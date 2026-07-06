मुंबईसह राज्यभरात कुठे अन् किती पाऊस? वारकऱ्यांना पुण्यातचं थांबण्याचं आवाहन, नाशिकला ढगफुटीचा रेड अलर्ट
नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरमध्ये उद्या ढगफुटी होण्याची शक्यता असून, एकाच दिवसात 300 मिमी इतका विक्रमी पाऊस कोसळण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
Published : July 6, 2026 at 4:09 PM IST
मुंबई : संपूर्ण जून महिना शांततेत घालवल्यानंतर जुलैमध्ये मात्र, पावसाना दमदार कमबॅक केलं. राज्यातील अनेक भागांमध्ये गेल्या दोन दिवसांपासून ढगफुटीसदृश्य पाऊस सुरू आहे. अशा स्थितीत राज्य शासनानं संपूर्ण यंत्रणा सज्ज ठेवली आहे. नागरिकांनी अत्यावश्यक असले तरच घराबाहेर पडावं, अनावश्यक प्रवास टाळावा, असं आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी आपत्ती व्यवस्थापन विभागातून आढावा घेतल्यानंतर पत्रकारांना माहिती देताना जनतेला महत्त्वाचं आवाहन केलं आहे. मुंबईत दुपारनंतर समुद्राला मोठी भरती येण्याची शक्यता आहे. तर, इंद्रायणी नदीवरील पुल पाण्याखाली गेल्यानं वारकऱ्यांनी थेट पुण्यात पोहोचावं, असं आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केलं आहे.
राज्यात अनेक ठिकाणी रेड अलर्ट : मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगडसह कोकण किनारपट्टीवर रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. पुढील 48 तासांत मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. यासोबतच, पुणे-सातारा, नाशिक जिल्ह्यांतील घाटमाथ्यावर रेड अलर्ट, तर शहरांत येलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. घाट क्षेत्रात अतिवृष्टी, पूरस्थिती आणि भूस्खलनाचा धोका असून नागरिकांनी काळजी घेण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. तर कोकण, मध्य महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांतही जोरदार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
नाशिकमध्ये उद्या रेड अलर्ट : नाशिकमध्ये देखील पावसाचा रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. उद्या या भागात ढगफुटी होण्याची शक्यता असून, एका दिवसात 300 मिमी इतका विक्रमी पाऊस कोसळण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. अशा स्थितीत नाशिकमध्ये सर्वांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली असून प्रशासन सज्ज आहे. 8 जुलैपर्यंत सर्वांना अलर्ट मोडवर ठेवण्यात आलं आहे. त्यामुळे नागरिकांना अनावश्यक घराबाहेर पडू नये, गरज असेल तरच घराबाहेर पडावं, असे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केलं आहे.
वारकऱ्यांनी देहू-आळंदीला न जाता पुण्यात थांबावं : आषाढी यात्रेनिमित्त सध्या वारी सुरू आहे, इंद्रायणी नदीवरील चारही पुल पाण्याखाली गेले आहेत. वारी ही आळंदी आणि देहुवरुन 10 तारखेला पुण्यात पोहोचत आहे. वारकऱ्यांनी देहू-आळंदीला न जाता पुण्यात थांबावं, असं आवाहन मुख्यमंत्रांनी केलं आहे.
हवामानातील बदलामुळे अतिवृष्टी, दरडी कोसळणं आणि जोरदार वाऱ्यासारख्या घटना या निसर्गाच्या बदललेल्या चक्राचा भाग आहेत. अशा परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी शासनानं पूर्वतयारी केली असली तरी काही वेळा अपेक्षेपेक्षा वेगळ्या घटना घडतात. मात्र अशा प्रत्येक परिस्थितीत महानगरपालिका, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा आणि संबंधित सर्व विभाग रस्त्यावर उतरून तातडीने मदतकार्य करत आहेत, असंही मुखमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं.
