"भोंदू खरात प्रकरण असंच बाहेर आलेलं नाही, ठरवून प्रकरण बाहेर आलं"-रोहित पवार यांचे गंभीर आरोप
आमदार रोहित पवार यांनी भोंदू बाबा अशोक खरात प्रकरणावर गंभीर आरोप केले आहेत. जाणून घ्या, सविस्तर माहिती.
Published : April 12, 2026 at 12:01 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर - "ज्या पद्धतीनं अशोक खरात काम करत होता, त्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे. पण, खरातला इतक्या गोष्टी माहित आहेत. इतक्या नेत्यांची नाव माहित आहेत. जर सामान्यांचे व्हिडिओ बाहेर आले असतील तर नेत्यांचे व्हिडिओ फोटो बाहेर कसे आले नाहीत? खरात आत्महत्या करू शकतो किंवा त्याचा एन्काऊंटर होऊ शकतो", अशी शक्यता राष्ट्रवादीचे (शरदचंद्र पवार) रोहित पवार यांनी वर्तवली आहे.
भोंदू खरात प्रकरण ठरवून बाहेर आणलं- आमदार रोहित पवार यांनी कथित ऑपरेशन टायगरबद्दल एक्स मीडियात पोस्ट करून प्रादेशिक भाजपाचे सत्तेतील मित्रपक्ष विरोधी पक्षाचे आमदार खासदार फोडणार असल्याच्या बातम्या बघितल्या, परंतु वस्तुस्थिती मात्र वेगळीच आहे. पुढच्या महिन्याच्या शेवटपर्यंत सत्तेतल्या मोठ्या पक्षाकडून सत्तेतल्या त्यांच्या मित्रांचीच शिकार केली जाणार असल्याची पक्की माहिती आहे. महाराष्ट्राला काळिमा फासणारे भोंदू खरात प्रकरण असंच बाहेर आलेलं नाही. तर ठरवून आणलं गेलं असून ही फक्त सुरुवात आहे. आज भाजप मित्रपक्षांप्रती जरी ‘ए दोस्ती हम नही छोडेंगे’ ची भावना दाखवत असले तरी उद्या मित्रपक्षांची भावना भाजपाबाबत “जा बेवफा जा हमे…” याहून वेगळी असणार नाही, हे नक्की आहे. त्यामुळे आपलीच भाजपाकडून शिकार होऊ नये, यासाठी मित्रपक्षांनी अधिक काळजी घेणंच उचित राहील.
खरातच्या खात्यात इतके पैसे कसे?- "27 जानेवारी, 28 जानेवारी, 29 जानेवारी या तीन महत्त्वाच्या दिवशी अशोक खरात याच्या बँक खात्यात एवढी मोठी उलाढाल झाली कशी? कारण 28 जानेवारीला दादाचा त्या ठिकाणी अपघातात मृत्यू झाला. त्या तीन दिवसांमध्ये त्याच्याबरोबर कोणता नेता, कशासाठी तिथे येत होता? या सगळ्या गोष्टी खरातला माहीत असल्यामुळे आम्हाला असं वाटतं उद्या त्यानं आत्महत्या केली, असं दाखवलं जाईल. नाहीतर एन्काऊंटरमध्ये त्याला मारला जाईल", अशी भीती आमदार रोहित पवार यांनी व्यक्त केली.
"मुंबईमध्ये एका मुलीवर अत्याचार झाला. त्यावेळी एका माणसाला पकडलं. मात्र, त्याकडे बरीच माहिती होती. तो मालक काय करत होता, किती मुलींवर याच्या आधी अत्याचार झाले होते? पण, त्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला कळण्याअगोदर त्या माणसाला त्या ठिकाणी खोट्या एन्काऊंटरमध्ये मारलं गेल्याची चर्चा आहे. खरातच्या बाबतीत अशी गोष्ट घडू नये. कारण, खरातकडे भरपूर माहिती आहे", अस रोहित पवार यांनी सांगितलं.
बारामती पोट निवडणुकीत आम्हाला बोलावले नाही तरी अजित दादांसाठी आम्ही प्रचारासाठी जाणार आहोत. पवार साहेबांनी तर अप्रत्यक्षरित्या प्रचाराला सुरुवातदेखील केली आहे. या निवडणुकीत उमेदवार पाहून मतदान होणार नाही. दादांना जेवढ मताधिक्य मिळत होते, तेवढेच मताधिक्य मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे.-राष्ट्रवादीचे (शरदचंद्र पवार) आमदार, रोहित पवार
सुनेत्रा पवार यांच्या प्रचाराला जाणार- "बारामती पोटनिवडणुकीत अजितदादाकडं बघून नक्कीच त्या ठिकाणी प्रचाराला जाईल. प्रचाराला बोलावलं नसलं तरी ही निवडणूक आताच्या उमेदवाराकडे बघून होती, असं नाही. अजितदादाचं कार्य, अजितदादाची पद्धत, स्टाईल आणि त्यांनी केलेलं आजपर्यंत केलेलं कार्य या सगळ्या गोष्टीकडे बघून ही निवडणूक त्या ठिकाणी होते. सुनेत्रा काकींना बोलावलं नाही तरी आम्ही त्या ठिकाणी जाऊन प्रचार करू. आताच्या उमेदवाराकडं बघून हे निवडणूक होत नाही, याचा अर्थ काय? याचा अर्थ वेगळा काय घ्यायचा? तुम्ही यात राजकारण आणू नका. बहुतांश उमेदवारांनी दादांकडे बघून माघार घेतली आहे. उमेदवार परिवारातले असले तरी दादांनी केलेले कार्य बघूनच त्या ठिकाणी मतदान मिळणार आहे", असे रोहित पवार यांनी सांगितलं.
शरद पवार हे सुनेत्रा पवार यांच्या प्रचाराला जातील- "शरद पवार हे सुनेत्रा पवार यांच्या प्रचाराला जातील, असं वक्तव्य नाना पटोले कोणत्या हेतूनं केलं, हे मी ऐकलं नाही. कदाचित त्यांना हे माहित असावं, दोन्ही पक्ष एकत्रित येणार होते. विलीनीकरणाची गोष्ट सामान्य लोकांपासून ते नेत्यापर्यंत लपून राहिली नाही. त्या हेतूनं कदाचित बोलले असतील. साहेब प्रचाराला जातील, नाही जातील, हे मला माहित नाही. शेवटी प्रचार वेगवेगळ्या पद्धतीचा असतो. पवार साहेबांनी आतापर्यंत केलेल्या वक्तव्यामुळे मतदारांमध्ये संदेश गेला आहे. सुनेत्रा काकी यांना चांगलं मतदान करा, हे पवार साहेबांनी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष ठिकाणी संदेश दिलेला आहे".
दोन प्रकाराचे व्हिडिओ-"ब्लॅक मॅजिक करणाऱ्या नेत्यांचे व्हिडिओ दुर्दैवानं बाहेर आले नाहीत. पुरोगामी महाराष्ट्रात जर काही नेते ब्लॅक मॅजिक करत असेल तर ते नेते कोण? हे सरळपणे पुढे येणं फार महत्त्वाचं आहे.यासाठी एसआयटी स्थापन केली. मात्र, काही नेत्यांच्या गोष्टी बाहेर येत नाहीत. त्या व्हिडिओचा आणि माहितीचा उपयोग राजकीय दबाव आणण्यासाठी आणि काही लोकांना आपल्या बाजूनं खेचण्यासाठी सत्तेतला मोठा पक्ष भाजपा करते की काय? अशी शंका त्या ठिकाणी निर्माण होते", असा आरोप आमदार रोहित पवार यांनी केला.
