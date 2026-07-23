मुंबईसह राज्यात मुसळधार पावसाची हजेरी, पालघर ठाण्यासह कोकणात सतर्कतेचा इशारा
मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे तसेच राज्यातील अनेक भागांत पुढील दोन दिवस जोरदार पावसाची शक्यता भारतीय हवामान विभागाने वर्तवली आहे.
Published : July 23, 2026 at 7:48 AM IST
मुंबई : राज्यात नैऋत्य मान्सून पुन्हा सक्रिय झाल्याने मुंबई, मुंबई महानगर प्रदेश, कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाची हजेरी कायम आहे. मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे तसेच राज्यातील अनेक भागांत पुढील ४८ तास जोरदार पावसाची शक्यता भारतीय हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे. कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रासाठी आजही मुसळधार पावसाचा इशारा कायम ठेवण्यात आला आहे.
सखल भागात साचले पाणी - मुंबई आणि उपनगरांमध्ये रात्रभर पावसाच्या सरी कोसळत राहिल्या. दक्षिण मुंबई, अंधेरी, बोरिवली, विरार, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर, नवी मुंबई, पनवेल आणि भिवंडी परिसरात पावसाची संततधार सुरू होती. जोरदार पावसामुळे काही सखल भागांत पाणी साचले असून वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. पश्चिमेकडून वाहणाऱ्या वाऱ्यांचा वेग वाढल्याने पावसाचा जोर आणखी वाढला आहे.
पालघर जिल्ह्यासाठी ऑरेंज अलर्ट - पालघर जिल्ह्यासाठी हवामान विभागाने ऑरेंज अलर्ट जारी केला असून मुसळधार पाऊस आणि जोरदार वाऱ्याचा इशारा दिला आहे. परिस्थिती लक्षात घेऊन प्रशासनाने नागरिकांना अत्यावश्यक कामाशिवाय घराबाहेर पडू नये, असे आवाहन केले आहे. स्थानिक परिस्थितीनुसार डहाणू आणि तलासरी भागातील शैक्षणिक संस्थांबाबत प्रशासनाने आवश्यक निर्णय घेतले आहेत.
लोकल रेल्वे उशिराने धावतायेत - रेल्वे वाहतुकीवरही पावसाचा परिणाम जाणवत आहे. पश्चिम, मध्य आणि हार्बर मार्गावरील काही उपनगरी गाड्या विलंबाने धावत असून प्रवाशांना अद्ययावत माहितीसाठी रेल्वे प्रशासनाच्या अधिकृत सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. मात्र, डहाणू-विरार लोकल सेवा पूर्णपणे बंद विस्कळीत झाली असून अनेक ठिकाणी गाड्या ट्रॅक्सवर 20 ते 25 मिनिटे थांबून राहिल्याचे चित्र आहे. लोकल थांबलेल्या असताना प्रवाशांनी प्रवासादरम्यान रेल्वे रुळांवर उतरून चालत जाऊ नये असे आवाहन रेल्वे प्रशासनाने केले आहे.
विदर्भ, मराठवाड्यातही पावसाची हजेरी - दरम्यान, पूर्व विदर्भ आणि मराठवाड्यातही अनेक भागांत पावसाने हजेरी लावल्याने खरीप पिकांना दिलासा मिळाला आहे. अनेक दिवसांच्या उघडीपीनंतर झालेल्या पावसामुळे सोयाबीन, कापूस आणि तूर यांसारख्या पिकांना फायदा होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक प्रशासन परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असून आवश्यक तेथे आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली आहे.
हवामान विभागाने दिला सतर्कतेचा इशारा - हवामान विभागाने नागरिकांना नदी-नाले, समुद्रकिनारे आणि पाणी साचणाऱ्या भागांपासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला आहे. पुढील दोन दिवस मुसळधार पावसाची शक्यता कायम असल्याने स्थानिक प्रशासन आणि हवामान विभागाच्या सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
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