इयत्ता पाचवी आणि आठवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर; कधी होणार परीक्षा?
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत घेण्यात येणाऱ्या इयत्ता पाचवी आणि आठवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा (Scholarship Exam) फेब्रुवारी २०२६ मध्ये घेण्यात येणार आहे.
Published : October 28, 2025 at 7:25 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्रातील शाळांमधल्या शिष्यवृत्ती परीक्षांमध्ये (Scholarship Exam) नुकताच मोठा बदल करण्यात आला आहे. आता पुढच्या शैक्षणिक वर्षापासून म्हणजेच २०२५-२६ पासून शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता चौथी आणि सातवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी घेतली जाणार आहे, असं राज्य सरकारनं ठरवलं आहे. गेले नऊ वर्ष ही परीक्षा पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी होत होती. पण अनेक ग्रामीण शाळा पाचवी किंवा आठवी पर्यंत नसल्यामुळं विद्यार्थी या परीक्षेला बसू शकत नव्हते. त्यामुळं सहभाग कमी झाला होता. हा विचार करून सरकारने पुन्हा जुनी पद्धत लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, यंदा चौथी आणि सातवीच्या विद्यार्थ्यांना लवकर सूचना न मिळाल्याने त्यांना परीक्षेची तयारी करण्यास वेळ मिळणार नसल्याची तक्रार शिक्षकांमधून होत आहे.
कधी होणार परीक्षा? : इयत्ता पाचवी आणि आठवीसाठीची शिष्यवृत्ती परीक्षा अर्ज प्रक्रिया सुरु झाली आहे. या अंतर्गत पात्र विद्यार्थी ऑनलाइन किंवा शाळेद्वारे अर्ज करू शकतात. याबाबतीतचा आराखडा, शुल्क, अर्जाची वेळ याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. यानुसार इयत्ता पाचवी आणि आठवीची परीक्षा फेब्रुवारी २०२६ मध्ये तर चौथी आणि सातवीची परीक्षा एप्रिल किंवा मे २०२६ मध्ये होण्याची शक्यता आहे. यानंतर मात्र २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून नियमितपणे फक्त इयत्ता चौथी आणि सातवीसाठी परीक्षा होईल, अशी माहिती विभागीय शिक्षण उपसंचालक राजेश कंकाळ यांनी दिली. तसेच चौथी आणि सातवीच्या विद्यार्थ्यांना वेळ मिळावा म्हणून त्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षा एप्रिल किंवा मे २०२६ मध्ये घेण्याचं नियोजन करण्यात आल्याची माहिती कंकाळ यांनी दिली.
शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ : आता शिष्यवृत्तीची रक्कम वाढवण्यात आली असून चौथी इयत्तेसाठी दरवर्षी ५,००० रुपये म्हणजेच मासिक अंदाजे ५०० रुपये आणि सातवीसाठी ७,५०० रुपये म्हणजेच मासिक अंदाजे ७५० रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. ही शिष्यवृत्ती तीन वर्षे लागू राहतील. यातून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लवकर लाभ मिळावा यासाठी परीक्षेच्या इयत्तांचा स्तर खाली आणण्याचा निर्णय झाला आहे, असं राजेश कंकाळ यांनी सांगितलं.
चौथी आणि सातवीचा शिष्यवृत्तीचा अभ्यासक्रम लवकर द्या : पाचवी आणि आठवी शिष्यवृत्तीचा अभ्यास मे मध्येच सुरु झाला आहे. पण चौथी आणि सातवीचा शिष्यवृत्तीच्या परीक्षेबाबत स्पष्ट लेखी सूचना अजून आली नाही. ऑक्टोबर महिना संपत आला तरी अजून चौथी आणि सातवीच्या शिष्यवृत्तीच्या परीक्षेबाबत अभ्यासाला सुरुवातच झाली नाही. मे मध्ये जरी परीक्षा घेतल्या तरी अभ्यासक्रम पूर्ण व्हायला आणि विद्यार्थ्यांना अभ्यास करायला फक्त पाच महिन्याचा कालावधी मिळणार आहे. त्यामुळं चौथी आणि सातवीचा शिष्यवृत्तीचा अभ्यासक्रम लवकर द्यावा अशी मागणी मुख्याध्यापक विनोदकुमार भोंग यांनी केली आहे.
अर्ज आणि शुल्क काय? :
- अर्ज प्रक्रिया ऑनलाइन असेल.
- सामान्य विद्यार्थ्यांसाठी शुल्क २०० रुपये तर मागासवर्गीय आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी १२५ रुपये ठेवण्यात आले आहे.
- अर्ज भरण्याची लिंक राज्य परीक्षा परिषदेच्या वेबसाइटवर जाहीर झाली आहे.
- शिक्षण विभागाकडून देण्यात आलेल्या सूचना.
- जे विद्यार्थी सध्या पाचवी आणि आठवीत आहेत, त्यांनी फेब्रुवारी २०२६ च्या परीक्षेसाठी अर्ज भरावा.
- चौथी आणि सातवीच्या विद्यार्थी आणि पालकांनी एप्रिल/मे २०२६ साठी तयारी सुरू ठेवावी.
- शाळांनीही अर्ज भरण्यासाठी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करावं.
हेही वाचा -
- देशात एक लाखांहून अधिक 'सिंगल टीचर शाळा,' 33 लाख विद्यार्थी घेतायत शिक्षण; महाराष्ट्रात आहेत 'इतक्या' शाळा?
- जिल्हा परिषद शाळेत संवाद केवळ मराठीतच! चौराकुंड गावात शिक्षकांच्या प्रयत्नांनी आदिवासी विद्यार्थ्यांना लावली भाषेची गोडी
- मुंबईतील मराठी शाळांना ठरवून बंद पाडण्याचा कट; महापालिकेवर होतोय दुर्लक्षाचा आरोप, काय म्हणतात पालक?