'उद्या महायुतीची सत्ता येणार वाटल्यास रोहित पवार अन् अंबादास दानवेही तिकडे जातील'; लक्ष्मण हाकेंची टीका
'ऑपरेशन टायगर 3' वरून राज्यातील फोडाफोडीच्या राजकारणावर हाके यांनी टीका केली. विचारसरणी सोडून सत्तेसाठी रोहित पवार, अंबादास दानवेही महायुतीत जातील, असा त्यांनी केला.
Published : June 30, 2026 at 6:37 PM IST
पुणे : राज्याच्या राजकारणात 'ऑपरेशन टायगर 3'ची चर्चा सुरू आहे. मंगळवारी (दि.30) विधान परिषदेच्या उपसभापतीपदी पदासाठी शिवसेनेकडून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे सचिन अहिर यांना उमेदवारी देण्यात आली. यावरून राज्याच्या राजकारणात जोरदार राजकीय चर्चा सुरू आहे. याबाबत ओबीसी आंदोलक लक्ष्मण हाके यांनी माध्यमांशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली.
...तर रोहित पवार अन् अंबादास दानवे तिकडे जातील : "महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या केवळ 'फोडाफोडी' सुरू आहे. शेतकरी हवालदिल झाला आहे. पण, त्याच्या प्रश्नांवर बोलायला कोणाकडं वेळ नाही. सर्वसामान्यांचे मूळ प्रश्न सोडवण्याऐवजी समाजात भांडणं लावण्याचं काम सुरू आहे. सत्ता आली की हे सगळे सत्तेच्या मागं धावतात. मी आज बॉण्ड पेपरवर लिहून देतो की, उद्या जर महायुतीची सत्ता येणार असं वाटलं तर रोहित पवार आणि शिवसेनेचे नेते अंबादास दानवे हे देखील तिकडे गेलेले असतील. या लोकांना विचारसरणीशी काही देणंघेणं नाही. त्यांना केवळ सत्ता आणि पैसा हवा आहे. यांनी लोकशाहीचा बाजार मांडला आहे," असं लक्ष्मण हाके म्हणाले.
ही लोकशाहीची घोर विटंबना : पुण्यात मंगळवारी (दि.30) ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांच्या उपस्थितीत भटके विमुक्तांच्या प्रश्नांच्या संदर्भात एका कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी त्यांनी याबाबत विचारलं असता आपलं मत व्यक्त केलं. ते म्हणाले, "निवडणुका आल्या की राजकारण्यांना ओबीसी, दीनदलित, एससी-एसटी समाज आठवतो आणि निवडणुका संपल्या की त्यांना केवळ पैसा आणि खासदारांचा-आमदारांचा बाजार दिसतो. महाराष्ट्रात आता खऱ्या अर्थानं विरोधी पक्ष शिल्लक राहिला आहे का? हा मोठा प्रश्न आहे. ही लोकशाहीची घोर विटंबना आहे."
'हा' पूर्णपणे पोलीस तपासाचा भाग : "मी एक आंदोलक आणि कार्यकर्ता आहे. एका होतकरू तरुणाची हत्या झाली असून त्याच्या नातेवाईकांना न्याय मिळालाच पाहिजे. खासदार बजरंग सोनवणे यांच्या मुलाचा (सौरव सोनवणे) या हत्येत सहभाग आहे की नाही, हा पूर्णपणे पोलीस तपासाचा भाग आहे. मात्र, केवळ तो 'खासदारपुत्र' आहे किंवा त्याचा राजकीय प्रभाव आहे. म्हणून जर पोलीस त्याला पाठीशी घालत असतील किंवा चौकशीत सूट दिली जात असेल. तर ही अत्यंत अन्यायाची गोष्ट आहे. पोलिसांनी कोणताही राजकीय दबाव न जुमानता आपली जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडली पाहिजे. विलास घुले यांच्या मृत्यूनंतर तब्बल 4 ते 5 दिवस त्यांच्या मृतदेहाची विटंबना झाली. इथल्या पोलीस प्रशासनानं आणि व्यवस्थेनं योग्यवेळी कारवाई न केल्यामुळंच आम्हाला तिथं आंदोलन करावं लागलं," असं म्हणत बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यात झालेल्या विलास घुले हत्या प्रकरणी लक्ष्मण हाके यांनी प्रतिक्रिया दिली.
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