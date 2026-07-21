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राज्यात नंदुरबारमध्ये तब्बल 76 टक्के पावसाची तूट, तर पुण्यातील घाटमाथ्यावर सर्वाधिक पाऊस

राज्यात पावसाची मोठी विषमता दिसून येत आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात पावसाची तब्बल 76 टक्क्यांपर्यंत तूट निर्माण झाली आहे. याउलट पुण्यातील घाटमाथ्यावर आतापर्यंत सर्वाधिक पावसाची नोंद झाली.

Monsoon Update
राज्यातील पाऊस (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 21, 2026 at 4:00 PM IST

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पुणे : यंदाच्या पावसाळ्यात जून महिन्यात सरासरी पेक्षा 47 टक्के पावसाची तूट पाहायला मिळाली. तर जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात राज्यातील अनेक भागांत झालेल्या मुसळधार पावसानंतर जून महिन्यातील काहीसी तूट कमी झाली आहे.

यंदाच्या पावसाळ्याचा विचार केला तर राज्यात सर्वात कमी नंदुरबारमध्ये पाऊस झाला असून सरासरी पेक्षा 76 टक्के पावसाची तूट आहे. तर सर्वात जास्त पाऊस पुणे, रायगड, रत्नागिरी येथील घाटमाथ्यावर झाल्याची माहिती हवामान विभागाचे प्रमुख डॉ. एस. डी. सानप यांनी दिली.

महिती देताना हवामान विभागाचे प्रमुख डॉ.एस.डी.सानप (ETV Bharat Reporter)



कोठे ऑरेंज आणि यलो अलर्ट? : यावेळी हवामान विभागाचे प्रमुख डॉ.एस.डी.सानप म्हणाले की, "सध्या मान्सून सक्रिय आहे. पण पाऊस जास्त कोकण किनारपट्टी, घाटमाथे आणि पूर्व विदर्भ येथे पडताना दिसत आहे. तसेच मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाडा येथे पावसाचा प्रमाण असून हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस आहे. पुढील काही दिवसांचा विचार केला तर कोकण किनारपट्टी येथे 'ऑरेंज अलर्ट' जारी करण्यात आला आहे. तर पुढील 3 दिवस घाटमाथ्यावर ऑरेंज अलर्ट' देण्यात आला आहे. या काळात घाट परिसरात मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. विदर्भ येथे देखील पुढील 2 दिवस 'ऑरेंज अलर्ट' असेल, त्यानंतर तिथे 'यलो अलर्ट' लागू राहील. पूर्व विदर्भात पावसाचा जोर अधिक असण्याचा अंदाज आहे. मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाडा या दोन्ही विभागांसाठी कोणताही अलर्ट देण्यात आलेला नाही. या भागात पाऊस हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस असेल."


पुण्याच्या घाटमाथ्यावर सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस : ते पुढे म्हणाले की, " जुलै महिन्यातील विचार केला तर उत्तर महाराष्ट्रातील नंदुरबार जिल्ह्यात राज्यात सर्वाधिक 76 टक्के पावसाची तूट नोंदवली गेली आहे. तर पुण्याच्या घाटमाथ्यावर सरासरीपेक्षा 50 टक्के अधिक पाऊस झाला आहे. उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये सरासरीपेक्षा 20 ते 30 टक्क्यांहून अधिक तूट आहे. तसेच बीड येथे सरासरी 202 मिमी पावसाच्या तुलनेत केवळ 111.4 मिमी पाऊस झाला असून 45 टक्के तूट आहे. नांदेड येथे सरासरी 287.3 मिमी ऐवजी 159.7 मिमी पाऊस पडल्यानं 44 टक्के तूट नोंदवली गेली आहे".

महाराष्ट्रात मान्सूनचे वारे सक्रिय : कोकण किनारपट्टी आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील घाटमाथ्यांवर सरासरीपेक्षा खूप जास्त पाऊस झाला आहे. सध्या बंगालच्या उपसागरात कोणतेही नवीन कमी दाबाचे क्षेत्र सक्रिय नाही. मात्र, मान्सूनची ट्रफ रेषा सध्या भारताच्या उत्तरेकडील भागाकडं सरकली आहे. यामुळं जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड आणि ओडिशा या राज्यांमध्ये मुसळधार पाऊस पडत आहे. महाराष्ट्रात सध्या मान्सूनचे वारे सक्रिय असले तरी मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात पाऊस हलक्या स्वरूपाचाच असणार असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलं.

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