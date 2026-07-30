सिंधुदुर्गात धरणं तुडुंब! 12 धरणं 100 टक्के भरली, पिण्याच्या पाण्यासह सिंचनाची चिंता मिटली
सिंधुदुर्गात दमदार पावसामुळं 44 धरणांमध्ये सरासरी 76.70 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध झालाय. 12 धरणं तुडुंब भरली असून पिण्याचं पाणी आणि सिंचनाची चिंता मोठ्या प्रमाणात कमी झाली.
Published : July 30, 2026 at 3:14 PM IST
सिंधुदुर्ग : गेल्या काही दिवसांपासून जिल्ह्यात सुरू असलेल्या समाधानकारक पावसामुळं सिंधुदुर्गातील धरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणीसाठा झालाय. जलसंपदा विभागाच्या 29 जुलै रोजीच्या अहवालानुसार जिल्ह्यातील 44 लहान-मोठ्या धरणांमध्ये सरासरी 76.70 टक्के उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध झाला आहे. त्यापैकी 12 धरणं पूर्ण क्षमतेने 100 टक्के भरली असून उर्वरित बहुतांश धरणंही शंभरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचली आहेत. यामुळं आगामी काळातील पिण्याच्या पाण्याबरोबरच सिंचनासाठीही दिलासादायक परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
धरणसाठ्यावर पावसाचा सकारात्मक परिणाम : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गेल्या चार-पाच दिवसांपासून सुरू असलेल्या समाधानकारक पावसाचा सर्वाधिक सकारात्मक परिणाम धरणसाठ्यावर झाला आहे. जून महिन्याच्या अखेरीस पूर्ण क्षमतेने भरणारी धरणं यंदा 'एल निनो'च्या प्रभावाखाली पावसानं घेतलेल्या खंडामुळं अपेक्षित वेगानं भरू शकली नव्हती.
100 टक्के भरलेली धरणं
- देवगड : कोर्ले-सातंडी
- सावंतवाडी : माडखोल, सनामटेब, आंबोली
- कुडाळ : निळेली, हातेरी, पावशी, पुळास
- कणकवली : हरकुळ, ओझरम, लोरे
- दोडामार्ग : शिरवल
लघु प्रकल्पांच्या पाण्यात सातत्यानं वाढ : जुलैच्या अखेरीस झालेल्या दमदार पावसामुळं धरणांमधील पाणीसाठ्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. जलसंपदा विभागाच्या आकडेवारीनुसार, जिल्ह्यातील मोठ्या, मध्यम आणि लघु अशा एकूण 44 प्रकल्पांमध्ये 76.70 टक्के उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीतील प्रकल्पांमध्ये 650.35 दशलक्ष घनमीटर म्हणजेच 77.53 टक्के पाणीसाठा नोंदवण्यात आला आहे. तिलारी आंतरराज्य प्रकल्पात 83.12 टक्के, तर तिलारी जलविद्युत प्रकल्पात 60.86 टक्के पाणीसाठा झाला आहे. मध्यम प्रकल्पांमध्ये देवगड तालुक्यातील कोर्ले-सातंडी धरण 100 टक्के भरलं असून वैभववाडी प्रकल्पात 86.02 टक्के आणि कणकवली प्रकल्पात 64.93 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. लघु पाटबंधारे प्रकल्पांपैकी आंबोली, हातेरी, माडखोल, पावशी, शिरवल, पुळास, हरकुळ, ओझरम, लोरे यांसह अनेक धरणं पूर्ण क्षमतेने भरली आहेत. काही धरणांमध्ये 80 ते 99 टक्के पाणीसाठा असून तीही लवकरच तुडुंब भरण्याची शक्यता आहे. मृद व जलसंधारण विभागाच्या प्रकल्पांमध्ये सध्या 40.77 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध असून या विभागातील लघु प्रकल्पांमध्येही पावसामुळं सातत्यानं वाढ होत आहे.
पाच-सहा दिवस समाधानकारक पाऊस : पाऊस कायम राहिल्यास उर्वरित धरणंही पूर्ण भरतील. यंदा 'एल निनो'च्या प्रभावामुळं पावसानं वारंवार विश्रांती घेतल्यानं जुलै महिना संपत आला तरी सर्व धरणं पूर्ण क्षमतेने भरू शकलेली नव्हती. मात्र, गेल्या काही दिवसांतील मुसळधार पावसामुळं परिस्थितीत मोठा बदल झाला आहे. आणखी पाच-सहा दिवस समाधानकारक पाऊस कायम राहिल्यास जिल्ह्यातील उर्वरित धरणंही पूर्ण क्षमतेनं भरण्याची शक्यता जलसंपदा विभागानं व्यक्त केली आहे.
सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज : हवामान खात्यानं यंदा 'एल निनो'च्या प्रभावामुळं सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. त्यामुळं धरणं पूर्ण भरली तरी पावसानं पुन्हा मोठा खंड घेतला किंवा मान्सून लवकर परतला नाही, तर उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीनं वापर करणं आवश्यक ठरणार आहे.
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