येत्या नवीन वर्षात राज्यात सार्वजनिक सुट्ट्यांचा बंपर धमाका, तब्बल २४ सुट्ट्या, वाचा संपूर्ण लिस्ट
Maharashtra Public Holidays 2026 list : २०२६ या वर्षातील सार्वजनिक सुट्ट्या महाराष्ट्र सरकारकडून जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
Published : December 12, 2025 at 12:44 PM IST
मुंबई Maharashtra Public Holidays 2026 list : काही दिवसांवर येवून ठेपलेल्या २०२६ या वर्षातील सार्वजनिक सुट्ट्या महाराष्ट्र सरकारकडून जाहीर करण्यात आल्या आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे, राज्य सरकारकडून यावेळी पाडव्याच्या दिवशीही सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यात आलीय. या वर्षात २४ सुट्ट्या असणार आहेत.
सुट्ट्यांची अधिसूचना जारी : सामान्य प्रशासन विभागाकडून सार्वजनिक सुट्ट्यांची अधिसूचना काढण्यात आलीय. २०२६ या वर्षातील पहिली सार्वजनिक सुट्टी २६ जानेवारीला आहे, तर शेवटची सुट्टी २५ डिसेंबरला असणार आहे. यात एक सुट्टी अतिरिक्त मिळणार आहे. राज्य सरकारकडून बँकांना आपले वार्षिक रोखे पूर्ण करण्यासाठी १ एप्रिललाही सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केलीय. ही सुट्टी फक्त बँकांसाठीच असणार आहे.
२०२६ मधील सार्वजनिक सुट्ट्या -
प्रजासत्ताक दिन - २६ जानेवारी २०२६, सोमवार
महाशिवरात्री - १५ फेब्रुवारी २०२६, रविवार
छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती - १९ फेब्रुवारी २०२६, गुरुवार
होळी (दुसरा दिवस) - ३ मार्च २०२६, मंगळवार
गुढीपाडवा - १९ मार्च २०२६, गुरुवार
रमझान ईद - २१ मार्च २०२६, शनिवार
रामनवमी - २६ मार्च २०२६, गुरुवार
महावीर जयंती - ३१ मार्च २०२६, मंगळवार
गुड फ्रायडे - ३ एप्रिल २०२६, शुक्रवार
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती - १४ एप्रिल २०२६, मंगळवार
महाराष्ट्र दिन - १ मे २०२६, शुक्रवार
बुद्ध पौर्णिमा - १ मे २०२६, शुक्रवार
बकरी ईद - २८ मे २०२६, गुरुवार
मोहरम - २६ जून २०२६, शुक्रवार
ईद ए मिलाद - २६ ऑगस्ट २०२६,बुधवार
गणेश चतुर्थी १४ सप्टेंबर २०२६, सोमवार
महात्मा गांधी जयंती - २ ऑक्टोबर, शुक्रवार
दसरा - २० ऑक्टोबर २०२६,मंगळवार
दिवाळी (लक्ष्मीपूजन) - ८ नोव्हेंबर २०२६, रविवार
दिवाळी (बलिप्रतिपदा) - १० नोव्हेंबर २०२६, मंगळवार
गुरुनानक जयंती २४ नोव्हेंबर २०२६, मंगळवार
ख्रिसमस - २५ डिसेंबर २०२६, शुक्रवार
