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'शरद पवारांचे 5 ते 6 खासदार अस्वस्थ'; माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांच्या विधानानं महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ

'ऑपरेशन टायगर'नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षातही मोठ्या हालचाली सुरू आहेत. त्याविषयी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मोठं वक्तव्य केलं आहे. त्यांच्या विधानामुळं राज्यात खळबळ उडाली आहे.

PRITHVIRAJ CHAVAN ON NCPSP MPS
शरद पवार आणि पृथ्वीराज चव्हाण (File Photo)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 9, 2026 at 8:54 PM IST

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सातारा : काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना शरद पवारांचे पाच ते सहा खासदार अस्वस्थ असल्याचं सांगत राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली आहे. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षातील नेत्यांकडून सारवासारव सुरू झाली आहे.

पृथ्वीराज चव्हाणांच्या वक्तव्यानं खळबळ : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी काही दिवसांपूर्वीच महायुतीच्या ऑफरबाबत वक्तव्य केलं होतं. तेव्हापासून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षात राजकीय घडामोडी सुरू असल्याच्या चर्चांना वेग आला होता. त्यानंतर काल (बुधवारी) शरद पवार यांनी विधान भवनात जाऊन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतल्यानं चर्चेला आणखी उधाण आलं आहे. याच संदर्भानं राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गुरुवारी (दि.9) शरद पवारांच्या खासदारांबद्दल थेट भाष्य केलं आहे.

त्यांचे पाच ते सहा खासदार अस्वस्थ : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षात सुरू असलेल्या घडामोडींबद्दल पृथ्वीराज चव्हाण यांनी माध्यमांना आपली प्रतिक्रिया दिली. यावेळी पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, "शरद पवारांचे पाच ते सहा खासदार पक्ष सोडून जाण्याच्या परिस्थितीत किंवा अस्वस्थ आहेत. खासदार नक्की काय करतील, हे मला माहिती नाही. मात्र, खासदार अस्वस्थ आहेत एवढे मी ऐकून आहे."

विरोधी पक्ष अस्तित्वात नसावा अशी त्यांची इच्छा : "हा विषय निश्चितच चिंताजनक आहे. मोदी-शाह सरकार त्यांच्यामागं हात धुवून लागलं आहे. विरोधी पक्ष अस्तित्वातच नसावा अशी मोदी-शाहांची इच्छा आहे. जे उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचं केलं तेच राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचंही होऊ शकतं," असं मत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केलं आहे.

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TAGGED:

पृथ्वीराज चव्हाण
MAHARASHTRA POLITICS
PRITHVIRAJ CHAVAN
AMOL KOLHE MAHAYUTI OFFER
PRITHVIRAJ CHAVAN ON NCPSP MPS

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