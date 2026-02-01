ETV Bharat / state

राष्ट्रवादीच्या अध्यक्ष पदावरून वक्तव्य केल्यानंतर पीयूष गोयल यांनी मागितली माफी;अमोल मिटकरींनी लगावला टोला

राष्ट्रवादीच्या अध्यक्ष पदाची निवड होण्यापूर्वीच वक्तव्य केल्यानं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हे वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. त्यांनी चौफेर टीका होत असल्यानं माफी मागितली आहे.

Maharashtra Politics news
संग्रहित-प्रफुल पटेल, पीयूष गोयल, अमोल मिटकरी (Source- ANI/ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 1, 2026 at 3:22 PM IST

|

Updated : February 1, 2026 at 3:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई- राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष अजित पवार यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या जागी कोणाची नियुक्ती होणार, याविषयी तर्कवितर्क लढविण्यात येणार आहेत. अशा स्थितीत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी राष्ट्रवादीच्या अध्यक्ष पदी प्रफुल पटेल यांची निवड झाल्याचं वक्तव्य केल्यानं नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे.

अजित पवार यांचा विमान अपघातात मृत्यू झाल्यानंतर राज्यातील राजकारणात मोठे फेरबदल होत आहेत. अजित पवार यांच्या पत्नी तथा राज्यसभेच्या खासदार सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची 31 जानेवारीला शपथ घेतली आहे. अजित पवारांच्या जागी सुनेत्रा पवार हे उपमुख्यमंत्री पदाची जबाबदार पाडणार आहेत. अजित पवार यांच्याकडं पक्षाचं अध्यक्ष पद होते. ही जबाबदारी कोणाकडं सोपविली जाणार आहे, याकडं संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलेलं आहे.

काय म्हणाले पीयूष गोयल?केंद्रीय वाणिज्य मंत्री तथा भाजपाचे ज्येष्ठ नेते पीयूष गोयल यांनी एका माध्यमाशी बोलताना प्रफुल पटेल यांची राष्ट्रवादीच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याचं म्हटलं आहे. ते म्हणाले, "राष्ट्रवादी हा महायुतीचा भाग आहे. राष्ट्रवादी प्रभावी कामगिरी करत आहे. नेतृत्व आधी अजित पवारांकडे होते. आता सुनेत्राजी पवार यांच्याकडं नेतृत्व आहे. प्रफुल पटेल यांची राष्ट्रवादीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड झाली आहे. शरद पवार यांनी जनतेचा विश्वास गमाविला आहे. त्यामुळे त्यांना राष्ट्रवादीकडून आमंत्रण दिले जाईल, असे वाटत नाही. दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येऊनही पिंपरी आणि पुणे महानगरपालिका निवडणुकीत त्यांना सपशेल पराभव झाला आहे".

खोट्या बातम्या पसरवण्याचं काम सुरू- राष्ट्रवादीच्या अध्यक्ष पदाची अद्याप अधिकृतपणे निवड जाहीर करण्यात आलेली नसताना पीयूष गोयल यांच्या वक्तव्यामुळे राष्ट्रवादीमधून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. राष्ट्रवादीचे नेते अमोल मिटकरी यांनी एक्स मीडियात पोस्ट करू म्हटलं,"राष्ट्रवादी काँग्रेसबाबत जाणीवपूर्वक खोट्या बातम्या पसरवण्याचं काम सुरू आहे. अध्यक्षपदासंदर्भात कोणताही निर्णय झालेला नसताना अफवा पसरवणं हे राजकीय हेतूने केलं जात आहे. जनता आणि कार्यकर्त्यांनी अशा बातम्यांवर विश्वास ठेवू नये.”

अमोल मिटकरी यांची गोयल यांच्यावर टीका- पीयूष गोयल हे राष्ट्रवादीचे नेते नसल्याचे सांगत अमोल मिटकरी यांनी त्यांच्यावर टीका केली. त्यांनी म्हटलं, " श्रीमान पियुष गोयल हे माझ्या माहितीप्रमाणं राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी वा सदस्य नाहीत. इतर पक्षाच्या निर्णयाकडे लक्ष न देता स्वपक्ष वाढवतो, अशा पक्षाचे ते मोठे नेते आहेत. अटलजीकडून ते काही शिकले नसावेत. अशा कठीण काळात निदान मुख्यमंत्री देवेंद्रजी यांनी सामंजस्याची भूमिका दाखवली. तितकी जरी त्यांनी सामंजस्याची भूमिका आत्मसात केली तरीही दादांच्या सामान्य कार्यकर्त्याला समाधान वाटेल".

बातम्या पूर्णपणे निराधार -राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल पटेल यांनी एक्स मीडियावर पोस्ट करत अध्यक्ष पदाच्या निवडीवरून खुलासा केला. त्यांनी एक्स पोस्टमध्ये म्हटलं, " राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी माझ्या नियुक्तीबाबत माध्यमांमध्ये प्रसारित होत असलेल्या काही बातम्या माझ्या निदर्शनास आल्या आहेत. मी हे पूर्णपणे स्पष्ट करू इच्छितो की, या बातम्या पूर्णपणे निराधार आहेत. त्यात काहीही तथ्य नाही".

ज्येष्ठ नेत्यांशी आणि आमदारांशी सल्लामसलत केली जाईल- पुढे पटेल यांनी अध्यक्ष पदाच्या निवडीबाबत माहिती दिली. त्यांनी म्हटलं," राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष ही एक लोकशाही संस्था आहे. इतक्या मोठ्या निर्णयासाठी आमच्या ज्येष्ठ नेत्यांशी आणि आमदारांशी सल्लामसलत केली जाईल. पक्षाच्या समर्पित पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला जाईल. आमच्या सर्व पक्ष सदस्यांच्या भावना व सामूहिक इच्छेचा आदर केला जाईल. एक राष्ट्रीय पक्ष असल्यानं आम्ही अशा बाबतीत प्रस्थापित प्रक्रियेचे पालन करतो".

गोयल यांनी मागितली माफी- पीयूष गोयल यांच्यावर राष्ट्रवादीमधून टीका होत असताना त्यांनी माफी मागितली. त्यांनी एक्स मीडियात म्हटलं," प्रफुल्ल पटेल राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहेत, अशी एका ज्येष्ठ पत्रकारानं मला चुकीची माहिती दिली. माहितीची पडताळणी न करता मी माध्यमांना काही विधाने केली. परंतु नंतर मला कळले की ती माहिती चुकीची आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत आहे. दिशाभूल करणाऱ्या माहितीबद्दल मी माफी मागतो".

हेही वाचा-

Last Updated : February 1, 2026 at 3:43 PM IST

TAGGED:

NCP NEWS
NCP PRESIDENT SELECTION
PRAFUL PATEL ON NCP PRESIDENT
राष्ट्रवादी अध्यक्ष पदी निवड
PIYUSH GOYAL NEWS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.