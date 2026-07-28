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नागपुरात विजा, मेघगर्जनेसह मुसळधार पावसाने उडवली दाणादाण; दोन तासात 108 मिलिमीटर पावसाची नोंद

नागपुरात विजा आणि मेघगर्जनेसह झालेल्या मुसळधार पावसामुळं (Heavy Rain in Nagpur) संपूर्ण शहरात पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झालं आहे.

Heavy rain in Nagpur
मेघ-गर्जनेसह मुसळधार पाऊस (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 28, 2026 at 7:10 PM IST

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नागपूर : हवामान विभागानं 28 आणि 29 जुलै रोजी पूर्व विदर्भात अतिवृष्टीचा इशारा दिलेला होता. मात्र,आजची सकाळ कडकडीत ऊन सोबतीला घेऊन उगवली. त्यामुळं हवामान खात्यानं आज दिलेला अंदाजही फोल ठरणार अशी काहीशी परिस्थिती होती. मात्र, दुपारी 12 वाजल्यापासून आकाशात काळेभोर ढग दाटून येऊ लागले, काही क्षणात पावसाला सुरुवात झाली आणि बघता बघता पावसाने नागपूरला धोधो धुतलं विजा आणि मेघ-गर्जनेसह मुसळधार पावसानं (Heavy Rain in Nagpur) दाणादाण उडवली. अवघ्या दीड ते दोन तासात नागपूर शहरात 108 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली.


संपूर्ण शहर जलमय : जागोजागी सखल भागांमध्ये पाणी साचल्याच्या तक्रारी येऊ लागल्या आहेत. खोलगट वस्त्यांमध्येही पाणी घुसलं आहे. रस्ते आणि चौकांमध्ये ट्राफिक जॅम झाला आहे. उड्डाणपुलाखाली गुडघ्यापर्यंत पाणी साचलं आहे. त्यामुळं वाहन धारकांची तारांबळ उडाली. अनेक वाहने बंद पडल्यानं वाहतूक व्यवस्था ठप्प झाली. अवघ्या दोन तासांत 108 मिलिमीटर पाऊस बरसला, त्यामुळं मनपा प्रशासनाचीही पोल खोल झाली.

नागपुरात मुसळधार पाऊस (ETV Bhareat Reporter)



मनपाचे दावे ठरले फोल : जवळपास दोन महिन्यांपासून धो धो पावसाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या नागपूरकरांची इच्छा उशिरा का होईना आज पूर्ण झाली. दुपारच्या सुमारास विजा आणि मेघगर्जनेसह बरसलेल्या मुसळधार पावसानं अख्खे शहर धुवून काढले. पावसामुळं ठिकठिकाणी सखल भागांमध्ये पाणी साचलं. नरेंद्र नगरसह शहरातील अन्य उड्डाण पुलाखाली पाणी तुंबल्यानं अनेकांची वाहनं बंद पडली. रस्ते, चौकांमध्ये ट्राफिक जॅम झाल्याचं दृश्य पाहायला मिळालं. दोन-अडीच तासांच्या पावसानं नागपूर महानगरपालिकेच्या मॉन्सूनपूर्व दाव्यांचीही पोल खोल केली.



22 टक्के पावसाची तूट भरून निघणार? : शहरातील अनेक रस्ते, चौकांसह अपार्टमेंट आणि बेसमेंटमध्येही पाणी शिरल्यानं अनेकांना मनःस्ताप सहन करावा लागला. प्रादेशिक हवामान विभागाचा बुधवारीही ऑरेंज अलर्ट असल्यामुळं आणखी दमदार पाऊस अपेक्षित आहे. पावसाळा सुरू झाल्याच्यापासून दोन महिन्यांचा कालावधी लोटला. मात्र, कालपर्यंत मुसळधार पावसानं शहरात हजेरी लावली नव्हती. मंगळवारी अचानक वरुणराजानं तुफान फटकेबाजी करत पावसाचा बॅकलॉगच भरून काढला. हवामान विभागाचा नागपूरसह संपूर्ण विदर्भात दोन दिवस यलो आणि ऑरेंज असा दुहेरी अलर्ट असल्यामुळं आज मोठा पाऊस अपेक्षित होता.


जिकडेतिकडं पाणीच पाणी : जोरदार पावसामुळं शहरातील रस्त्यांवर जिकडं तिकडं पाणीच-पाणी दिसत होतं. शहरातील सर्व रस्ते आणि प्रमुख चौकांसह खुल्या मैदानांनाही तलावाचं स्वरूप आलं होतं. अनेक भागात पाणी भरल्याच्या तक्रारी येत असल्यामुळं अग्निशमन विभागाचीही दमछाक होत आहे. अधिकारी कर्मचाऱ्यांचीही धावपळ सुरू आहे. प्रतापनगर, त्रिमूर्तीनगर, छत्रपती चौक, अशोक चौक, यशोधरानगर, शांतीनगर, बालाजीनगर, धरमपेठ, सुरेंद्रगड, आमदार निवास,पोलिस मुख्यालय, महाल, नारा, पारडी या ठिकाणी पाणी साठलं आहे.

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TAGGED:

RAIN IN NAGPUR
मुसळधार
पूर्व विदर्भात अतिवृष्टी
पावसाने नागपूरला धोधो धुतलं
HEAVY RAIN IN NAGPUR

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