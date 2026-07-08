नाशिकमध्ये मुसळधार पावसामुळं जनजीवन विस्कळीत, दुतोंड्या मारुतीच्या कमरेपर्यंत पाणी, गोदावरीच्या पाणी पातळीत वाढ
नाशिकमध्ये गेल्या दोन दिवसांपासून संततधार पाऊस सुरू आहे. या पावसामुळं गोदावरी नदीच्या पाणी पातळीत वाढ (Godavari River) झाली आहे. यामुळं जनजीवन विस्कळीत झालं आहे.
Published : July 8, 2026 at 3:43 PM IST
नाशिक : गेल्या दोन दिवसापासून सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळं नाशिकचं जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. शहरात अनेक ठिकाणी रस्त्यावरती पाणी साचलं असून खड्ड्यांमध्ये वाहने अडकून पडली आहेत. तर घरात पाणी शिरल्यामुळं नागरिकांचं मोठं नुकसान झालं आहे. गोदावरी नदीची पाणीपातळी वाढली असून नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.
पावसामुळं जनजीवन विस्कळीत : 7 जुलै रोजी त्र्यंबकेश्वरमध्ये ढगफुटीचा अंदाज हवामान खात्यानं वर्तवला होता. मात्र, हा धोका टळला असला तरी नाशिक जिल्ह्यात गेल्या दोन दिवसापासून सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळं जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. रस्त्यावरती मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्यानं वाहनधारकांना अडचणींचा सामन्यात करावा लागत आहे. नाशिक शहरात सिंहस्थ कुंभमेळ्याची कामं सुरू असल्यामुळं रस्त्यावर मोठे खड्डे पडले आहेत, यात अनेक वाहने अडकून पडली आहेत. पावसामुळं नाशिक-त्रंबकेश्वर रस्ता काही काळ बंद झाला होता. तसंच जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी दरड कोसळण्याच्या घटना घडल्या असून सुदैवाने यात कुठलीही जीवीत हानी झाली नाही.
गोदावरी नदीत पूरसदृश्य परिस्थिती : शहरात गेल्या दोन दिवसात 130 मिलिमीटर पर्यंत पाऊस झाला असून शहरातील नदी, नाले ओसंडून वाहत आहेत. शहरातील अनेक ठिकाणचे पाणी गोदावरी नदीत मिसळत असल्यानं गोदावरी नदीत पूरसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. रामकुंड परिसरातील अनेक लहान, मोठी मंदिरं पाण्याखाली गेली आहेत. दुतोंड्या मारुतीच्या कमरेपर्यंत पाणी पोहोचलं आहे. प्रशासनाकडून गोदाकाठ परिसरातील नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. तसंच गोदावरी नदीत कोणी उतरू नये असं आवाहन प्रशासनाच्या वतीनं करण्यात आलं आहे.
नांदूरमधमेश्वर बंधाऱ्यातून 15 हजार 248 क्युसेक्स : नांदूरमधमेश्वर बंधाऱ्यातून आज दुपारी 12 वाजल्यापासून गोदावरी नदीपात्रात 15 हजार 248 क्युसेक्स तसेच चणकापूर धरणातून 5 हजार 345 क्युसेक्स पाण्याचा विसर्ग करण्यात येत आहे. अशात नदीकाठच्या परिसरातील नागरिकांनी सतर्क राहावं. तसेच जनावरे तत्काळ सुरक्षित स्थळी हलवावीत असं आवाहन नाशिक पाटबंधारे विभागाच्या पूर नियंत्रण कक्षाच्या कार्यकारी अभियंता सोनल शहाणे यांनी केलं आहे. पावसाचं प्रमाण कायम राहिल्यास विसर्गात टप्प्याटप्प्याने आणखी वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्यानं गोदावरी नदीपात्रालगतच्या परिसरातील नागरिकांनी विशेष दक्षता घ्यावी असं आवाहन प्रशासनाने केलं आहे.
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