- इंद्रायणी नदीला महापूर : इंद्रायणी नदीनं धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. इंद्रायणी नदीला पूर आल्यानं आळंदीमधील भक्त पुंडलिक मंदिर पाण्याखाली गेलं आहे. श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज संजीवन समाधी मंदिर महाद्वार पायऱ्यांना देखील पाणी लागलं आहे.
पुण्यात शाळांना सुट्टी : भारतीय हवामान विभागाने पुणे जिल्ह्यासाठी आज रेड अलर्ट जारी करून काही ठिकाणी मुसळधार ते अति मुसळधार, तर तुरळक ठिकाणी अत्यंत मुसळधार पावसाचा इशारा दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर पुणे शहर तसेच पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील सर्व शाळांना आज सोमवारी सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी यासंदर्भात आदेश जारी केले आहेत.
दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांना अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे, नदी-नाले, धबधबे आणि पाण्याचा वेग असलेल्या ठिकाणी जाणे टाळण्याचे तसेच प्रशासन व भारतीय हवामान विभागाच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन केले आहे.
मुंबई-गोवा महामार्गावरील वाहतुकीला फटका : रायगड जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाचा मोठा फटका मुंबई-गोवा महामार्गावरील वाहतुकीला बसला आहे. सुकेली खिंड आणि वाकण परिसरात पावसाचे पाणी मोठ्या प्रमाणात साचल्यामुळे गेल्या 24 तासांपासून मुंबई-गोवा महामार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. या परिस्थितीत महामार्गावर हजारो वाहने अडकून पडली असून, मुंबईहून कोकणात आणि कोकणातून मुंबईकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
रायगडमध्ये पुर परिस्थिती : रायगड जिल्ह्यात मुसळधार पावसानंतर पूरस्थिती कायम आहे. सावित्री, कुंडलिका, अंबा आणि पाताळगंगा नद्या धोक्याच्या पातळीवरून वाहत आहेत. महाड, रोहा, नागोठणे, पेण आणि खोपोली येथे रात्रभर अनेक भाग पाण्याखाली होते. काही ठिकाणी पाणी ओसरू लागले असले, तरी महाडमधील बाजारपेठ, दस्तुरी नाका, गंधारी पूल आणि दादली पूल परिसरासह अनेक रस्ते अद्याप जलमय असून जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. प्रशासनाकडून परिस्थितीवर सातत्यानं लक्ष ठेवलं जात असून नागरिकांना सतर्क राहण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.
रायगड जिल्ह्यात गेल्या 24 तासांत अनेक तालुक्यांमध्ये अतिमुसळधार पावसाची नोंद झाली आहे. आज सकाळी साडे दहा वाजेपर्यंत जिल्ह्यात एकूण 3308.40 मिमी पावसाची नोंद झाली असून जिल्ह्याची सरासरी 220.56 मिमी इतकी आहे. सर्वाधिक पाऊस कर्जत तालुक्यात 297 मिमी, त्यापाठोपाठ सुधागडमध्ये 292 मिमी, खालापूरमध्ये 290 मिमी आणि म्हसळ्यात 288 मिमी इतका झाला आहे. महाड आणि पोलादपूर या दोन्ही तालुक्यांत प्रत्येकी 265 मिमी, पेणमध्ये 265 मिमी, पनवेलमध्ये 225.40 मिमी, श्रीवर्धनमध्ये 228 मिमी, उरणमध्ये 219 मिमी, तळामध्ये 209 मिमी, रोहामध्ये 196 मिमी, माणगावमध्ये 193 मिमी, मुरूडमध्ये 175 मिमी तर अलिबागमध्ये सर्वाधिक कमी म्हणजेच 128 मिमी ईतकी पावसाची नोंद झाली आहे.
