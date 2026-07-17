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केंद्रीय मंत्रिपदासाठी पार्थ पवारांचे नाव पुढे; राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्याने लिहिलेल्या पत्रातून जोरदार लॉबिंग

आगामी केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर पार्थ पवारांना केंद्रीय मंत्रिपद मिळावे, यासाठी राष्ट्रवादीतून लॉबिंग करण्यात येत आहे. जाणून घ्या, सविस्तर बातमी.

Parth Pawar
संग्रहित-पार्थ पवार (Source- Parth Pawar X account)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 17, 2026 at 5:09 PM IST

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मुंबई- केंद्र आणि राज्यातील संभाव्य मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चांनी वेग घेतला असतानाच सत्ताधारी महायुतीत मंत्रिपदासाठी लॉबिंग सुरू झाल्याचं चित्र आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) गटाकडून केंद्रात प्रतिनिधित्व कोणाला मिळणार, याबाबत उत्सुकता वाढली असतानाच खासदार पार्थ पवार यांच्या नावासाठी पक्षांतर्गत प्रयत्न सुरू झाल्याची चर्चा आहे. पार्थ पवार यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश करण्याची शिफारस करणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील एक पत्र समोर आलं आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चांना उधाण आलं आहे.

13 जुलै रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष उदयकुमार आहेर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांना पत्र लिहून पार्थ पवार यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश करण्याची शिफारस केली आहे. या पत्रात पार्थ पवार यांना केंद्रात मंत्रीपदाची संधी का द्यावी, याची आठ कारणांसह सविस्तर मांडणी करण्यात आली आहे. या पत्रानुसार, पार्थ पवार हे 21 व्या शतकातील युवा नेतृत्व म्हणून उदयास येऊ शकतात. हिंदी आणि इंग्रजी भाषेवरील प्रभुत्व, लंडनमधील उच्च शिक्षण, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींची जाण, तसेच युवकांना पक्षाकडे आकर्षित करण्याची क्षमता या त्यांच्या जमेच्या बाजू असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. शिव-शाहू-फुले-आंबेडकर यांच्या विचारांचा वारसा पुढे नेण्यासाठी आणि भाजपसमोर वैचारिक पर्याय उभा करण्यासाठीही पार्थ पवार सक्षम नेतृत्व असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे.

Maharashtra Politics
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पत्र (Source- ETV Bharat Reporter)


विरोधकांकडून पार्थ यांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य- संभाजी महाराजांबाबतच्या वादाच्या माध्यमातून पार्थ पवार यांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य करण्यात आल्याचा दावा पत्रात करण्यात आला आहे. 2019 नंतर त्यांचे राजकीय मनोबल खच्ची करण्याचे प्रयत्न झाले आहेत. त्यांना केंद्रात मंत्रीपदाची संधी मिळू नये, यासाठी विरोधकांनी प्रयत्न केल्याचाही आरोप या पत्रात करण्यात आला आहे. राजकारणापासून दूर गेलेल्या तरुणांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणण्याची क्षमता पार्थ पवार यांच्यात असल्याचाही दावा करण्यात आला आहे.

Maharashtra Politics
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पत्र (Source- ETV Bharat Reporter)

मंत्रिमंडळात कोणाला स्थान द्यायचं हा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा आहे. त्याचबरोबर पक्षात कोणाला संधी द्यायची हा निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून सुनेत्रा पवार यांचा आहे. पण पार्थ पवार यांना संधी दिली तर तरूणाचं नेतृत्व ते करतील असं आम्हाला कार्यकर्त्यांना वाटतं-उमेश पाटील - प्रवक्ते ,राष्ट्रवादी ( अजित पवार)

विविध राजकीय विषयांवर चर्चा - दरम्यान, सूत्रांच्या माहितीनुसार हे पत्र समोर आल्यानंतर राष्ट्रवादीचे वरिष्ठ नेते प्रफुल पटेल आणि सुनील तटकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पार्थ पवारांविषयी नाराजी व्यक्त केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. मात्र, याबाबत अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. पार्थ पवार यांनी बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. या भेटीत विविध राजकीय विषयांवर चर्चा झाली असून, भविष्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसशी होणाऱ्या सर्व बैठकींमध्ये सुनेत्रा पवार यांना सहभागी करून घेतले जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितल्याची माहिती आहे.

आगामी मंत्रिमंडळ विस्तारकडं राजकीय वर्तुळाचं लक्ष- अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गट एनडीएमध्ये सहभागी झाल्यानंतरही केंद्रात त्यांना अद्याप स्थान मिळालेले नाही. याआधी प्रफुल्ल पटेल यांचे नाव मंत्री पदासाठी चर्चेत होते. पण आता या पत्राच्या निमित्ताने पार्थ पवार यांच्या नावाची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे आगामी मंत्रिमंडळ विस्तारात राष्ट्रवादीच्या वाट्याला मंत्रीपद येणार का, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागलं आहे.

रजिस्ट्री रद्द करण्याचे सत्र न्यायालयाचे आदेश- पुण्यातील मुंढवा येथील वादग्रस्त जमीन व्यवहार प्रकरणात दिवंगत नेते अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्यावर आरोप झाले होते. मुंढवा येथील सुमारे 40 एकर महार वतन जमिनीच्या व्यवहारात मोठ्या आर्थिक अनियमिततेचे आरोप झाले होते. अंदाजे 1,800 कोटी रुपये किमतीची जमीन केवळ 300 कोटी रुपयांत विकत घेतल्याचा आरोप होते. या व्यवहारात पार्थ पवार यांच्यावरही आरोप झाले होते. या जमिनीच्या व्यवहाराची रजिस्ट्री रद्द करण्याचे पुणे सत्र न्यायालयानं आदेश दिले आहेत.

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TAGGED:

NCP LEADER PARTH PAWAR
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