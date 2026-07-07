भंडारदरा धरणातील पाणीसाठ्यात मोठी वाढ, नदीकाठच्या नागरिकांसह शेतकऱ्यांना सतर्क राहण्याचा इशारा
भंडारदरा धरण परिसरात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळं प्रशासनाने सुरक्षेचा उपाय म्हणून धोकादायक धबधबे परिसरात पर्यटनावर पूर्णपणे बंदी घातली आहे.
Published : July 7, 2026 at 2:20 PM IST
अहिल्यानगर (अकोले) : अकोले तालुक्यात गेल्या 24 तासांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळं धरणांतील पाणीसाठ्यात मोठी वाढ झाली आहे. भंडारदरा धरणात आज सकाळी 6 वाजेपर्यंत 5046 एमसीएफटी 45.71 टक्के पाणीसाठा झाला. अवघ्या 24 तासात 1147 एमसीएफटी पाण्याची आवक झाली आहे.
धरणात किती पाणीसाठा? : निळवंडे धरणात 1839 एमसीएफटी 22.07 टक्के तर आढळा धरणात 366 एमसीएफटी 34.53 टक्के पाणीसाठा नोंदवण्यात आला आहे. या तीनही धरणांतून सध्या कोणताही विसर्ग सुरू नसला तरी पावसाचा जोर कायम राहिल्यास पाणीसाठ्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, वाकी धरण पूर्ण क्षमतेनं भरलं असून त्यातील 112.66 एमसीएफटी पाणीसाठा 100 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. त्यामुळं धरणातून 2.199 क्युसेक वेगाने पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे. नदीकाठच्या नागरिकांना आणि शेतकऱ्यांना सतर्क राहण्याचं आवाहन प्रशासनानं केलंय.
धोकादायक धबधबे परिसरात मनाई : गेल्या 24 तासांतील पावसात घाटघर येथे सर्वाधिक 311 मिमी, रतनवाडी 301 मिमी, पांजरे 270 मिमी, भंडारदरा 240 मिमी, वाकी 173 मिमी, निळवंडे 145 मिमी, अकोले 93 मिमी आणि आढळा 70 मिमी पावसाची नोंद झाली. घाटघर परिसराला अहिल्यानगरची चेरापुंजी म्हटलं जातं आणि यंदाही तेथील पावसाने विक्रमी हजेरी लावली आहे. सततच्या मुसळधार पावसामुळं आणि हवामान विभागाच्या अतिवृष्टीच्या इशाऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर वन्यजीव विभागानं कळसूबाई- हरिश्चंद्रगड अभयारण्यातील प्रमुख पर्यटनस्थळांवर पुढील आदेशापर्यंत पर्यटकांना बंदी घातली आहे. सांधणदरी, कळसूबाई शिखर, कोकणकडा, हरिश्चंद्रगड, भैरवगड, अलंग, मदन, कुलंग तसेच धोकादायक धबधबे आणि रिव्हर्स वॉटरफॉल परिसरात प्रवेशास मनाई करण्यात आली आहे.
पर्यटकांनी बंदी आदेशाचं पालन करावं : पावसाळ्यात निसरडे खडक, दाट धुके, वेगवान धबधबे आणि दुर्गम डोंगरवाटा यामुळं अपघातांचा धोका वाढतो. यापूर्वीही या परिसरात पर्यटकांचे जीव गेलेल्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळं पर्यटकांनी बंदी आदेशाचं पालन करावं नदी-नाल्यांपासून सुरक्षित अंतर राखावं आणि प्रशासनाच्या सूचनांचं काटेकोर पालन करावं, असं आवाहन करण्यात आलं आहे.
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