शिर्डीचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे संपर्काबाहेर; कन्या श्वेता वाकचौरे यांनी दिलं स्पष्टीकरण
शिर्डीचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांचा फोन नॉट रीचेबल येत आहे. यावर कन्या श्वेता वाकचौरे (Shweta Wakchaure) यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.
Published : June 14, 2026 at 3:56 PM IST
शिर्डी : शिवसेनेचे (यूबीटी) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आज मुंबईतील मातोश्री निवासस्थानी पक्षाच्या खासदारांची महत्त्वाची बैठक बोलावली आहे. राज्यातील सध्याच्या राजकीय घडामोडी आणि कथित 'ऑपरेशन टायगर'च्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीकडं विशेष लक्ष लागलं आहे. मात्र, बैठकीपूर्वी शिर्डीचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे हे संपर्काबाहेर असल्याची माहिती समोर आल्यानं राजकीय चर्चांना उधाण आलं आहे.
शिवसेनेच्या मेळाव्यालाही वाकचौरे अनुपस्थित : भाऊसाहेब वाकचौरे हे दोन दिवसांपूर्वी पुण्याला जात असल्याचं सांगून आपल्या निवासस्थानातून बाहेर पडले होते. त्यांच्यासोबत त्यांच्या पत्नीही असल्याची माहिती मिळाली आहे. मात्र, त्यानंतर त्यांच्याशी संपर्क होत नसल्याचं सांगितलं जात आहे. काही दिवसांपूर्वी शिर्डीत आयोजित करण्यात आलेल्या शिवसेनेच्या मेळाव्यालाही वाकचौरे अनुपस्थित होते. त्यावेळी शिवसैनिकांसह पक्षाचे ज्येष्ठ नेते चंद्रकांत खैरे यांनीही नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच, वाकचौरे हे शिंदे गटात जाणार असल्याचा दावा करत त्यांनी असा निर्णय घेऊ नये, असा इशाराही दिला होता.
राजकीय वाटचालीबाबत तर्क-वितर्कांना जोर : या सर्व घडामोडींनंतर भाऊसाहेब वाकचौरे म्हणाले, "मला ठाकरे गटातूनच शिंदे गटाकडं ढकललं जात आहे," असं वक्तव्य केलं होतं. मात्र, त्यांनी आपल्या पुढील राजकीय भूमिकेबाबत कोणतेही स्पष्ट संकेत दिले नव्हते. दरम्यान, आज उद्धव ठाकरे यांच्या बैठकीच्या दिवशीच वाकचौरे पुन्हा एकदा संपर्काबाहेर असल्यानं त्यांच्या पुढील राजकीय वाटचालीबाबत तर्क-वितर्कांना अधिक जोर आला आहे. आता ते बैठकीला उपस्थित राहतात की नवा राजकीय निर्णय जाहीर करतात, याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
श्वेता वाकचौरे यांनी दिलं स्पष्टीकरण : दरम्यान, खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्याबाबत राजकीय वर्तुळात सुरू असलेल्या विविध चर्चांवर अखेर त्यांच्या कुटुंबीयांकडून स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे. भाऊसाहेब वाकचौरे अचानक कुठे गेले आहेत आणि त्यांच्याशी संपर्क का होत नाही, या प्रश्नांवर त्यांची कन्या श्वेता वाकचौरे यांनी माहिती दिली. श्वेता वाकचौरे यांनी सांगितलं की, "माझ्या आत्याची प्रकृती खालावल्यामुळं त्या सध्या रुग्णालयात दाखल आहेत. याच कौटुंबिक आपत्कालीन परिस्थितीमुळं माझे वडील भाऊसाहेब वाकचौरे आणि आई दोघेही तातडीने बाहेरगावी गेले आहेत."
ऑपरेशन टायगरशी संबंध नसल्याचा दावा : 'ऑपरेशन टायगर' किंवा इतर कोणत्याही राजकीय घडामोडींमध्ये भाऊसाहेब वाकचौरे यांचा सहभाग असल्याच्या चर्चां श्वेता वाकचौरे यांनी पूर्णपणे फेटाळून लावले आहे. "आमचा अशा कोणत्याही विषयाशी काहीही संबंध नाही. केवळ आत्याच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळं आई-वडील बाहेरगावी गेले आहेत," असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
संपर्क का होत नाही? : भाऊसाहेब वाकचौरे यांचा फोन नॉट रीचेबल येत असल्याच्या प्रश्नावर बोलताना श्वेता वाकचौरे म्हणाल्या, "कालच आमचे त्यांच्याशी बोलणे झाले होते. आत्याच्या तब्येतीची चौकशी करण्यासाठीच आमचा संपर्क झाला होता. त्यामुळं कोणत्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये", असं आवाहनही त्यांनी यावेळी केलं.
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