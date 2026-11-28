साहित्य क्षेत्रातही सत्तासंघर्ष; महाराष्ट्र साहित्य परिषदेत राडा, योगेश सोमणांविरोधात अविश्वास ठराव मंजूर झाल्याचा महाजन गटाचा दावा
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेत सभासदांची बैठक आज आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत अविश्वास ठरावावरून जोरदार गोंधळ झाला.
Published : November 28, 2026 at 8:35 PM IST
पुणे : राज्याच्या राजकारणात गेल्या काही काळापासून सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षाचे पडसाद आता साहित्य क्षेत्रातही उमटू लागले आहेत. साहित्यिक आणि साहित्यप्रेमींचं हक्काचं व्यासपीठ असलेल्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेत अंतर्गत सत्तासंघर्षाने नवं वळण घेतलं आहे. सुनील महाजन यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने 21 सदस्यांच्या बहुमताच्या आधारे साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष योगेश सोमण, प्रमुख कार्यवाह डॉ. स्वाती महाळंक आणि कोषाध्यक्ष प्रदीप निफाडकर यांच्याविरोधातील अविश्वास ठराव मंजूर झाल्याचा दावा केला आहे.
मात्र, हा ठराव सभेच्या पटलावर आलाच नसल्यानं तो मंजूर होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तसेच संपूर्ण ठराव बेकायदेशीर असल्याचा प्रतिदावा योगेश सोमण यांनी केला आहे. त्यामुळे अविश्वास ठरावाच्या वैधतेवरून महाराष्ट्र साहित्य परिषदेमधील वाद अधिकच चिघळला आहे.
वास्तविक, आज (28 नोव्हेंबर) महाराष्ट्र साहित्य परिषदेत सभासदांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत अविश्वास ठरावावरून जोरदार गोंधळ झाला. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी साहित्य परिषदेत पोलिसांना पाचारण करण्यात आलं. त्यामुळे साहित्य परिषदेमधील अंतर्गत वाद आता उघडपणे समोर आला असून, अविश्वास ठरावाच्या वैधतेबाबत पुढे काय भूमिका घेतली जाते? याकडे साहित्य क्षेत्राचं लक्ष लागलं आहे.
20 विरुद्ध शून्य मतांनी अविश्वास ठराव मंजूर :
अध्यक्ष योगेश सोमण, प्रमुख कार्यवाह डॉ. स्वाती महाळंक आणि कोषाध्यक्ष प्रदीप निफाडकर यांच्याविरोधात मांडण्यात आलेला अविश्वास ठराव 20 विरुद्ध शून्य अशा मतांनी मंजूर झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या ठरावानंतर सुनील महाजन यांची अध्यक्षपदी, राजन लाखे यांची कार्यवाहपदी, तर उन्मेश गायधनी यांची कोषाध्यक्षपदी निवड करण्यात आल्याचं जाहीर करण्यात आलं.
अविश्वास ठराव मंजूर झाल्याचा दावा करणाऱ्या सुनील महाजनांनी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या घटनेनुसारच आजची बैठक घेण्यात आल्याचं स्पष्ट केलं. निवडून आल्यानंतर सुरुवातीला सर्वांनी एकोप्याने काम करण्यास सुरुवात केली होती. मात्र, गेल्या सात महिन्यांपासून कामकाजाला मान्यता मिळत नव्हती. आर्थिक निर्णयांसाठी दोन कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी मिळालेली नव्हती. एककल्ली पद्धतीने कारभार सुरू असल्याने अनेक सदस्य नाराज होते. संबंधित पदाधिकाऱ्यांकडे काम करण्याची पात्रता नसल्याची भावना निर्माण झाल्यानं 13 तारखेला अविश्वास ठरावाचा विषय घेण्यात आल्याचं महाजनांनी सांगितलं.
आजची बैठक घटनेतील तरतुदींनुसार घेण्यात आली होती. यासाठी पीठासीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. बैठकीत खुलासे आणि इतिवृत्तासंदर्भात चर्चा झाली. आपल्याकडे बहुमत नसल्याचं लक्षात आल्यानंतर संबंधित पदाधिकाऱ्यांनी सभात्याग केला. सभेत कोणताही गोंधळ झाला नाही, तर त्यांनी स्वतःहून सभा सोडली. त्यामुळे कार्यकारी मंडळाचा ताबा आमच्याकडेच असल्याचा दावाही महाजनांनी केला.
गेल्या काही दिवसांपासून प्रचंड मानसिक ताण सहन करावा लागत असून धमक्या आणि दबावाचे प्रकारही घडल्याचं महाजनांनी सांगितलं. मात्र, शंभरावे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन चांगल्या पद्धतीने पार पडावे, हीच आमची भूमिका आहे. संमेलनाला आमचा कोणताही विरोध नसल्याचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुनील महाजन यांनी स्पष्ट केलं.
अविश्वास ठराव बेकायदा असल्याचा योगेश सोमण यांचा दावा :
दरम्यान, योगेश सोमण यांनी महाजन गटाचे सर्व दावे फेटाळून लावले आहेत. पीठासीन अधिकाऱ्यांची भूमिका चुकीची होती. आम्ही सभा तहकूब केली होती. अविश्वास ठराव सभेच्या पटलावर आलाच नाही, त्यामुळे तो मंजूर झाल्याचा दावा करणं चुकीचं असून हा संपूर्ण ठराव बेकायदेशीर असल्याचं सोमण यांनी स्पष्ट केलं.
सभेचे इतिवृत्त मंजूर झालेले आहे. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या 16 हजार आजीव सदस्यांमधून आम्ही निवडून आलो आहोत. संस्थेची ध्येयधोरणे आणि नियमांची आम्हाला पूर्ण जाणीव आहे. आमच्या कारभारात एक रुपयाचाही गैरव्यवहार झालेला नाही. आम्ही पूर्णपणे स्वच्छ असून आमच्यावर करण्यात आलेले आरोप मनमानी आणि निराधार आहेत, असंही सोमण यांनी सांगितलं.
दरम्यान, या संपूर्ण वादाला राजकीय स्वरूप देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप दोन्ही गटांकडून करण्यात आला आहे. राजकीय व्यक्तींचा दबाव असल्याचं सुनील महाजन यांनी सूचित केलं. त्यामुळे महाराष्ट्र साहित्य परिषदेतील अंतर्गत वादाला राजकीय वळण मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या वादाचा शंभराव्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या आयोजनावर परिणाम होऊ नये, अशी अपेक्षा दोन्ही गटांकडून व्यक्त करण्यात आली. संमेलनाचे संयोजक समर्थ युवा फाउंडेशनचे राजेश पांडे हेच राहतील, असं महाजनांनी स्पष्ट केलं. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना स्वागताध्यक्ष करून शंभरावे साहित्य संमेलन यशस्वी करण्याची भूमिका त्यांनी मांडली.