विदर्भाला पुन्हा अवकाळीचा धोका; पुढील 3 ते 4 दिवस विदर्भात मेघगर्जनेसह वादळी पावसाची शक्यता, अलर्ट जारी
राज्यात विविध ठिकाणी गारपीटसह अवकाळी पाऊस होत आहे. विदर्भात पुढील 3 ते 4 दिवस मेघगर्जनेसह अवकाळी पाऊस होण्याचा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे.
Published : April 1, 2026 at 11:30 AM IST
नागपूर : राज्यात एकीकडं उन्हाचा कडाका वाढत असताना, काही भागात मात्र अवकाळी पावसामुळं शेती पिकांना मोठा फटका बसत आहे. सोमवारी रात्री विदर्भातील नागपूर, वर्धा यासह अमरावती आणि इतर जिल्हात वादळी पाऊस झाला, त्यानंतर आता परत पुढील तीन ते चार दिवस अवकाळी पावसाचं संकट हे कायम असणार आहे. शेतकऱ्यांचा गहू, सोयाबीन, तूर हे काढणीला आलं असताना अवकाळी पाऊस ठाण मांडून बसल्यानं पिकांची नासाडी होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
तापमान 40 डिग्रीच्या घरात : संध्याकाळच्या सुमारास नागपूरसह विदर्भातील काही भागात ढगाळ हवामान तयार होत आहे. त्यामुळंच काही वेळ तापमानात थोडासा गारवा जाणवत असला तरी, दिवसाचं विदर्भातील सर्व शहराचं तापमान सरासरी 40 अंश सेल्सिअसपर्यत पोहचलं आहे. तर नागपूरातील तापमान 41 डिग्रीपर्यत गेल्यानं सामान्य नागरिकांना अनेक अडचणी सोसाव्या लागत आहेत.
विदर्भाला ऑरेंज अलर्ट : दोन दिवसांपूर्वी विदर्भातील बहुतांश भागांमध्ये मेघगर्जनेसह पाऊस आणि वादळी वाऱ्यांची स्थिती निर्माण झाली होती. त्याचप्रमाणे पुढील तीन ते चार दिवस अशी परिस्थिती राहण्याची शक्यता आहे. या दरम्यान 40 ते 50 किलोमीटर तासाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे. याचसोबत काही भागात वादळी पाऊस आणि गारपीट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळंच हवामान विभागाकडून ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे.
तापमानात घट होण्याची शक्यता : पुढील तीन ते चार दिवस अवकाळी पावसाची शक्यता अधिक असल्यामुळं तापमानात 3 ते 4 अंश सेल्सिअस पर्यंत घट होण्याची शक्यता आहे. अंदाजानुसार संपूर्ण विदर्भात हवामानात बदल दिसू शकतो. दरम्यान विजांचा कडकडाट, वादळी वाऱ्यासह पाऊस तर काही ठिकाणी गारपिटीची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांनी पिकांची काळजी घ्यावी : शेतकऱ्यांनी पुढील काही दिवस हवामानाच्या अद्ययावत अंदाजाकडं लक्ष ठेवावं आणि त्यानुसार शेतीची कामे नियोजित करावीत. सध्या रब्बी पिकांची काढणी सुरू असल्यानं शेतकऱ्यांनी काढलेली पिकं सुरक्षित ठिकाणी साठवून ठेवावीत किंवा झाकून ठेवण्याची व्यवस्था करावी. तसेच वादळी वारे, पाऊस आणि संभाव्य गारपीटीपासून पिकांचं नुकसान टाळण्यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असं आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आलं आहे.
हेही वाचा -