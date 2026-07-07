लोणावळ्यात विक्रमी पावसाची नोंद; 24 तासांत 490 मिमी पाऊस, पवना धरणाचा पाणीसाठा 60 टक्क्यांच्या उंबरठ्यावर
लोणावळा आणि मावळ परिसरात 24 तासांत 490 मिमी मुसळधार पावसाची नोंद झाली असून, सततच्या पावसामुळं पवना धरणाचा पाणीसाठा 60 टक्क्यांच्या उंबरठ्यावर पोहोचला आहे.
Published : July 7, 2026 at 8:59 PM IST
लोणावळा : सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावर सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाने लोणावळा शहर आणि मावळ तालुका अक्षरशः जलमय झाला आहे. गेल्या 24 तासात लोणावळ्यात तब्बल 490 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली असून, हा आतापर्यंतच्या विक्रमी पावसांपैकी एक मानला जात आहे. दिवसभर कोसळणाऱ्या संततधार पावसामुळं जनजीवन विस्कळीत झालं असून प्रशासनानं खबरदारीचा उपाय म्हणून शाळांना सुट्टी जाहीर केली आहे. तसेच पर्यटकांच्या सुरक्षिततेच्यादृष्टीनं धबधबे, नद्या आणि पर्यटनस्थळांवर जाण्यास निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
ओढे आणि धबधबे दुथडी भरून वाहत : सकाळी 8 ते सायंकाळी 5 या नऊ तासांच्या कालावधीतच 89 मिलिमीटर (3.50 इंच) पावसाची नोंद झाली. घाट परिसरात सुरू असलेल्या जोरदार पावसामुळं अनेक ठिकाणी पाण्याचा वेग वाढला असून लहान-मोठे ओढे आणि धबधबे दुथडी भरून वाहत आहेत. त्यामुळं प्रशासनानं नागरिकांसह पर्यटकांना अनावश्यक प्रवास टाळण्याचं आणि धोकादायक ठिकाणी न जाण्याचं आवाहन केलं आहे.
धरणाच्या पाणीसाठ्यात मोठी वाढ : दरम्यान, सततच्या पावसामुळं पवना धरणाच्या पाणीसाठ्यातही मोठी वाढ झाली आहे. 7 जुलै रोजी सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत धरणाची पाणीपातळी 608.56 मीटर इतकी झाली असून, धरणात 175.70 दशलक्ष घनमीटर (एमएम³) एकूण साठा आहे. यापैकी उपयुक्त पाणीसाठा 144.56 एमएम³ असून धरण 59.98 टक्के भरले आहे. सध्या धरणातून कोणताही विसर्ग सुरू नसून स्पिलवे आणि जलविद्युत प्रकल्पातूनही पाणी सोडण्यात आलेले नाही.
एकूण पावसाची नोंद किती? : याआधी 6 जुलै रोजी सकाळी धरणातील उपयुक्त साठा 55.07 टक्के होता. अवघ्या एका दिवसात झालेल्या मुसळधार पावसामुळं साठ्यात जवळपास पाच टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. 6 जुलैपर्यंत धरण क्षेत्रात 1,208 मिमी, तर 7 जुलैपर्यंत 1,283 मिमी एकूण पावसाची नोंद झाली आहे. त्यामुळे आगामी काही दिवस पावसाचा जोर कायम राहिल्यास धरण लवकरच आणखी भरून वाहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मुसळधार पावसामुळं वातावरणात गारवा : हवामान विभागाने पुढील काही दिवस घाटमाथ्यावर अतिमुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. त्यामुळं जिल्हा प्रशासन, आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा आणि पोलीस सतर्क झाले असून संवेदनशील भागांवर विशेष लक्ष ठेवण्यात येत आहे. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता प्रशासनाच्या सूचनांचं पालन करावं, नदी, नाले, धबधबे आणि पूरग्रस्त भागांपासून दूर राहावं, असं आवाहन करण्यात आलं आहे. लोणावळा, खंडाळा आणि संपूर्ण मावळ परिसरात सुरू असलेल्या या मुसळधार पावसामुळं वातावरणात गारवा पसरला असला तरी प्रशासनासाठी सतर्कतेची मोठी परीक्षा निर्माण झाली आहे.
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