महाराष्ट्रात यंदा सरासरीच्या 98% पावसाचा अंदाज पण...; विदर्भात पाऊस उशिरानंच येणार
महाराष्ट्रात यंदा सरासरीच्या जवळ-जवळ शंभर टक्के पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला. पण तब्बल 3 आठवड्यांच्या 'मोठ्या खंडा'ची भीतीही व्यक्त केली जातेय.
Published : June 1, 2026 at 8:27 PM IST|
Updated : June 1, 2026 at 9:01 PM IST
पुणे/नागपूर - मान्सून अंदमान निकोबार येथे दाखल झाल असून लवकरच केरळ येथे दाखल होणार आहे. यंदा एलनिनोचा धोका असल्यानं यंदा पाऊस कमी प्रमाणात होणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. हवामान तज्ज्ञ डॉ. रामचंद्र साबळे यांनी यंदाच्या मान्सूनचा अंदाज व्यक्त केला असून त्यांच्या अंदाजानुसार यंदा राज्यात सरासरीच्या 98% पावसाचा अंदाज असून तब्बल 3 आठवड्यांच्या मोठा खंड पडणार असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
पुण्यात आज हवामान तज्ज्ञ डॉ. रामचंद्र साबळे यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी त्यांनी यंदाच्या मान्सूनचा अंदाज व्यक्त केला आहे. राज्यातील प्रमुख चारही कृषी विद्यापीठांच्या (राहुरी, अकोला, परभणी आणि दापोली) वेधशाळांमधील गेल्या 30 वर्षांच्या हवामान डेटाचं विश्लेषण करून हा अंदाज तयार करण्यात आला आहे.
यावेळी रामचंद्र साबळे म्हणाले की, गेल्या 23 वर्षांपासून आम्ही अंदाज व्यक्त करत आहोत. मॉडेल एररचा विचार केला तर 93 टक्के काही ठिकाणी तर काही ठिकाणी 103 टक्के पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. मात्र, यंदाच्या पावसाळ्यात तब्बल तीन-तीन आठवड्यांचे मोठे खंड पडण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी जमिनीत पुरेशी ओल झाल्याशिवाय आणि चांगला पाऊस पडल्याशिवाय घाईघाईने पेरण्या करू नये. तसंच कमी कालावधीचं पीक शेतकऱ्याने घेतलं पाहिजे. हा अंदाज कमाल तापमान, सकाळ आणि दुपारची सापेक्ष आर्द्रता, वाऱ्याचा ताशी वेग आणि सूर्यप्रकाशाचा कालावधी या निकषावर आधारीत आहे. वाऱ्याचा ताशी वेग, सूर्यप्रकाशाचा कालावधी सर्व ठिकाणी कमी आढळल्याने महाराष्ट्रातील सर्वच जिल्ह्यात पावसात मोठे खंड राहतील. कमी दिवसात अधिक पाऊस आणि काही काळ पावसात मोठे खंड असे हवामान राहील असं यावेळी ते म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले की, विभागनिहाय अंदाज घेतला तर पश्चिम विदर्भ विभागात सरासरीच्या 97 टक्के पाऊस पडणार आहे तर मध्य विदर्भ विभागात नागपूर आणि यवतमाळ येथे 100 टक्के पाऊस पडणार आहे. पूर्व विदर्भ विभागात 96 टक्के पाऊस, मराठवाडा विभागात परभणी येथे 100 टक्के, कोकण विभागात 100 टक्के, उत्तर महाराष्ट्र विभागात 96 टक्के, पश्चिम महाराष्ट्रात कोल्हापूर येथे 96 टक्के, कराड येथे 97 टक्के, पाडेगाव 98 टक्के, सोलापूर 96 टक्के, राहुरी 99 टक्के आणि पुण्यात 100 टक्के पाऊस पडणार आहे.
रामचंद्र साबळे यांनी सांगितलं की, एलनिनोबाबत पॅनिक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पण सध्या तापमान पाहिलं तर सरासरीपेक्षा पेक्षा कमी असून शेतकऱ्यांनी त्यांचा उत्साह हा कमी न करता योग्य नियोजन करून पिकांची पेरणी केली पाहिजे असं यावेळी साबळे म्हणाले.
विदर्भातील पावसाचं आगमन उशिरा होण्याची शक्यता - मॉन्सून केरळमध्ये दाखल झाल्यानंतर विदर्भात पोहोचण्यासाठी साधारणपणे 10 ते 12 दिवस लागतात. केरळमध्येच विलंब होत असल्यानंच विदर्भातील आगमनाची संभाव्य तारीखही पुढे जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. परिणामी खरीप हंगामाच्या तयारीत असलेल्या शेतकऱ्यांचे लक्ष आता मॉन्सूनच्या पुढील हालचालींकडे लागलं आहे. मॉन्सून उशिरा पोहोचण्याची शक्यता असली तरी विदर्भातील काही भागांत मेघगर्जनेसह मॉन्सूनपूर्व सरी पडू शकतात. त्यामुळे उष्णतेपासून काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे.
शेतकऱ्यांची चिंता वाढली - खरीप पेरणीचे नियोजन मॉन्सूनच्या आगमनावर अवलंबून असल्याने त्याच्या विलंबामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचं वातावरण आहे. मात्र, हवामान तज्ज्ञांच्या मते मॉन्सूनची प्रगती थांबलेली नसून ती तात्पुरती मंदावली आहे. पुढील काही दिवसांत परिस्थिती अनुकूल झाल्यास मॉन्सून पुन्हा वेग पकडू शकतो. एकूणच, मॉन्सूनच्या मंदावलेल्या वाटचालीमुळे विदर्भातील पावसाची प्रतीक्षा वाढली असली तरी आगामी आठवड्यात परिस्थितीत सकारात्मक बदल होण्याची शक्यता कायम आहे.