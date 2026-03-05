राज्यसभेच्या 7 जागांसाठी निवडणूक अखेर बिनविरोध; अधिकाऱ्यानं घरी जाऊन शरद पवारांची पूर्ण केली अर्जप्रक्रिया
राज्यसभेसाठी भाजपाकडून चार, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून एक आणि शिवसेनेकडून एक असे महायुतीचे सहा अर्ज दाखल झाले. तर महाविकास आघाडीकडून शरद पवार यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला.
मुंबई- राज्यसभेच्या सात जागांसाठी होणारी निवडणूक बिनविरोध होणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. महायुतीकडून एकूण सहा अर्ज, तर महाविकास आघाडीकडून शरद पवार यांच्या नावानं एक अर्ज दाखल झाला आहे. त्यामुळे सात जागांसाठी सातच उमेदवारी अर्ज आल्यानं निवडणूक बिनविरोध होणार आहे.
राज्यसभा निवडणुकीत अखेरच्या क्षणी मोठा ट्विस्ट पाहायला मिळाला. दोन उमेदवार देण्याची चर्चा असलेल्या शिवसेनेनं अखेर एकच उमेदवार दिला. ज्योती वाघमारे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. मात्र, रोहित टिळक यांचा अर्ज भरला गेला नाही. त्यामुळे सात जागांसाठी सातच उमेदवार राहिले. राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी भाजपाकडून चार, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून एक आणि शिवसेनेकडून एक असे महायुतीचे सहा अर्ज दाखल झाले आहेत. तर महाविकास आघाडीकडून शरद पवार यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे.
ज्योती वाघमारे यांच्या उमेदवारीवरुन शिवसेना पक्षात नाराजी असल्याचीही चर्चा आहे. संजय शिरसाट म्हणाले, “आता सस्पेन्स संपला आहे. ज्योती वाघमारे यांना राज्यसभेची उमेदवारी देण्यात आली आहे. शिंदे साहेब त्यांना ‘माझी लाडकी बहीण’ म्हणतात. त्या लाडक्या बहिणीला उमेदवारी देण्यात आली आहे. ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी, यासाठी आम्ही प्रयत्न केले. शिंदे साहेब नेहमी सर्वांना सोबत घेऊन चालतात. जर कोणी नाराज असेल, तर त्यांची नाराजीही एकनाथ शिंदे दूर करतील,” असेही त्यांनी सांगितलं.
शरद पवार उमेदवारी अर्जासाठी उपस्थित राहू शकले नाहीत- या निवडणुकीत शिवसेनेकडे 20 अतिरिक्त मते, तर राष्ट्रवादीकडे तीन अतिरिक्त मते असल्यामुळे शिवसेना दुसरा उमेदवार देईल, अशी चर्चा होती. त्यामुळे रोहित टिळक यांच्या नावाचीही जोरदार चर्चा सुरू होती. मात्र, शेवटच्या क्षणी शिवसेनेनं दुसरा उमेदवार न देण्याचा निर्णय घेतला. निवडणुकीत तांत्रिक अडचण येऊ नये, म्हणून शरद पवारांनी दोन उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. तसेच पार्थ पवार आणि ज्योती वाघमारे यांनीही प्रत्येकी दोन अर्ज दाखल केले. एक अर्ज बाद झाला तरी दुसरा अर्ज वैध राहावा, यासाठी ही पद्धत वापरली जाते.
निवडणूक अधिकाऱ्यांनी घरी जाऊन पूर्ण केली प्रक्रिया- तब्येतीच्या कारणामुळे शरद पवार स्वतः अर्ज दाखल करण्यासाठी उपस्थित राहू शकले नाहीत. त्यामुळे निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या घरी जाऊन उमेदवारी अर्जाची प्रक्रिया पूर्ण केली. आजारपणामुळे उमेदवाराला प्रत्यक्ष उपस्थित राहता न आल्यानं घरी जाऊन अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करण्याची ही दुर्मीळ घटना ठरली आहे.
