रायगडमध्ये पावसाचा हाहाकार; सोमवारी सर्व शाळा,अंगणवाड्या आणि महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर
रायगड जिल्ह्यासाठी अतिमुसळधार पावसाचा 'रेड अलर्ट' (Red Alert) जारी केल्यामुळं जिल्हा प्रशासनाकडून खबरदारीचा उपाय म्हणून अंगणवाड्या आणि महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर केली आहे.
Published : July 5, 2026 at 8:40 PM IST
रायगड : जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. हवामान विभागाने पुढील दोन दिवस जिल्ह्यासाठी अतिमुसळधार पावसाचा 'रेड अलर्ट' जारी केल्यानं खबरदारीचा उपाय म्हणून सोमवार, 6 जुलै रोजी जिल्ह्यातील सर्व शाळा, अंगणवाड्या आणि महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. याबाबतचा आदेश जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी जारी केला आहे.
जिल्ह्यात 'रेड अलर्ट' जारी : रायगड जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसापासून मुसळधार पाऊस सुरू असून अनेक ठिकाणी नद्या, ओढे आणि धरणांच्या पाणीपातळीत मोठी वाढ झाली आहे. काही ठिकाणी रस्ते पाण्याखाली गेले असून वाहतुकीवरही परिणाम झाला आहे. दरम्यान, हवामान विभागानं पुढील दोन दिवस जिल्ह्यात अतिमुसळधार पावसाचा इशारा देत 'रेड अलर्ट' जारी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत रायगड जिल्हा प्रशासनानं 6 जुलै रोजी जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, उच्च माध्यमिक विद्यालये, महाविद्यालये तसेच सर्व अंगणवाड्या बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी हा आदेश जारी केला असून सर्व शैक्षणिक संस्थांनी त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
अत्यावश्यक कामाशिवाय घराबाहेर पडू नये : जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांनाही सतर्क राहण्याचं आवाहन केलं आहे. अत्यावश्यक कामाशिवाय घराबाहेर पडू नये, नदी, नाले, धबधबे आणि पूरग्रस्त भागांपासून दूर राहावं तसेच प्रशासनाकडून जारी करण्यात येणाऱ्या सूचनांचं पालन करावं, असं आवाहन करण्यात आलं आहे. कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास स्थानिक प्रशासन आणि आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेशी तत्काळ संपर्क साधण्याचंही आवाहन करण्यात आलं आहे.
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