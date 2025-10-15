ETV Bharat / state

ऐन दिवाळीत महाराष्ट्रात पुन्हा पावसाची शक्यता, मराठवाड्यातील 'या' जिल्ह्यांना येलो अलर्ट

गेल्या काही दिवसांच्या विश्रांतीनंतर राज्यात पुन्हा पाऊस (Maharashtra Rain) बरसण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे.

Maharashtra Rain Update
ऐन दिवाळीत पावसाची शक्यता (File Photo)
छत्रपती संभाजीनगर : अतिवृष्टीमुळं बाधित झालेल्या मराठवाड्यात पुन्हा एकदा पावसाचा (Maharashtra Rain) तडाखा बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ऑक्टोबर महिन्यात पाऊस महाराष्ट्रातून परतला असून उन्हाचा पारा चढत असताना काही भागात 16 ते 23 ऑक्टोबर दरम्यान मध्यम, लघु पद्धतीचा पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान तज्ज्ञ श्रीनिवास औंधकर यांनी वर्तवली आहे. तसंच दिवाळीच्या दिवशीही पाऊस पडणार असल्यानं काहींचा हिरमोड होऊ शकतो. मात्र, त्यानंतर थंडी पडायला सुरुवात होईल. त्यामुळं महाराष्ट्रात काही ठिकाणी नागरिकांनी सतर्क राहण्याची आवश्यकता असल्याचं देखील औंधकर यांनी सांगितलं.



महाराष्ट्रात काही ठिकाणी पडणार पाऊस : "16 ते 23 ऑक्टोबर दरम्यान दक्षिण आणि पूर्व महाराष्ट्रात पाऊस अपेक्षित आहे. विशेषतः नांदेड, हिंगोली, लातूर, छत्रपती संभाजीनगर या भागामध्ये मध्यम प्रकाराचा पाऊस पडणं अपेक्षित आहे. दक्षिण भारतात निर्माण होणार कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळं, शिवाय हिंद महासागराच्या परिसरात चक्रीवादळ निर्माण होणार असल्यानं त्याचा परिणाम म्हणून पाऊस पडणार आहे," असं हवामान तज्ज्ञ श्रीनिवास औंधकर म्हणाले.

प्रतिक्रिया देताना हवामान तज्ञ श्रीनिवास औंधकर (ETV Bharat Reporter)



पिकांचं होणार अधिक नुकसान : मराठवाड्यात यंदा अतिवृष्टीमुळं सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचं कंबरडं मोडलं आहे. वातावरणात वारंवार होणाऱ्या बदलामुळं शेतीवर मोठा परिणाम होत आहे. अतिवृष्टीमुळं फळबागांचं देखील मोठं नुकसान झालं आहे. शिवाय हातची पिकं देखील गेल्यानं बळीराजा हताश झाला आहे. त्यात पुन्हा पाऊस झाल्यास कापूस, सोयाबीन, मका आणि भुईमूग या पिकांवर परिणाम होणार आहे. रब्बीच्या पेरणी लांबणीवर जातील, अशी भीती पाचोड येथील शेतकरी विजय चिडे यांनी व्यक्त केली. आधीच्या नुकसानीचे पंचनामे अद्याप बाकी आहेत. दिवाळी पूर्वी मदत मिळेल असं सरकार सांगत आहे, मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या येणाऱ्या अडचणी संपणार कधी? अशी खंत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.

