णी यांनी दिली.
तयारी कशी करावी? :
उरलेल्या दिवसात दररोज किमान 2–3 सराव पेपर सोडवा
शंका असेल तर शिक्षकांना लगेच विचारा, शेवटपर्यंत साठवू नका
मूळ पाठ्यपुस्तक आणि मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका = सर्वात उत्तम तयारी
गणितात सूत्रे आणि तर्काधारित उदाहरणांचा रोज सराव करा
मराठीत गद्य वाचनाचा सराव गुण वाढवतो हे विद्यार्थी नेहमी चुकवतात. हा सराव नियमित करा.
विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त तयारीची संधी : तारीख बदलल्याने विद्यार्थ्यांना अजून 14 दिवसांची अतिरिक्त तयारी करण्याची संधी मिळाली आहे. पालकांनी दडपण न टाकता मुलांना नियमित अभ्यास, योग्य विश्रांती आणि आत्मविश्वास देणाऱ्या वातावरणात मदत करावी, असा सल्लादेखील करिअर काउन्सिलर जयवंत कुलकर्णी यांनी दिला आहे.
