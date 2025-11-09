"सिंधुदुर्गात राणे म्हणतील तसंच होणार, ठाकरेंच्या सेनेशी युती नाही"- उदय सामंत
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत शिवसेना नेते उदय सामंत यांनी मोठं वक्तव्य केलं आहे. शिवसेना महायुतीच्या माध्यमातूनच निवडणूक लढणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
Published : November 9, 2025 at 7:51 AM IST
सिंधुदुर्ग : राज्यात शिवसेना आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांच्यातील वादाची ठिणगी कायम असताना जिल्ह्यातील कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीत दोन्ही गटांमधील युतीच्या चर्चांना वेग आला होता. मात्र, यावर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट शब्दांत खुलासा करत यू-टर्न घेतला आहे. ते कुडाळ येथे बोलत असताना म्हणाले की, "अशी कोणतीही युती होणार नाही. भाजपा नेते नारायण राणे यांची भूमिका आम्हाला मान्य आहे. महायुतीमध्ये मिठाचा खडा पडू देणार नाही".
'महायुतीत मिठाचा खडा पडू देणार नाही' : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आगामी नगरपंचायत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर खासदार नारायण राणे यांनी कणकवली येथील पत्रकार परिषदेत महायुती झाली पाहिजे, असं सूचक विधान केलं होतं. याबाबत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी जिल्ह्याच्या दौऱ्यादरम्यान कुडाळ एमआयडीसी विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत सविस्तर प्रतिक्रिया दिली.
माजी मुख्यमंत्री आणि माजी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना राजकारणातील प्रदीर्घ अनुभव आहे. राणेंना विचारूनच पाऊल उचलावं, असं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आम्हाला स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे राणे जे बोलतात, त्याला खूप महत्त्व आहे-मंत्री, उदय सामंत
राणेंनी महायुतीनं एकत्रितपणे पुढे जावं, अशी भूमिका मांडली आहे. "युती व्हावी, ही राणेंची इच्छा आहे. आमचीही समन्वयातून युती व्हावी, अशी भूमिका आहे. मात्र, तसं घडले नाही, तर शिवसेना स्वतंत्रपणे लढेल," असंही सामंतांनी स्पष्ट केलं. सोबतच, युतीच्या शक्यतेवर बोलताना त्यांनी सांगितलं, "युती होणार असेल, तर मिठाचा खडा पडू देणार नाही". अशा स्थितीत जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महायुतीच्या एकजुटीला बळकटी मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
'शिवसेना महायुतीच्या माध्यमातूनच निवडणुकीत उतरणार' : कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीत शिवसेना, शिवसेना (उबाठा) आणि शहर विकास आघाडी यांच्यात युती होत असल्याच्या चर्चा आहेत. मात्र, त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं तथ्य नसल्याचं उद्योगमंत्री उदय सामंतांनी स्पष्ट केलं. शिवसेना कधीही ठाकरेंच्या शिवसेनेबरोबर युती करणार नाही, अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यात भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर बोलताना सामंत म्हणाले, "रत्नागिरी जिल्ह्यात महायुती झाली आहे. कणकवलीतील युतीच्या चर्चा पूर्णपणे निराधार आहेत. शिवसेना महायुतीच्या माध्यमातूनच निवडणुकीत उतरणार आहे. ठाकरेंच्या सेनेशी कोणतीही युती होणार नाही."
राजन तेली महायुतीला सहकार्य करतील : माजी आमदार राजन तेली यांच्याबाबत खासदार नारायण राणेंनी केलेल्या विधानांवर प्रतिक्रिया देताना सामंतांनी स्पष्ट केलं की, "राजन तेली हे महायुतीमध्ये कुठेही अडसर ठरणार नाहीत. ते महायुतीच्या बाजूनं पूर्णपणे सहकार्य करतील."
'उद्धव ठाकरेंकडे कार्यकर्ते उरले नाहीत' : उद्धव ठाकरेंना जोरदार टोला लगावताना सामंत म्हणाले, "उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आता कोणतेही कार्यकर्ते उरलेले नाहीत. त्यामुळे ते आता मतदारयादी तपासत बसले आहेत. याआधी त्यांनी कधीही मतदारयादी तपासली नव्हती, म्हणून त्यांना हे सगळे नवल वाटत आहे." "ते जे व्होटबंदी करायला सांगत आहेत, त्यांचं कोणीही ऐकणार नाही. महायुती एकसंध आहे. तीच निवडणुकीत यशस्वी होईल," असा विश्वासही सामंतांनी व्यक्त केला.
