'ऑपरेशन टायगर'च्या चर्चेनंतर 'मातोश्री'वर तातडीची बैठक; संजय राऊत म्हणाले,'विरोधकांचा 'ऑपरेशन लांडगा' करणार!'
शिवसेनेच्या (यूबीटी) खासदारांच्या कथित पक्षप्रवेशाच्या 'ऑपरेशन टायगर' चर्चेनंतर उद्धव ठाकरेंनी रविवारी 'मातोश्री'वर खासदारांची तातडीची बैठक घेत चर्चा केली. बैठकीनंतर खासदार राऊत यांनी सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली.
Published : June 14, 2026 at 5:48 PM IST
मुंबई : राज्यात एका बाजूला विधान परिषद निवडणुकींचा बिगुल वाजला असताना दुसरीकडं 'ऑपरेशन टायगर'ची मोठ्या प्रमाणावर चर्चा आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे काही खासदार हे एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश करणार असल्याची चर्चा आहे. अशावेळी रविवारी उद्धव ठाकरे यांनी लोकसभेतील शिवसेना (यूबीटी) खासदारांची बैठक मातोश्रीवर घेतली.
मातोश्रीमधील बैठकीमध्ये खासदार अरविंद सावंत, खासदार राजाभाऊ वाझे, खासदार संजय दिना पाटील आणि खासदार अनिल देसाई हे प्रत्यक्ष हजर राहिले. तर इतर सर्व खासदार हे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित होते, अशी माहिती खासदार संजय राऊत यांनी दिली.
आम्ही विरोधकांचा 'ऑपरेशन लांडगा' करणार : "शिवसेनेचे सर्व खासदार हे एकत्र असून आम्हाला कोणाचीही भीती नाही. ही बैठक ऑपरेशन टायगरनंतरची बैठक नसून एक साधी नियोजित बैठक आहे. दर महिन्याला पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी लोकसभेतील सर्व खासदारांची बैठक घेत असतात. त्या अनुषंगानं ही बैठक झाली. 'ऑपरेशन टायगर' विषयी आम्हाला माहित नाही. कारण आम्ही स्वतः सगळे वाघ आहोत. आम्ही विरोधकांचा 'ऑपरेशन लांडगा' करणार आहोत," असं खासदार संजय राऊतांनी सत्ताधाऱ्यांना टोला लगावला.
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आज 'मातोश्री'वर लोकसभेतील सर्व खासदारांची महत्त्वाची बैठक बोलावली— Sanjay Raut (@rautsanjay61) June 14, 2026
बैठकीत
अरविंद सावंत
अनिल देसाई
संजय दिना पाटील
राजाभाऊ वाझे
हे उपस्थित होते.शिवाय
ओमराजे निंबाळकर
भाऊसाहेब वाघचौरे
नागेश आष्टीकर
संजय देशमुख हे खासदार व्हर्चुअली…
प्रत्यक्ष उपस्थित खासदार :
- अरविंद सावंत : मुंबई दक्षिण
- अनिल देसाई : मुंबई दक्षिण मध्य
- राजाभाऊ वाजे : नाशिक
- संजय दिना पाटील : मुंबई उत्तर-पूर्व
ऑनलाईन सहभागी झालेले खासदार :
- संजय देशमुख : यवतमाळ - वाशिम
- नागेश पाटील आष्टीकर : हिंगोली
- संजय जाधव : परभणी
- भाऊसाहेब वाकचौरे : शिर्डी
- ओमराजे निंबाळकर : धाराशिव
माझे आणि एकनाथ शिंदे यांचे उत्तम संबंध : "मी शिवसेनेतच (उबाठा) असून मला कोणताही प्रकारची ऑफर आलेली नाही. माझे एकनाथ शिंदे यांच्यांशी जुने आणि वैयक्तिक संबंध आहेत. ते उपमुख्यमंत्री असल्यानं कामानिमित्त किंवा घरगुती समारंभांना आम्ही एकमेकांना भेटत असतो. याचा अर्थ असा होत नाही की मी त्यांच्यासोबत जात आहे. दुसरीकडं ऑपरेशन टायगर या केवळ अफवा आहेत. गेल्या दोन महिन्यापासून या विषयाच्या चर्चा सुरू आहेत. जर ऑपरेशन टायगर होणार असेल तर ते कोणालाही समजणार नाही," अशी प्रतिक्रिया शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय दिना पाटील यांनी दिली.
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