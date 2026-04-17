'प्रवीण दरेकरांना कॅबिनेट मंत्रिपदाच्या शुभेच्छा!', अजित पवारांनंतर राष्ट्रवादीच्या 'सहकार' खात्यावर भाजपाचा डोळा?
चंद्रकांत पाटील यांनी प्रवीण दरेकर यांना कॅबिनेट मंत्रिपदाच्या शुभेच्छा दिल्यानं चर्चांना उधाण आलय. अर्थ खात्यानंतर भाजपा राष्ट्रवादीच्या सहकार खात्यावर दावा सांगण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
Published : April 17, 2026 at 8:07 PM IST
पुणे : राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर त्यांच्याजवळ असलेलं अर्थ खातं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत:जवळ ठेवलं. तर उर्वरित खात्यांची जबाबदारी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडं दिली. भाजपानं अर्थ खात्यानंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाजवळ असलेल्या सहकार खात्यावर डोळा ठेवल्याची चर्चा रंगत आहे. असं असताना शुक्रवारी राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी भाजपा नेते प्रवीण दरेकर यांना कॅबिनेट मंत्री पदाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. त्यामुळं राज्यात विविध चर्चांना उधाण आलं आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाच्या संचालक मंडळ कक्षाचं उद्घाटन राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते शुक्रवारी करण्यात आलं. यावेळी महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर उपस्थित होते.
तुम्ही कॅबिनेट मंत्री व्हावे : "कुठल्याही भाषणात एक खुमासदारपणा आणायचा असतो. मी भाषणात असं म्हटलं की तुमचा कॅबिनेट दर्जा लवकर निघावा आणि तुम्ही कॅबिनेट मंत्री व्हावे. तसंच इतका सहकारचा अभ्यास आहे, तर सहकार खात जावं. अशा मित्राबद्दलच्या सदिच्छा असतात," असं म्हणत मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आपल्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया दिली.
सगळे निर्णय मुख्यमंत्री फडणवीस घेतील : "हे सगळे निर्णय राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करत असतात ते मुख्यमंत्री नसून अभ्यासू मुख्यमंत्री आहेत. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस निर्णय घेतील," असं म्हणत मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अर्थमंत्री पदाबाबत प्रतिक्रिया दिली.
संचालक मंडळ कक्षाचं उद्घाटन : "महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ 107 वर्ष जुनी संस्था असून सहकार क्षेत्रात प्रशिक्षणाचं काम याच्या माध्यमातून केलं जात आहे. काळाच्या ओघात ती थोडी मोडकळीस आली. आमचे नेते प्रवीण दरेकर त्यांनी या संस्थेत लक्ष घातलं आणि निवडणूक न होता ही निवडणूक बिनविरोध केली. आज संचालक मंडळ कक्षाचं उद्घाटन करण्यात आलं आहे. तसंच आज सहकाराबाबत ज्या काही तीन मागण्या मांडल्या आहेत. त्याबाबत देखील विचार केला जाणार आहे, असं मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
