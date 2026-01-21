'मनसेनं कल्याण डोंबिवलीमध्ये आमच्यासोबत येणं हे स्वाभाविक'-संजय शिरसाट

ETV Bharat / state

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत मनसेनं शिवसेनेला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणात समीकरणं बदलणार असल्याची चर्चा आहे. त्यावर शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय शिरसाट यांनी प्रतिक्रिया दिली.

समाजकल्याण मंत्री संजय शिरसाट (Source- ETV Bharat Reporter)
छत्रपती संभाजीनगर - महापालिका निवडणुकीत मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि शिवसेनेचे (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे हे एकत्र आले होते. मात्र, निवडणुकीच्या निकालानंतर शिवसेनेला (यूबीटी) मनसेकडून धक्का बसला आहे. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेतील मनसेच्या 5 नगसरसेवकांनी शिवसेनेला पाठिंबा दिला. त्यावर समाज कल्याणमंत्री तथा शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय शिरसाट यांनी प्रतिक्रिया देत मनसेनं कल्याण डोंबिवलीमध्ये आमच्यासोबत येणं हे स्वाभाविक आहे, असे म्हटलं आहे.

समाजकल्याण मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले," आमची शिवसेना भाजपची तिथं (कल्याण-डोंबिवलीत) युती आहे. यावेळी अनेक लोक आम्हाला पाठिंबा देण्याच्या मनस्थितीत आहेत. मनसेनं आम्हाला स्वतःहून विकासाच्या दृष्टिकोनातून पाठिंबा देत असल्याचं सांगितलं. त्यामुळे त्यांचं स्वागतच आहे. शिवसेना भाजपा एकत्रित आहेत. आता मनसे आली तर काहीतरी जुळवा-जुळवी होईल. आणखीन काही थोडाफार होईल. आम्ही वेगळी सत्ता स्थापन करू, असा कुठलाही प्रकार नाही. त्यामुळे जो काही गैरसमज पसरला जातोय, तो अत्यंत चुकीचा आहे", असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

संजय शिरसाट यांची प्रतिक्रिया (Source- ETV Bharat Reporter)

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये भाजपाचे जास्त नगरसेवक आले आहेत. त्यामुळे आम्हीदेखील स्वतःहून त्यांना आता पाठिंबा देत आहोत. जरी आम्ही वेगळं लढलो असेल तरी युतीचा धर्म पाळण्याचं काम आम्ही करत आहोत. युतीधर्मामध्ये आम्ही कुठेही अडचण आणणार नाहीत-शिवसेनेचे प्रवक्ते, संजय शिरसाट

युतीसोबत जाऊ- "शिवसेनेचे नेते तथा खासदार श्रीकांत शिंदे अजून काही बोललेले नाहीत. (कल्याण डोंबिवली महापालिकेत) महापौर शिवसेनेचा होईल. पण, उपमहापौराबद्दल त्यांनी कुठलीही घोषणा केलेली नाही. वरिष्ठ नेते जेव्हा युतीमध्ये बसतील, तेव्हा सर्व ठरवलं जाईल. त्यामुळे आमच्या महायुतीमध्ये काही फरक होईल, असं समजण्याचं कुठलंही कारण नाही. आमचा महायुतीचाच महापौर त्या ठिकाणी असणार आहे. त्याची चिंता करण्याची गरज नाही", असे संजय शिरसाट यांनी स्पष्ट केलं.


पराभूत नगरसेवकांना भेटणार- मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपानं प्रचारात मदत न केल्याचा आरोप शिवसेनेचे नेते समाधान सरवणकर यांनी केला. त्यावर शिवसेनेचे नेते संजय शिरसाट यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितलं की, "सरवणकर यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं जाणार आहे. पराभवाची कारणे शोधण्यात येणार आहेत. त्याची शहानिशा केली जाईल. पक्षाचे प्रमुख पराभूत उमेदवारांना चर्चेसाठी बोलावणार आहेत".