या मुसळधार पावसामुळे अनेक नद्या, ओढे दुथडी भरून वाहत असून सखल भागात पाणी साचण्याच्या घटना घडत आहेत. प्रशासनाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचं आवाहन केले असून अत्यावश्यक कामाशिवाय घराबाहेर पडू नये तसेच नदी-नाले आणि धबधब्यांच्या परिसरात जाणं टाळावं, असं आवाहन करण्यात आलं आहे.
रायगड जिल्ह्यात रेस्क्यू पथकं दाखल : मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर रेस्क्यू पथक तातडीनं मदतीसाठी दाखल झालं असून रोहा शहर ते रेल्वे स्थानक आणि रेल्वे स्थानक ते रोहा शहर असा होडीद्वारे प्रवाशांची सुरक्षित वाहतूक केली जात आहे. पाण्याचा वेढा पडलेल्या नागरिकांनाही आवश्यक ती मदत करण्यात येत असून परिस्थितीवर प्रशासन आणि रेस्क्यू पथकाचे सातत्याने लक्ष आहे.
अतिवृष्टीमुळे मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवर वाहतुकीला फटका : रायगड जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाचा मोठा परिणाम मुंबई–पुणे एक्सप्रेस वेवरील वाहतुकीवर झाला आहे. एक्सप्रेस वेवरील मिसिंग लिंक प्रकल्पातील बोगदा क्रमांक २ च्या बाहेर पहाटे दरड कोसळल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणून कनेक्टिंग लिंक मार्गावरील वाहतूक तातडीने बंद करण्यात आली. त्यामुळे पहाटेपासून या मार्गावरील सर्व वाहने मुख्य एक्सप्रेस वेवरून वळवण्यात आली आहेत. संबंधित यंत्रणेकडून दरड हटविण्याचे आणि परिसर सुरक्षित करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असून, वाहनचालकांनी प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करून पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असं आवाहन करण्यात आलं आहे.
मुंबई-पुणे रेल्वे सेवा ठप्प : मुंबई-पुणे रेल्वे मार्गावरील Tunnel No. 40 (BB EMD) येथे दरड कोसळली आहे. दरड हटविण्याचे काम रेल्वे प्रशासनाकडून युद्धपातळीवर सुरू असून, मार्ग पूर्ववत करण्यासाठी यंत्रणा कार्यरत आहे. मुसळधार पावसामुळे मुंबई-पुणे रेल्वे वाहतुकीवर परिणाम झाला असून, काही गाड्या रद्द तसेच काही रेल्वे वळविण्यात आल्या आहेत. प्रवाशांनी प्रवासापूर्वी आपल्या गाडीची स्थिती तपासूनच प्रवास करावा, असे आवाहन रेल्वे प्रशासनाने केले आहे.
रत्नागिरी रेल्वे स्थानकाच्या छताचा भाग कोसळला :कोकण रेल्वे मार्गावरील अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या रत्नागिरी रेल्वे स्थानकावर रविवारी रात्री मोठी दुर्घटना घडली. जोरदार वादळी वाऱ्यामुळे रेल्वे स्थानकावरील मुख्य छताचा एक मोठा भाग अचानक कोसळला. ही घटना रात्रीच्यावेळी घडल्याने मोठा अनर्थ टळला असून कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवारी रात्री 10:45 वाजेच्या सुमारास रत्नागिरीत वादळी वाऱ्याला सुरुवात झाली. वाऱ्याचा वेग इतका प्रचंड होता की, रेल्वे स्थानकाच्या परिसरातील छताला याचा मोठा फटका बसला आणि काही वेळातच छताचा काही भाग खाली कोसळला. रात्रीची वेळ असल्यानं स्थानक परिसरात प्रवासी, नागरिक आणि वाहनांची वर्दळ अत्यंत कमी होती. त्यामुळे कोणालाही दुखापत झाली नाही आणि जीवितहानी टळली.
