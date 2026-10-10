पुण्यातील प्रदूषण नियंत्रण मंडळात खळबळ! कथित आर्थिक व्यवहार प्रकरणी पाच अधिकारी निलंबित
पुण्यातील प्रदूषण नियंत्रण मंडळात खळबळ उडाली आहे. कथित आर्थिक व्यवहार प्रकरणी पाच अधिकारी निलंबित करण्यात आले आहेत.
Published : October 10, 2026 at 10:41 AM IST
पुणे : महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पुण्यातील कार्यालयामध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. उद्योगांना उभारणी आणि संचालनासाठी परवानगी देण्याच्या प्रक्रियेशी संबंधित कथित आर्थिक देवाणघेवाणीच्या प्रकरणाबाबत तब्बल पाच अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
पाच अधिकारी निलंबित - महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वतीनं जी कारवाई करण्यात आली त्यात एक प्रादेशिक अधिकारी, दोन उपप्रादेशिक अधिकारी आणि तीन क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. उद्योगांना परवानगी देण्याच्या प्रक्रियेशी संबंधित कथित आर्थिक व्यवहारांबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या तक्रारींसोबत व्हिडिओचे पुरावे सादर करण्यात आल्याचे कार्यालयीन आदेशांत नमूद आहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण? - याबाबत अधिक माहिती अशी की, उद्योगांना परवानगी देण्याच्या प्रक्रियेशी संबंधित कथित आर्थिक व्यवहारांबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्याचे व्हिडिओ देखील समोर आले होते. याबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यावर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून खुलासे मागवण्यात आले होते. मात्र, सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी हे खुलासे समाधानकारक नसल्याचे नमूद करत अमान्य केले. त्यानंतर विभागीय चौकशीच्या अधीन राहून निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
सखोल व निष्पक्ष चौकशी होणार - या प्रकरणातील कथित आर्थिक देवाणघेवाण आणि परवानगी मंजुरी प्रक्रियेतील संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका याबाबत सखोल व निष्पक्ष चौकशी केली जाणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पुणे विभागाने दिली.