सुप्रिया सुळे यांनी आभार मानले- शरद पवारांच्या राज्यसभा उमेदवारीबाबत खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, “महाविकास आघाडीतील सर्व नेत्यांनी शरद पवार यांच्या नावाला पाठिंबा दिला आहे. सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे तसेच काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते के. सी. वेणुगोपाल यांनीही त्यांच्या उमेदवारीला समर्थन दिल्याचं त्यांनी सांगितलं. पवार साहेबांसोबत अनेक वर्षे काम केलेल्या सर्व नेत्यांनी त्यांच्या अर्जाला पाठिंबा दिला आहे. त्याबद्दल त्या सर्वांचे आभार मानत आहे.” त्याचबरोबर माजी विधानपरिषद सदस्य रामराव वडकुते यांनी राज्यसभा उमेदवारी दिल्याबद्दल भाजपा पक्षाचे आभार मानले आहेत.
महाराष्ट्रातून कोणाला उमेदवारी? महायुतीचे उमेदवार जाहीर- सहा उमेदवारांपैकी चार उमेदवार हे भाजपाचे आहेत. भाजपानं हे चारही उमेदवार देताना जातीय समीकरणांचा विचार केला आहे. रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष रामदास आठवले, भाजपाचा मराठा चेहरा विनोद तावडे, आदिवासी सामाजाच्या माया ईवनाते आणि मराठवाड्यातील धनगर समाजाचे रामराव वडकुते या चार विविध समाजातील नेत्यांना राज्यसभेची उमेदवारी देऊन भाजपानं जातीय राजकारण साधलं आहे. सर्व समाजाला भाजपामध्ये प्रतिनिधित्व दिले जाते, असा एकप्रकारे संदेश दिला आहे. सुनेत्रा पवार यांच्या जागी पार्थ पवारांची उमेदवारी निश्चित होती. शिवसेना (शिंदे) पक्षाने राहुल शेवाळे यांना डावलून ज्योती वाघमारे यांना उमेदवारी दिली. राहुल शेवाळे यांच्या नावाला खासदार श्रीकांत शिंदे यांचा विरोध असल्याची चर्चा होती. तर महाविकास आघाडी एकत्र ठेवण्यासाठी शरद पवार यांना उमेदवारी दिल्याचं बोललं जातंय.
भाजपाचे उमेदवार (BJP)
- रामदास आठवले
- विनोद तावडे
- माया चिंतामण ईवनाते
- रामराव वडकुते
शिवसेनेचे उमेदवार (शिंदे गट)
- ज्योती वाघमारे
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार (अजित पवार गट)
- पार्थ पवार
निवडणुकीचे गणित कसं असेल? - राज्यसभेच्या एका जागेसाठी 37 मतांची आवश्यकता असते. राज्यात महायुतीकडे सध्या 228 आमदार असल्यानं त्यांचे सहा उमेदवार सहज निवडून येऊ शकतात. यामध्ये रामदास आठवले, विनोद तावडे, माया ईवनाते आणि रामराव वडकुते यांसह इतर उमेदवारांचा समावेश आहे. दुसरीकडे महाविकास आघाडीकडे एकूण 46 आमदार आहेत. त्यात शिवसेना 29, काँग्रेस 16 आणि राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाकडे 10 आमदार आहेत. या संख्याबळावर मविआला केवळ एकच जागा जिंकता येऊ शकते. त्या जागेसाठी शरद पवार निवडणूक लढवणार आहेत. राज्यसभा निवडणुकीसाठी 5 मार्च ही उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत आहे. त्यानंतर 6 मार्च रोजी अर्जांची छाननी होणार आहे. 9 मार्च ही उमेदवारी मागे घेण्याची शेवटची तारीख आहे. तर 16 मार्च रोजी सकाळी 9 ते सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत मतदान होणार असून सायंकाळी 5 नंतर मतमोजणी केली जाणार आहे.
