ETV Bharat / state

नाशिकमध्ये मुसळधार पावसामुळं जनजीवन विस्कळीत, दुतोंड्या मारुतीच्या कमरेपर्यंत पाणी, गोदावरीच्या पाणी पातळीत वाढ

नाशिकमध्ये गेल्या दोन दिवसांपासून संततधार पाऊस सुरू आहे. या पावसामुळं गोदावरी नदीच्या पाणी पातळीत वाढ (Godavari River) झाली आहे. यामुळं जनजीवन विस्कळीत झालं आहे.

Nashik Rain Update
दुतोंड्या मारुतीच्या कमरेपर्यंत पाणी पोहोचले (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 8, 2026 at 3:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नाशिक : गेल्या दोन दिवसापासून सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळं नाशिकचं जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. शहरात अनेक ठिकाणी रस्त्यावरती पाणी साचलं असून खड्ड्यांमध्ये वाहने अडकून पडली आहेत. तर घरात पाणी शिरल्यामुळं नागरिकांचं मोठं नुकसान झालं आहे. गोदावरी नदीची पाणीपातळी वाढली असून नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.




पावसामुळं जनजीवन विस्कळीत : 7 जुलै रोजी त्र्यंबकेश्वरमध्ये ढगफुटीचा अंदाज हवामान खात्यानं वर्तवला होता. मात्र, हा धोका टळला असला तरी नाशिक जिल्ह्यात गेल्या दोन दिवसापासून सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळं जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. रस्त्यावरती मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्यानं वाहनधारकांना अडचणींचा सामन्यात करावा लागत आहे. नाशिक शहरात सिंहस्थ कुंभमेळ्याची कामं सुरू असल्यामुळं रस्त्यावर मोठे खड्डे पडले आहेत, यात अनेक वाहने अडकून पडली आहेत. पावसामुळं नाशिक-त्रंबकेश्वर रस्ता काही काळ बंद झाला होता. तसंच जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी दरड कोसळण्याच्या घटना घडल्या असून सुदैवाने यात कुठलीही जीवीत हानी झाली नाही.

नाशिकमध्ये मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत (ETV Bharat Reporter)



गोदावरी नदीत पूरसदृश्य परिस्थिती : शहरात गेल्या दोन दिवसात 130 मिलिमीटर पर्यंत पाऊस झाला असून शहरातील नदी, नाले ओसंडून वाहत आहेत. शहरातील अनेक ठिकाणचे पाणी गोदावरी नदीत मिसळत असल्यानं गोदावरी नदीत पूरसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. रामकुंड परिसरातील अनेक लहान, मोठी मंदिरं पाण्याखाली गेली आहेत. दुतोंड्या मारुतीच्या कमरेपर्यंत पाणी पोहोचलं आहे. प्रशासनाकडून गोदाकाठ परिसरातील नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. तसंच गोदावरी नदीत कोणी उतरू नये असं आवाहन प्रशासनाच्या वतीनं करण्यात आलं आहे.

Nashik Rain Update
नाशिकमध्ये मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत (ETV Bharat Reporter)




नांदूरमधमेश्वर बंधाऱ्यातून 15 हजार 248 क्युसेक्स : नांदूरमधमेश्वर बंधाऱ्यातून आज दुपारी 12 वाजल्यापासून गोदावरी नदीपात्रात 15 हजार 248 क्युसेक्स तसेच चणकापूर धरणातून 5 हजार 345 क्युसेक्स पाण्याचा विसर्ग करण्यात येत आहे. अशात नदीकाठच्या परिसरातील नागरिकांनी सतर्क राहावं. तसेच जनावरे तत्काळ सुरक्षित स्थळी हलवावीत असं आवाहन नाशिक पाटबंधारे विभागाच्या पूर नियंत्रण कक्षाच्या कार्यकारी अभियंता सोनल शहाणे यांनी केलं आहे. पावसाचं प्रमाण कायम राहिल्यास विसर्गात टप्प्याटप्प्याने आणखी वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्यानं गोदावरी नदीपात्रालगतच्या परिसरातील नागरिकांनी विशेष दक्षता घ्यावी असं आवाहन प्रशासनाने केलं आहे.


हेही वाचा -

  1. गोदावरीत मोठी दुर्घटना : 40 प्रवाशांना घेऊन जाणारी बोट बुडाली, दोन महिलांचा मृत्यू
  2. गोदावरी नदीने ओलांडली धोक्याची पातळी; विष्णुपुरी जलाशयाचे 17 दरवाजे उघडण्यात आले
  3. गोदावरी नदीला पुन्हा पूर; इगतपुरीत गावांचा संपर्क तुटला, गोदाकाठची मंदिरं पाण्याखाली - पाहा व्हिडिओ

TAGGED:

गोदावरी नदी
GODAVARI RIVER
गोदावरी नदीत पूर
MAHARASHTRA RAIN UPDATE 2026
NASHIK RAIN UPDATE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.