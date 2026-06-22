निवडून आल्यानंतर गोकुळ गीते खास विमानानं मुंबईला रवाना; एकनाथ शिंदेंची घेणार भेट
विधान परिषदेचे नवनिर्वाचित आमदार गोकुळ गीते यांना घेऊन मंत्री उदय सामंत ओझर विमानतळावरून खास विमानानं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीसाठी मुंबईला रवाना झाले आहेत.
Published : June 22, 2026 at 7:08 PM IST
नाशिक- नाशिकच्या विधान परिषद निवडणुक राज्यात चांगलीच रंगली. महायुतीनं नाशिक वगळता सर्व जागांवर दणदणीत विजय मिळवला. 17 पैकी 16 जागेवर महायुतीच्या उमेदवारांचा दणदणीत विजय झाला. मात्र, नाशिकची जागेवर महायुतीचे उमेदवार नरेंद्र दराडे यांचा पराभव करत अपक्ष उमेदवार गोकुळ गीते यांनी बाजी मारली. अशात निवडून आल्यानंतर गोकुळ गीतेंना उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी फोन करून मुंबईला बोलवले. त्यामुळे गोकुळ गीते हे शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश करतील अशी चर्चा रंगली आहे.
विधान परिषद निवडणुकीत नाशिकमध्ये शिवसेना महायुतीने नरेंद्र दराडे यांना उमेदवारी दिली. मात्र, येथे भाजपाचे अपक्ष उमेदवार गोकुळ गितेंनी शेवटपर्यंत आपला उमेदवारी अर्ज कायम ठेवल्यामुळे मोठी अडचण निर्माण झाली होती. अशात गोकुळ गीते यांनी निवडणुकीतून माघार घ्यावी, यासाठी महायुतीचे मंत्री गिरीश महाजन, उदय सामंत, दादा भुसे यांनी तीन दिवस नाशिकमध्ये तळ ठोकला होता. त्यांनी गोकुळ गीते यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला. गोकुळ गीते यांनीदेखील निवडणुकीच्या काही दिवस अगोदर आपला प्रचार थांबवत असल्याचं जाहीर केलं. मात्र, महायुतीचे उमेदवार नरेंद्र दराडे यांना पाठिंबा देणार नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट करत निवडणुकीत सस्पेन्स कायम ठेवला. अशात आजच्या निकालात येथे नरेंद्र दराडे यांना धक्का बसल्याचं दिसून आलं. गोकुळ गीतेंनी विजय मिळवल्यानं अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
काय म्हटले गोकुळ गीते - "मला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा फोन होता. त्यामुळे मी त्यांना भेटण्यासाठी जात आहे. राजकीय भूमिका काय आहे, ते एक तासानं तुम्हाला कळेल. मी नंदनवन येथे एकनाथ शिंदे यांना भेटण्यासाठी जात आहे आहे", असे गोकुळ गीतेंनी माध्यमांना सांगितलं. विधान परिषदेतील निकालानंतर गोकुळ गीते हे आज एकनाथ शिंदेंची भेट घेतील. अशातच त्यांच्यासोबत चर्चा करून त्यांचा पक्षप्रवेश शिवसेना पक्षात होईल. महायुतीमधून ते विजयी उमेदवार म्हणून जाहीर केलं जाईल. त्यामुळे, अपक्ष निवडून आलेले गोकुळ गीते हेही महायुतीचे म्हणून आणखी एक आमदार वाढ होणार असल्याचं सांगण्यात आहे.
कोण आहेत गोकुळ गीते-नवनिर्वाचित आमदार गोकुळ गीते हे नाशिकचे माजी स्थायी समिती सभापतीचे गणेश गीते यांचे भाऊ आहेत. गणेश गीते यांच्या संपूर्ण राजकीय वाटचालीत गोकुळ गीते यांचा पडद्यामागून मोठा हातभार राहिला आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत गणेश गीते यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून निवडणूक लढवली होती. या संपूर्ण निवडणुकीचे कॅम्पेन गोकुळ गीते यांनीच सांभाळले होते. गोकुळ गीते हे पिंपळगाव बाजार समितीवर सलग दोन वेळा संचालक म्हणून निवडून आले आहेत. स्थानिक पातळीवर सर्व पक्षातील नेत्यांशी त्यांचे चांगले संबंध आहेत.
भाजपाची सर्वाधिक मते फुटल्याची शक्यता- नाशिक विधान परिषद निवडणुकीतील पक्षीय बलाबल पाहाता भाजपाकडे 188, शिवसेनेकडे 171 तर राष्ट्रवादीकडे 107 मतदार होते. तिघांचे मिळून महायुतीच्या उमेदवाराकडे तब्बल 466 मतांचे बहुमत असतानाही महायुतीचे उमेदवार नरेंद्र दराडे यांना केवळ 248 मते पडली आहेत. या उलट अपक्ष उमेदवार गोकुळ गिते यांना तब्बल 357 मते पडली आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीत महायुतीमधील भाजपा आणि राष्ट्रवादीचे मते फुटल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. त्यात भाजपाची सर्वाधिक मते फुटल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
केसानं गळा कापला- मित्रपक्षांवर आम्ही ज्या अपेक्षेने विश्वास ठेवला होता, तसे मतदान झालं नाही. शिवसेनेचा शंभर टक्के विश्वासघात झाला आहे. अपक्ष उमेदवार गोकुळ गीते यांनी निवडणुकीच्या काळात, मी माघार घेतो, असे सांगितले. मी तुमच्याबरोबर आहे. आम्ही प्रचार करत नाही, असे सांगून दिशाभूल करण्याचे काम करण्यात आले. शेवटी केसाने गळा कापला गेला, आता असे वाटायला लागले की समोरासमोर लढत झाली असती तर बरे झाले असते", अशी टीका महायुतीचे उमेदवार दराडे यांनी केली.
एकूण मतदान 619 पैकी 618 मतदान
357 - गोकुळ गीते
248- नरेंद्र दराडे
13- मते अवैध
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