मावळ तालुक्यात पाटण गावात दरड कोसळल्याची घटना : मावळ तालुक्यातील पाटण गावात आज (6 जुलै) पहाटे एका घरावर दरड कोसळल्याची घटना घडली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, संबंधित घरातील संपूर्ण कुटुंब ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी (DDMO), पुणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, घटनेची माहिती मिळताच मावळचे तहसीलदार घटनास्थळी दाखल झाले असून बचावकार्य सुरू करण्यात आले. अधिकृतरीत्या कोणतीही जीवितहानी झाल्याची नोंद झालेली नाही.
कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात तुफान पाऊस : पश्चिम घाटमाथ्यावर आज अतिवृष्टीचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाबळेश्वर, जावळी, वाई, पाटण आणि सातारा या 5 तालुक्यातील शाळा, महाविद्यालयांना आज सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. सातारा जिल्ह्याच्या पश्चिम भागात सध्या पावसाचे रौद्ररूप पाहायला मिळत आहे. गेल्या चोवीस तासात महाबळेश्वर, नवजा आणि कोयनानगर याठिकाणी तब्बल 975 मिलीमीटर पाऊस झाला आहे. एकट्या महाबळेश्वरात 473 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. पावसामुळे कोयना धरणात प्रतिसेकंद 75 हजार क्युसेक पाण्याची आवक सुरू असून चोवीस तासात धरणातील पाणीसाठ्यात पावणे सात टीएमसीने (6.76 टीएमसी) वाढ झाली आहे.
कोयना धरणात रविवारी सायंकाळी 5 वाजता 17.80 टीएमसी (उपयुक्त) पाणीसाठा होता. सोमवारी सकाळपर्यंत त्यात प्रचंड वेगाने वाढ झाली आहे. आज सकाळी 8 वाजता पाणीसाठा 22.54 टीएमसी झाला आहे. गेल्या चोवीस तासातील पावसाची आकडेवारी पाहता कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात तुफान पर्जन्यवृष्टी झाली आहे. महाबळेश्वरमध्ये 473 मिलीमीटर इतका विक्रमी पाऊस झाला आहे. कोयनानगर येथे 257 तर नवजा येथे 244 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. दरम्यान, पाण्याच्या प्रवाहामुळे महाबळेश्वरातील लिंगमळा धबधब्याकडे जाणारा मार्ग बंद झाला असून पर्यटकांना तिकडे जाण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
महाबळेश्वर, पाचगणीला पावसानं झोडपलं : महाराष्ट्राचं 'मिनी काश्मीर' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाबळेश्वर-पाचगणीकरांसाठी आनंदाची बातमी आहे. वर्षभर पिण्याच्या पाण्याची तहान भागवणारा वेण्णा तलाव तुडुंब भरल्यानं वर्षभराची चिंता मिटली आहे. मुसळधार पावसामुळे जुलै महिन्याच्या सुरुवातीलाच वेण्णा तलाव ओव्हरफ्लो झाला आहे. बोटिंगसाठी प्रसिद्ध असलेला वेण्णा तलाव पावसाळ्यात पर्यटकांसाठी बंद असतो. परंतु, तुडुंब भरलेला हा तलाव पाहण्यासाठी पर्यटक मात्र प्रचंड गर्दी करत आहेत.
महाबळेश्वरचं मुख्य आकर्षण असलेला लिंगमळा धबधबा आता पूर्ण क्षमतेनं प्रवाहित झाला आहे. पांढराशुभ्र फेसाळणारा हा धबधबा पर्यटकांना आकर्षित करत आहे. या मुसळधार पावसामुळे महाबळेश्वरचा पावसाळी पर्यटन हंगाम आता खऱ्या अर्थानं सुरू झाला आहे. लिंगमळा हा महाराष्ट्रातील सर्वात उंच धबधब्यांपैकी एक मानला जातो. या धबधब्याचं पाणी सुमारे 600 फूट खोल दरीत कोसळते. घनदाट जंगल आणि सह्याद्रीच्या उंच पर्वतरांगांनी वेढलेल्या परिसरात हा धबधबा आहे.
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